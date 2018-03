Laut Polizei hat es in Niedersachsen dieses Jahr schon fünf Einbrüche in Rathäuser gegeben. (dpa)

Der Einbruch in das Rathaus von Nienburg ist kein Einzelfall: In Niedersachsen hat es nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover in diesem Jahr bereits fünf ähnliche Taten gegeben. Dass sich das Phänomen so genau beziffern lässt, ist neu und basiert auf einer "Änderung der Erfassungsmodalitäten zur Tatörtlichkeit": Noch im vergangenen Jahr verloren sich Rathauseinbrüche in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Unter der Kennziffer 410 wurden 2017 spektakuläre 9736 Fälle aufgelistet – allerdings schwere Diebstähle in und aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen inbegriffen.

Weitere Schauplätze waren Nordenham, Rethem in der Heide und Rieste bei Osnabrück oder Bodenwerder bei Hameln. Der Verwaltungssitz der Samtgemeinde Sottrum im Kreis Rotenburg ist seit dem Herbst sogar zweimal heimgesucht worden – ebenso das Rathaus von Bad Fallingbostel. "Von Tatzusammenhängen kann derzeit nicht ausgegangen werden", teilt das LKA mit, die Ermittlungen oblägen den jeweiligen Polizeidienststellen.

Axel Bergmann, Sprecher der Polizei in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg, erklärt, warum: "Gerade was Einbruchkriminalität betrifft, stehen die Polizeidienststellen in regem Austausch, auch über Landesgrenzen hinweg. Entdecken die Kollegen Ähnlichkeiten beim Modus Operandi, können DNA- und Fingerspuren abgeglichen werden. Es gibt zwar keine Sonderkommission Rathaus und keine Hinweise auf eine Serie, aber einen Tatzusammenhang will ich nicht ausschließen."

Unprofessioneller Einbruch

Anfang März hatte die noch unbekannten Täter eine Fensterscheibe des Nienburger Rathauses eingeschlagen und Büros im Erdgeschoss durchsucht. Neben der Stadtverwaltung waren auch eine Kirchengemeinde und die Klimaschutzagentur Mittelweser betroffen. Was im Detail erbeutet wurde, ist noch unklar. Auf Axel Bergmann hat der Einbruch einen "verhältnismäßig unprofessionellen Eindruck" gemacht: "Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis stimmt einfach nicht."

So sieht es auch Karin Thorey, Bürgermeisterin von Bad Fallingbostel, nachdem im Oktober innerhalb zweier Tage zweimal in ihr Rathaus eingebrochen worden war: "Es gibt nichts zu holen, das war Vandalismus pur." Manfred Wenzel aus dem Bau- und Umweltressort kümmert sich um die Versicherungsangelegenheiten der Stadt und versteht es nicht: "Wenn sie Glück haben, finden Einbrecher eine private Kaffeekasse von Kollegen." In diesem Fall hätten die Täter nichts als den Eingangsstempel der Stadtkasse erbeutet. "Aber wir sind immer noch dabei, die Schäden zu beheben." Allerdings habe es auch schon clevere Einbrecher gegeben, die gewusst hätten, wie sie davon profitieren könnten, dass die Verwaltung Ersatz beschaffen muss: "Erst haben sie die alten Computer im Tourismusbüro gestohlen, um dann, sobald die neuen da waren, sofort wieder zuzuschlagen", berichtet Wenzel.

"Was wir diebstahlsicher verwahren müssen, zum Beispiel Siegel, kommt in den Tresor, und der ist ganz ordentlich, meine ich als kriminalistischer Laie", sagt Jürgen Schlusnus. Der allgemeine Vertreter des Sottrumer Samtgemeindebürgermeisters stellt aber klar, dass da ohnehin nicht viel zu holen wäre: "Besonders geschützte Dokumente wie Ausweise und Reisepässe, die gibt es hier ja gar nicht mehr, weil wir sie nicht mehr selbst ausstellen. Das passiert alles in der Bundesdruckerei, selbst die Unterschriften dafür werden ja nicht mehr auf Papier geleistet, sondern auf einem kleinen Monitor."

Auf Bargeld aus

Beide Male hätten es die Einbrecher im Sottrumer Rathaus offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Erfolglos, wie Schlusnus sagt. "Ein Profi", vermutet er, "würde hier gar nicht einsteigen." Seit Ende des Kalten Krieges gebe es nicht einmal mehr geheime Verschlusssachen für den Verteidigungsfall in den Rathäusern. "Und dass jemand Verwaltungsgebühren bar entrichtet, ist auch eher die Ausnahme geworden und beschränkt sich auf mittlere zweistellige Summen." Was für Ausweisanträge, Kirchenaustritte oder beim Anmelden der Eheschließung bar berappt werde, lande im Panzerschrank – in der Regel der Bank. Gebührenbescheide über mehrere Tausend Euro, für einen Kanalausbau zum Beispiel, oder die Grundsteuer, könnten Bürger zwar auch bar bezahlen. "Aber wer macht das schon."

Die Samtgemeinde Sottrum hat sich von ihrer Versicherung beraten lassen und will einiges ändern. "Der Ärger ist einfach zu groß, wenn Akten verstreut und Schreibtische aufgebrochen sind", sagt Jürgen Schlusnus. "Wir werden Einbruchmelder installieren und auf eine schlüssellose Schließanlage umstellen, die registriert, wer wann welche Tür öffnet."

Theoretisch hat die Kommune freie Hand bei der Wahl ihrer Sicherheitsmittel. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat im Januar eine kleine Anfrage, wie Rathäuser und Einwohnermeldeämter besser zu sichern seien, wie folgt beantwortet: Das grundgesetzliche Recht auf kommunale Selbstverwaltung umfasse auch das Recht, eigenverantwortlich zu entscheiden, "welche organisatorischen, sächlichen und personellen Maßnahmen ergriffen werden um Verwaltungseinrichtungen zu sichern". Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund kann seinen Mitgliedern zwar nicht mit einer Handreichung dienen, engagiert sich aber mit Hinweisen auf Kampagnen, mit denen die Verwaltungen die Bevölkerung sensibilisieren sollen. Zum Beispiel die Nachbarschaftsaktion "Augen auf für nebenan", denn "Urlaubszeit ist Einbruchszeit". Auch im Rathaus.