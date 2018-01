Noch werden die Brüder der Legehennen nach dem Schlüpfen aussortiert, weil sie keine Eier legen und kaum Fleisch ansetzen. Künftig sollen die Hahnenküken gar nicht mehr ausgebrütet werden. Die Geschlechtserkennung im Ei ist inzwischen technisch ausgereift. Wann die Methode jedoch in der Praxis greifen wird, ist noch offen.

Jedes Jahr werden 50 Millionen männliche Küken in Deutschland getötet, davon 27 Millionen in Niedersachsen. Die Brüder der Legehennen werden aussortiert, weil sie keine Eier legen und kaum Fleisch ansetzen. Damit soll bald Schluss sein. Die Geschlechtserkennung im Ei funktioniert. Noch in diesem Jahr will die Geflügelbranche die neuen Methoden anwenden. Die flauschigen Mini-Hähne sollen dann gar nicht mehr ausgebrütet werden. „Die technische Reife ist noch nicht die Praxisreife“, dämpft der Vorsitzende der niedersächsischen Geflügelwirtschaft und Vorsitzende des Zentralverbandes der Branche, Friedrich-Otto Ripke, zu hohe Erwartungen.

Mit vier Millionen Euro hatte der Bund die Forschung zur Geschlechtsbestimmung im Ei gefördert. Dabei geht es um zwei verschiedene Methoden: Bei der ersten handelt es sich um eine Art Hormontest. Dem Ei wird dafür zwischen dem achten und zehnten Tag Harnstoff entnommen. Mit einem Marker wird dann nach einem Hormon gesucht, das nur bei weiblichen Embryonen vorhanden ist. Kritiker halten den Untersuchungszeitpunkt für zu spät, weil das Küken nach einem Drittel der Brutzeit schon recht weit entwickelt ist. Die zweite Methode ist eine spektroskopische. Dabei wird mittels eines ­Lasers bereits am dritten Tag ins Ei geschaut. Das Gerät erkennt die männlichen und weiblichen Geschlechtschromosomen anhand der unterschiedlichen Größe.

Das Schreddern wird überflüssig

Die Geschlechtserkennung im Ei macht das millionenfache Schreddern von männlichen Küken überflüssig. Künftig müssen Hahnenküken nicht mehr ausgebrütet werden. Die Eier sollen dann in der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet werden. Bislang sortieren sogenannte Sexer die männlichen ­Tiere unmittelbar nach dem Schlupf von Hand am Fließband aus. Die Eintagsküken werden dann entweder geschreddert und entsorgt oder an Zoos oder Tierhandlungen als Lebendfutter verkauft. Die Brütereien könnten sich das Sexen künftig sparen und müssten nur die weiblichen Eier der Legehuhn-Linien ausbrüten. Der Neuanschaffung von Maschinen stünden also auch Einsparungen gegenüber.

Laut Tierschutzgesetz dürfen Tiere nur aus vernünftigem Grund getötet werden. Ob ein wirtschaftlicher Grund ein vernünftiger Grund sein kann, darüber wurde in der Vergangenheit heftig gestritten. Tatsächlich sind die Eintagsküken für die Branche wertlos, weil sie weder zum Eierlegen noch zur Mast taugen. Sind die neuen Maschinen erst einsatzfähig, gibt es weder einen vernünftigen noch einen wirtschaftlichen Grund mehr, die Brüder der Legehennen zu töten. Bis dahin gilt in Niedersachsen ein Erlass, wonach Eintagsküken nur nach tierschutzgerechter Betäubung getötet werden dürfen. Zuvor wurden die Tiere jahrelang bei lebendigem Leib geschreddert.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) begrüßt es sehr, dass das Töten männlicher Küken bald ein Ende hat. Sobald eine praxisreife Methode zur Geschlechtsbestimmung im Ei entwickelt sei, entfalle der „vernünftige Grund“ zum Töten, sodass das „Kükenschreddern“ dann nicht mehr zulässig sein werde, auch nicht als Ausnahme, erklärt die Ministerin.

Alternativ geht die Rückzüchtung zum Mehrnutzungshuhn weiter, das eben nicht nur Eier legt, sondern auch Fleisch ansetzt. Tierschützer befürworten diese Herangehensweise, weil die Geschlechtsbestimmung im Ei auch nur eine „End of Pipe“-Lösung sei. „Eine nachhaltige Lösung ist nur mit einer Abkehr von einseitig genutzten Hochleistungstieren möglich“, betonen die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) im Fleischatlas 2018. „Wir sind da schon sehr weit“, betont der Vorsitzende der Geflügelwirtschaft ­Ripke. Das Mehrnutzungshuhn bleibe aus seiner Sicht jedoch ein Nischenprodukt mit einem Marktanteil von maximal zehn Prozent. Denn: Wer die Eier dieser Hennen kauft, muss einen Aufpreis zahlen, um die Aufzucht der Bruderhähne zu finanzieren.

Derweil verändern sich auch die Zuchtziele der Legehuhnrassen. „Die heutigen Rassen sind schon deutlich ruhiger. Es gibt sogar welche mit Luzerneprägung“, sagt Ripke. Mit der eiweißhaltigen ­Futterpflanze sollen sich die Hühner beschäftigen, anstatt sich gegenseitig zu picken. „Wir wissen nicht warum, aber es kommt immer wieder zu Kannibalismusausbrüchen in den Ställen“, räumt Ripke ein. Bis vor einem Jahr noch hatten die Hühnerhalter den Hennen die Schnäbel gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen. Die schmerzhafte Amputation wurde verboten.