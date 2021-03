Die Zwillinge Claudia und Nicole Bode haben sich einen Lebenstraum mit der Halo-Ranch erfüllt. (CARMEN JASPERSEN)

Eine solch friedliche Stimmung unter Gockeln ist ungewöhnlich. Von wegen Streithähne - auf der Halo-Ranch am Rande Worpswedes scharren die gefiederten Herren einträchtig in den Beeten oder hocken zusammen auf Gartenbänken. „Wir haben 20 Hähne und alle verstehen sich gut“, erzählt Nicole Bode, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Claudia in Neu St. Jürgen einen Gnadenhof betreibt. Etliche Tiere haben auf dem Hof ihr letztes Zuhause gefunden. Nicht nur die Hähne, die erstaunlicherweise gut miteinander auskommen, obwohl hier auch Hennen herumlaufen.

„An einen Gnadenhof hatten wir erst gar nicht gedacht“, blickt Claudia Bode zurück in den Herbst 2014, als hier alles begann. Es hatte sich einfach ergeben. „Auch der Hof hat uns gefunden“, fügt ihre Schwester hinzu. Die richtigen Dinge, sind die beiden überzeugt, kommen zu einem, wenn es passt. Damals passte es. Eines kam zum anderen: Die Mutter hatte in Bremen-Nord, wo Nicole und Claudia Bode aufgewachsen sind, ein Grundstück verkauft. Ein darauf stehendes Baumhaus sollte verschenkt werden. Die Familie, die es erhielt, wusste von einem Hof am Rande des Künstlerdorfs, der zum Verkauf stand. „Wir haben ihn uns angesehen und gespürt, dass die Chemie stimmt“, erinnern sich die Schwestern. „Macht was draus“, habe ihre Mutter ihnen mit auf den Weg gegeben. Das haben sie. Und an Ideen für die Zukunft mangelt es ihnen nicht.

Gänse machen sich auf den Weg zum Teich. (CARMEN JASPERSEN)

Im Teich hinterm Haus planscht eine Schar Gänse. Auf der Koppel daneben buhlt mit lautem „Iiiaaaah“ ein Esel um Aufmerksamkeit. Damals der erste Bewohner auf dem Gnadenhof. „Esel haben wir schon immer geliebt“, erzählt Nicole Bode. Dass plötzlich zwei aufs Grundstück kamen, liegt an einem Geburtags-Gag. Den Esel hatte ein Mann zu seinem 30. Lebensjahr geschenkt bekommen. „Später kam noch ein zweiter Esel hinzu, und dann konnte sich der Besitzer irgendwann nicht mehr um die Tiere kümmern.“ Die Zwillingsschwestern erfuhren davon und beschlossen, die Esel aufzunehmen. Andere Vier- und Zweibeiner fanden auf die Halo-Ranch, weil Familien auseinanderbrachen, weil Paare sich trennten oder Menschen umziehen mussten. Trennungsgänse und Scheidungslamas teilen sich seitdem den Hof mit Hühnern, die Anlass für Nachbarschaftsstreit waren, mit Ziegen, Ponys und Katzen. Es gebe Menschen, die würden nicht verstehen, dass sie etwas machen, „was nichts einbringt“, sagt das Zwillingspaar. „Aber“, wendet Claudia Bode ein, „unserer Seele tut das hier sehr gut.“ Die Gemeinschaft mit den Tieren ist zwar von morgens bis abends arbeitsreich, aber man bekomme unendlich viel zurück. Nicole und Claudia Bode haben deshalb einen indianischen Spruch auf ihre Gnadenhof-Homepage gesetzt: „Es sind die, die nichts besitzen, die uns oft mehr geben können als die meisten Menschen.“

Pferd und Muli weiden gemeinsam auf einer Koppel. (CARMEN JASPERSEN)

Die eineiigen Zwillinge sind nicht ununterbrochen Seite an Seite durchs Leben gegangen. Beide hatten Partnerschaften und sind Mütter geworden. Als sie eines Tages doch wieder ohne Partner waren, reifte die Idee, zusammen etwas auf die Beine zu stellen - eine gemeinsame „Herzenssache“. Die beiden 56-Jährigen stützen ihren Gnadenhof auf Spenden und Patenschaften. Damit würden sie auskommen. Inzwischen haben die Schwestern auch einen Blick für den Wortlaut der Kleinanzeigen, in denen Tiere angeboten werden. „Wir spüren, wenn eine Geschichte dahintersteckt“, sagt Nicole Bode. Wenn es heißt „günstig abzugeben“, werden die Schwestern aufmerksam, weil sie ein tragisches Tierschicksal vermuten. Aber auch dieser Spruch ist ihnen geläufig: „Entweder ihr nehmt es oder das Tier kommt zum Schlachthof.“ So haben sie manch einem Geschöpf noch einen langen Lebensabend auf der Ranch ermöglicht.

Der Gnadenhof heißt Ranch, weil die Schwestern Western-Fans sind

Ranch heißt der Gnadenhof, weil die Bode-Schwestern Western-Fans sind. Der Besuch der Karl May-Festspiele in Bad Segeberg ist für sie ein Muss – stilecht in Lederkleidung. „Manche Zuschauer haben gedacht, wir spielen da mit“, berichten die beiden vergnügt. Schon als kleine Mädchen hatten sie sich verkleidet wie die Helden ihrer Fernsehserien Bonanza, Winnetou und Shiloh-Ranch. Und genauso tatkräftig haben sie auf dem Gelände angepackt: haben Holzzäune gezimmert, Ställe gebaut, Nistkästen in die Bäume gehängt und Plätze zum Verweilen geschaffen. Den Namen Halo-Ranch haben sie gewählt, weil Halo Heiligenschein bedeutet. Weil eine besondere Stimmung über dem Gelände liegt, meinen die Zwillinge. Es sei ein besonderer Ort für die Tiere, aber auch für die Menschen. Besucher sind nach Anmeldung herzlich willkommen. Gestresste Menschenseelen könnten hier zur Ruhe finden, sind Claudia und Nicole Bode überzeugt. „Wenn Corona nicht wäre, hätten wir noch so viele Ideen“, sagt Nicole Bode. Live-Musik am Lagerfeuer oder gesellige Runden in der Kota- und Trapperhütte. „Wir könnten auch ein Survival-Camp anbieten. Für alle, die abends zu Hause sitzen und denken: Was habe ich noch vom Leben?“ Gerade in Verbindung mit Tieren würden verzweifelte Menschen wieder Zuversicht spüren, ergänzt Claudia Bode. Sie und ihre Schwester sprühen vor Energie. „Wir haben hier schon viel geweint vor Glück, aber auch vor Kummer“, erzählt Nicole Bode. „Und wir sehen den Tod – auch den menschlichen – jetzt mit ganz anderen Augen.“

Weitere Informationen

Der Gnadenhof Halo-Ranch liegt zwischen Worpswede-Neu St. Jürgen und Tarmstedt in der Dorfstraße 42. Besucher können sich unter den Rufnummern 04792/9559392 oder 0173/7777335 telefonisch anmelden. Eindrücke vermittelt auch die Internetseite www.halo-ranch.de.