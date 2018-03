Wegen der unzähligen Modelle, die Derby Cycle produziert, kann die Fahrradfabrik nicht stärker automatisieren und ist auf Handarbeit angewiesen. (Frank Thomas Koch)

Das ist so ein Frauen-Männer-Ding beim Fahrradhersteller in Cloppenburg: Frauen fürs Filigrane, Männer fürs Grobe. So teilt sich das auf bei Derby Cycle. Die Frauen fummeln dünne Kabel und Drähte durch die Rahmen, hier hinein, dort hinaus, ein kniffeliger Job. Sie sind es auch, die bei den Laufrädern die Speichen einziehen, wofür man genauso ein feines Händchen braucht, wenn es schnell gehen soll – ein Teil des Lohnes wird nach Akkord bezahlt.

Die Männer montieren Bremsen und Tretlager, stecken den Lenker auf, kümmern sich um die mechanischen Teile und setzen das Rad überhaupt erst zusammen. Fast 500.000 Stück gehen in dem Werk pro Jahr über die zehn Produktionsstraßen. Derby Cycle ist nach eigenen Angaben der umsatzstärkste Fahrradproduzent in Deutschland und profitiert zurzeit vor allem vom Boom bei den E-Bikes.

Die Produktions- und Lagerhallen sind unscheinbar und liegen in einem Gewerbegebiet am Eingang von Cloppenburg. Nichts deutet darauf hin, dass an diesem Ort an der Zukunft des Fahrrads gebastelt wird, eines Verkehrsträgers, der alle Attribute auf sich vereint, die gerade modern sind: klimafreundlich, sportlich, gesund. Hinzu kommt, dass das Fahrrad durch seine elektrogetriebene Variante als Alternative zu Auto, Bus und Bahn mehr und mehr auch für Berufspendler an Bedeutung gewinnt.

Derby Cycle fertigt rund 100.000 E-Bikes im Jahr, das Unternehmen ist der einzige Hersteller mit einem selbstentwickelten Motor. Cloppenburg, sonst vielleicht noch durch sein Museumsdorf bekannt, hat sich mit seiner Fahrradproduktion in Deutschland und Europa auf die Landkarte gesetzt und führt eine Geschichte fort, die vor 100 Jahren begann.

Es war damals ein Familienunternehmen, gegründet von Heinrich Kalkhoff. Der Name ist als Fahrradmarke bis heute erhalten geblieben. Kalkhoff handelte zunächst mit Fahrradteilen, zog später eine Rahmenproduktion auf und wuchs mit seinem Werk zu einem namhaften Hersteller heran, der schließlich auch komplette Räder lieferte und in Deutschland einen Massenmarkt bediente. Nach dem Krieg profitierte Kalkhoff vom Fahrradboom in den 1950er-Jahren.

Vieles ist noch Handarbeot

Die Geschäfte liefen prächtig. Doch dann kam der Einbruch, die starke Konkurrenz im Ausland brachte die Cloppenburger ins Hintertreffen. Kalkhoff ging in den Konkurs und wurde 1988 von Derby Cycle übernommen, das eigens dafür gegründet worden war. Heute gehört das Unternehmen zur niederländischen Gruppe Pon Holdings, die unter anderem in Besitz der Gebrauchsfahrrad-Ikone Gazelle ist.

Die Marken von Derby Cycle sind neben Kalkhoff noch Raleigh, Univega, Focus und Rixe. So wie Kalkhoff früher nur Rahmen produziert hat, ist es bei Derby Cycle genau andersherum: die Rahmen werden geliefert, sie kommen aus Asien, oft per Schiff via Bremerhaven. Der Hersteller unterhält ein Prüflabor und macht Stichproben, trotzdem kommt es immer wieder vor, dass die Rahmen eine leichte Unwucht haben.

Deshalb, erster Arbeitsschritt im Werk, werden sie in der Richterei in eine Schablone gepresst und bei Bedarf nachjustiert. Das geschieht per Hand, mit einem Hebel aus Holz. Vieles, das meiste, ist bei Derby Cycle noch Handarbeit. „Wir haben annähernd 400 unterschiedliche Modelle, da geht das gar nicht anders“, sagt Arne Sudhoff, Sprecher des Unternehmens, der an diesem Tag durch die Produktion führt.

Die reine Tortur

Die Rahmen sind aus Aluminium oder Carbon, Stahl ist nicht mehr dabei. Sie werden im Werk lackiert, was während der Produktion die meiste Zeit beansprucht, allein das Trocknen: 20 Minuten bei 190 Grad. Spezielle Farben oder Muster werden manuell aufgetragen, die Schriftzüge der Marken sowieso – wieder so ein Gender-Ding, weil das so dermaßen perfekt nur die Frauen können.

„Wir haben es probiert“, sagt Sudhoff, „Männer sind dazu in der Qualität und Beständigkeit nicht in der Lage.“ Männer montieren, und wenn das erledigt ist, kann dem einen oder anderen Fahrrad in so jungem Stadium etwas passieren, was die reine Tortur ist. Sie werden rausgefischt und ins Testlabor verfrachtet. Mit Gewichten beschwert, mehr als 100 Kilo, kommen die Räder auf Laufrollen, und dann ab die Post, drei volle Tage lang.

„70 Stunden mit solcher Belastung entspricht nach deutscher Norm einem Fahrradleben von zehn Jahren“, erklärt der Unternehmenssprecher. Beim E-Bike kommt noch eine andere Station dazu, die Prüfung von Batterie und ­Motor. Die einzelnen Parameter, darunter auch individuelle Einstellungen, werden ­gespeichert und bleiben auf ewig dem jeweiligen Fahrrad zugeordnet. Sudhoff spricht vom digitalen Fußabdruck. „Die Händler sind sofort im Bilde, wenn sie die Daten auslesen.“

Das Produktionsmittel ist ein Drucker

Rund 950 Mitarbeiter hat Derby Cycle, 700 davon in der Produktion. Es sind viele Ungelernte dabei, Flüchtlinge auch, sagt Sudhoff. Die anderen sind Zweiradmechaniker oder, wegen der E-Bikes, Zweiradmechatroniker. Die Ausbildung dafür gibt es im Unternehmen. Vor drei Jahren lag der Umsatz von Derby Cycle bei knapp 300 Millionen Euro.

Sudhoff will keine aktuelle Zahl nennen, grinst aber vielsagend, als er mit der alten konfrontiert wird: „Gehen Sie einfach mal davon aus, dass wir mit dem Umsatz mittlerweile in einem ganz anderen ­Bereich liegen.“ Zuletzt zeigt er noch die Zukunft. Ein kleines gläsernes Labor, in dem versuchsweise Rahmen gefertigt werden. Das Produktionsmittel ist kein Schweißgerät, kein Kleber oder Backofen. Es ist ein Drucker.