Platzieung und Notengebung der Kommunen von Niedersachsen. (Weser Kurier Grafik)

Wenn man Beifahrer im Auto von Sven Stratmann ist, läuft eine Stadt-Tour so ab: „Sehen Sie, hier“, sagt Stratmann und zeigt mit dem ausgestreckten Arm auf eine grüne Wiese zu seiner Linken, „hier entstehen demnächst 60 Bauplätze für Einfamilienhäuser.“ „Und dort“, er zeigt zur anderen Seite, „dort könnten später weitere Bauplätze hinzukommen.“

Und neben dem Schwimmbad könnte er sich eine Sporthalle gut vorstellen. Auf dem Weg ins Ortszentrum grüßt er den Gegenverkehr, „ach, sieh an, unser Landrat, und dahinten mein Bauamtsleiter, der kommt bestimmt gerade von einer neuen Baustelle.“ In Friesoythe wird viel gebaut.

Stratmann ist Bürgermeister von Friesoythe, und damit ist er Oberhaupt einer Kleinstadt, die boomt. Seit ein paar Tagen hat er das auch schriftlich. Seitdem das Berlin-Institut seine große Demografie-Studie für Deutschland veröffentlicht hat, steht schwarz auf weiß, dass der Landkreis Cloppenburg, zu dem Friesoythe gehört, bestens gerüstet ist für die Zukunft.

Friesoythe, obwohl ziemlich weit draußen auf dem Land gelegen – 30 Kilometer sind es bis Oldenburg, 64 bis Bremen und sogar fast 100 bis Osnabrück – Friesoythe wächst in den nächsten 15 Jahren. Die Arbeitslosenzahl ist gering, die Geburtenrate hoch.

Mehr zum Thema Kommentar über das Landleben Ein Hoch auf die Provinz Eine ganze Generation sehnt sich nach einer gesunden Work-Life-Balance und Entschleunigung, ... mehr »

Der Landkreis Cloppenburg ist einer der Gewinner der Studie. Der Landkreis Vechta, ähnlich strukturiert und gleich nebenan, landet unter den 45 niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städte sogar auf Rang vier.

Sie mögen bundesweit nicht den besten Ruf haben, weil hier industrielle Landwirtschaft, Massentierhaltung und Schlachthöfe dominieren, „Gülle-Hochburg“ nennen Kritiker die Gegend gern abschätzig. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass diese Branchen Motor des Wachstums und des Wohlstandes sind. Davon können andere Regionen in Niedersachsen nur träumen.

Zu Besuch bei Thomas Brückmann. Er ist Landrat des Landkreises Wesermarsch und sitzt im zweiten Stock des Kreishauses in Brake. Das Gebäude ist komplett eingerüstet, viele Jahrzehnte ist nichts an der Fassade gemacht worden, jetzt wird erneuert, vier Jahre soll das dauern. Auch in seinem politischen Amt steht Brückmann vor langwierigen Herausforderungen.

Der Landkreis Wesermarsch wird in den nächsten 15 Jahren fast acht Prozent seiner Bevölkerung verlieren, sagt das Berlin-Institut. Es stellt außerdem fest, dass die Schulden der neun Kommunen im Landkreis vergleichsweise hoch sind, dass die Arbeitslosigkeit knapp über dem Landesdurchschnitt liegt, und dass vor allem Jugendliche davon betroffen sind. Trüber als in der Wesermarsch sind die Aussichten bis 2035 laut Studie nur noch in acht anderen Kommunen Niedersachsens, etwa in Wilhelmshaven, Emden, Goslar oder Aurich.

Mehr zum Thema Versorgung in der Wesermarsch Hebammenstationen in Aussicht Bei der Versorgung von Schwangeren in der Wesermarsch läuft alles auf Hebammenstationen in ... mehr »

Brückmann macht aber nicht den Eindruck, dass er sich davon unterkriegen lassen würde. Er wäre ein schlechter Politiker, wenn er nicht an das Potenzial seiner Heimat glaubte. Deshalb hat er selbst ein paar Zahlen dabei, die eine andere Geschichte erzählen sollen. Der Landkreis ist hochindustrialisiert.

Entlang der Weser sind große Industriebetriebe aufgereiht: Windenergie, Werften, Flugzeugbauer, beim Kunststoffverarbeiter Rehau sind mehr als 1000 Menschen beschäftigt, in der Nordenhamer Zinkhütte 350. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in dieser Region nach Wolfsburg das zweithöchste.

Auch zur Altersstruktur legt Brückmann eine Auflistung vor. Bis 2021 wird es im Landkreis mehr null- bis dreijährige Kinder geben, fast 300 mehr als heute. „Wir schrumpfen nicht, da bin ich sicher“, sagt Brückmann. Die Untersuchung schreibt, basierend auf Zahlen aus den vergangenen Jahren, bis 2035 Entwicklungen fort. Brückmann liest die Studie deshalb so:

Wenn die Wesermarsch nichts gegen diese Trends unternähme, dann, ja dann würde es bis 2035 tatsächlich so kommen wie prognostiziert. Brückmann ist aber der Überzeugung, dass die Wesermarsch genügend Potenzial hat, um gegenzusteuern.

„Die Zeit wird für, nicht gegen uns arbeiten“, sagt er und setzt darauf, dass künftig zum Beispiel mehr Frauen Jobs in der ansässigen Industrie übernehmen. Tatsächlich verliert der Landkreis überproportional viele junge Frauen. Mit speziellen Programmen und Berufsbörsen in Schulen will der Landkreis dafür sorgen, dass traditionell eher männliche Jobs auch für Frauen eine Alternative werden, „denn Arbeit für Fachkräfte haben wir hier genug“, sagt Brückmann.

Mehr zum Thema Musiksommer in der Wesermarsch Klassische Musik in der Reithalle Musik erklingt im Sommer in der Wesermarsch an ungewöhnlichen Orten. Schauplätze werden unter ... mehr »

Von Brake ist es nach Oldenburg ungefähr genauso weit wie von Friesoythe nach Oldenburg, und doch trennt beide Landkreise einiges. Überalterung? In Friesoythe sind 34 Prozent aller Einwohner unter 27; so jung sind sonst nur Universitätsstädte wie Freiburg oder Münster. Schrumpfende Bevölkerung? Im Landkreis Cloppenburg werden statistisch gesehen 1,9 Kinder pro Familie geboren, der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,6.

Leerstände in der Innenstadt? In den Kreisen Vechta und Cloppenburg kein großes Thema, in der Wesermarsch schon. In der Fußgängerzone von Brake gibt es einen exklusiven Innenausstatter, einen Hundefrisör und noch ein paar nette Läden mehr. Auf der Terrasse von Wiechmanns Weser-Hotel hat man einen wunderbaren Blick auf die Unterweser, aber fast jeder dritte Laden hier steht auch leer, und die obligatorischen Ein-Euro- und Tattoo-Shops sind nicht gerade Hingucker.

Bewahrung des kulturellen Erbe

Die Wesermarsch wirbt um Touristen mit dem Hinweis auf 62 Kilometer Seedeiche und 94 Kilometer Flussdeiche, sie ziehen sich entlang von Weser, Hunte und dem Wattenmeer. Friesoythe hat sich das Label „Eisenstadt“ verpasst, weil hier schon im Mittelalter Eisen gewonnen wurde.

Bürgermeister Stratmann möchte dieses kulturelle Erbe bewahren, und weil er ein bisschen verrückt und ein Querdenker ist, hätte er sich zum 710. Geburtstag der Stadt im Vorjahr gut ein Heavy-Metal-Konzert in seiner Eisenstadt vorstellen können. Aber das hat nicht geklappt, genauso wenig wie die Ansiedlung einer Top-Gastronomie mit Strahlkraft. Den passenden Friesoyther Steaklieferanten hätte Stratmann schon an der Hand, aber noch fehlt das entsprechende Lokal im Ort. Er weiß, Friesoythe muss Akzente setzen, um attraktiv zu bleiben.

Am liebsten wäre es Stratmann, wenn man Friesoythe als „Gründerstadt“, „junge Stadt“ oder „familienfreundliche Stadt“ etikettierte. In Friesoythe, 22 000 Einwohner, gibt es elf Grundschulen, ein allgemeines Gymnasium, ein Fachgymnasium, eine Förderschule, zwei Berufsschulen, eine Real- und eine Oberschule, und für die ganz Kleinen mehr als ein Dutzend Kindergärten, weitere sind in Planung. Daneben verfügt Friesoythe über Bauplätze.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

200 Grundstücke weist die Stadt in den nächsten eineinhalb Jahren aus, 65 bis 70 Euro kostet der städtisch erschlossene Quadratmeter, das ist ungefähr ein Drittel dessen, was man in Oldenburg zahlt. Das Jugendzentrum wird rege besucht, die Sportvereine können über Mitgliedermangel nicht klagen. „Gut“, sagt Stratmann, „Start-ups, Szene-Bars für Hipster oder Hochkultur können wir nicht bieten.“ Dafür aber Arbeits- und Ausbildungsplätze in einem der zahlreichen kleinen und mittelgroßen Handwerksbetriebe und der Landwirtschaft.

Stratmann, 46, ist viel rumgekommen in seinem Leben. Bevor er Bürgermeister von Friesoythe wurde, war er Bundespolizist, in Berlin, an der deutsch-polnischen Grenze und am Flughafen in Bremen.

Er fand vieles praktisch in den großen Städten, aber als er, seine Frau und die Kinder, heute sind es drei, sich neu orientieren wollten, war schnell klar, dass es zurück in die alte Heimat gehen sollte. Auch wenn auf dem Land Ärztemangel ein großes Thema bleiben wird oder der Internethandel dem Einzelhandel vor Ort das Leben schwer macht, „das trifft uns sehr“, sagt Stratmann.

Aber zurück in die Stadt, nein, kein Thema. Dafür muss er nur aus seinem Bürofenster schauen. Das Rathaus liegt direkt am Stadtpark, im See sprudelt eine Wasserfontäne, Skulpturen säumen den Wegesrand, und die Beete sind frisch bepflanzt. Schöner, findet er, ist es nirgends.