Maximal 30 Grad Celsius darf die Temperatur auf der Ladefläche betragen. (Peter Steffen/dpa)

Hannover. Vom klimatisierten Auto aus schweift der Blick hinüber zum Lastwagen auf der rechten Spur der Autobahn. Auf der Ladefläche drängen sich Schweine hinter Gittern. Sie leiden auf dem Weg zum Schlachthof unter der brütenden Hitze. Gerade in der Urlaubszeit quält sich der Verkehr durch die Baustellen. Auch Tiere stehen dann teils stundenlang im Stau. Leserinnen und Leser wenden sich in E-Mails an die Redaktion und fragen, warum Tiertransporte unter diesen Umständen nicht verboten werden. Tatsächlich gibt es einen Erlass des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, der das Leid der Tiere lindern soll. An der Praxis der Tiertransporte ändert das offenbar wenig.

„Wir haben da eine Regulierungslücke“, bestätigt auch Michael Marahrens, der Leiter des Forschungsbereichs „Transport und Schlachtung“ beim Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, dem Friedrich-Loeffler-Institut in Celle. Die EU-Tierschutztransportverordnung regele lediglich den Transport über lange Strecken, also beim Export. „Da darf die Temperatur auf der Ladefläche 30 Grad Celsius nicht überschreiten“, erklärt der Wissenschaftler. Weil die Temperatur im Innenraum häufig schwanke, liege die Toleranz bei 5 Grad, also maximal 35 Grad. Anders sei das bei regionalen Transporten zum Schlachthof. „Da gibt es keinerlei Vorschriften.“

Laut Paragraf 2 des Tierschutzgesetzes darf Tieren kein Leid zugefügt werden. Bei Temperaturen über 30 Grad wie in diesem Sommer können die zuständigen Veterinärämter den Transport zum Schlachthof jedoch verbieten oder die Viehdichte im Laderaum reduzieren, wenn das Thermometer über 25 Grad steigt. „Die Behörden kommen ihrer Aufsichtspflicht nicht nach“, weiß Marahrens, der auch Tierschutzbeauftragter am Institut ist. Meist werde erst bei der Ankunft im Schlachthof kontrolliert. „Dann ist es zu spät“, beklagt der Wissenschaftler.

Allein in Niedersachsen werden pro Jahr etwa 19 Millionen Schweine und knapp 600 000 Rinder geschlachtet. Das geht aus Angaben des Landesamtes für Statistik hervor. Nicht alle Tiere kommen unversehrt am Schlachthof an. Tierschutzorganisationen gehen gar davon aus, dass eine Sterberate von zehn Prozent beim Transport billigend in Kauf genommen wird. Erst vor Kurzem kontrollierte die Polizeidirektion Oldenburg eine Reihe von Tiertransporten in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osterholz und Verden. Zwei von drei Transporten wurden beanstandet, weil unter anderem zu viele Tiere geladen wurden.

Unterdessen fordert der Deutsche Tierschutzbund, Tiertransporte bei Hitze zu verbieten. Dazu der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes, Dieter Ruhnke: „Die derzeit extrem heißen Temperaturen machen die ohnehin schon belastenden Transporte für viele Tiere zur Tortur.“ Trotz der seit Jahren bekannten Missstände, insbesondere in den heißen Sommermonaten, würden Langstreckentransporte weiterhin genehmigt und durchgeführt. Der Tierschutzbund fordert ein Ende der Lebendtierexporte. Stattdessen sollten die Tiere zum nächsten Schlachthof gebracht werden, um sie dann als gekühltes Fleisch zu exportieren.

„Bei jedem Transport muss das Tier im Mittelpunkt stehen. Bei Hitze gilt es, diese Sorgfalt doppelt zu beachten“, betont Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Sie hält die EU-Verordnung grundsätzlich für ausreichend, hat wegen des besonders heißen Sommers aber zusätzlich einen Erlass herausgegeben, der dem WESER-KURIER vorliegt. In dem Schreiben an die Veterinärbehörden heißt es: „Aufgrund der derzeit hohen Temperaturen weise ich darauf hin, dass Tiertransporte nur durchzuführen sind, soweit sie zwingend erforderlich sind.“ Unerlässliche Transporte sollten in die Abend- und Nachtstunden verlegt werden, gegebenenfalls sei die Ladedichte zu reduzieren. In jedem Fall müssten die Tiere ausreichend mit Wasser versorgt werden.

Einer der viehreichsten Regionen in Niedersachsen ist der Landkreis Cloppenburg. Nach Angaben der Kreisverwaltung mussten Polizei und Veterinäramt in den vergangenen Wochen vereinzelt bei Tiertransporten eingreifen. „So hatte ein Fahrer sein mit Schweinen beladenes Fahrzeug längere Zeit in der Sonne abgestellt. Die Schweine zeigten bereits deutliche Anzeichen von Hitzestress und hechelten“, berichtet der Landkreissprecher Frank Beumker. Der Fahrer sei angewiesen worden, unverzüglich weiterzufahren. Die Tiere kamen nicht zu Schaden.

Wegen der Hitze verzeichnete der Landkreis Cloppenburg sowohl bei den Schweine- als auch bei den Geflügeltransporten erhöhte Verluste. Insgesamt sei die Aufmerksamkeit der Tierhalter, Transportunternehmer und Fahrer gegenüber Tiertransporten bei hohen Temperaturen jedoch gestiegen, so Landkreissprecher Beumker. In den beiden Vorjahren habe es jedoch zum Teil viele Hitzetote in den Ställen und bei den Transporten gegeben.