Die Afrikanische Schweinepest kann Menschen nichts anhaben, aber für Schweine ist das Virus tödlich. Ein Fieber, das die Tiere brutal hinwegrafft. (Talitha)

Franz J. Conraths: Wir sollten mit allen Beteiligten, von Schweinehaltern über Jägern bis zu Behörden, jede Chance nutzen, die uns noch bleibt, um das Virus fernzuhalten. Wenn die Seuche auch bei deutschen Wildschweinen ausbrechen sollte, dürfte es schwer werden, sie unter Kontrolle zu bekommen. Unmöglich ist es aber nicht.

Es heißt, es ist keine Frage mehr, ob sich die Afrikanische Schweinepest in Deutschland und damit auch in Niedersachsen ausbreitet, sondern nur noch, wann sie das tut.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Seuche längst durch Deutschland gereist ist.

Wie bitte?

In Europa ist das Virus erstmals 2007 in Georgien entdeckt worden. Seitdem ist es quer durch Osteuropa gewandert, immer weiter Richtung Westen, bis nach Belgien. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das Virus mit einiger Wahrscheinlichkeit durch Deutschland transportiert worden ist, bevor die Afrikanische Schweinepest in Belgien ausbrach.

Warum hat sich in Deutschland kein Tier infiziert?

Wir haben viel zur Vorbeugung getan, aber bisher wahrscheinlich auch Glück gehabt. Darauf sollten wir uns aber nicht verlassen.

Sie denken, dass es mit dem Glück bald vorbei ist?

Das Risiko einer Einschleppung ist jedenfalls hoch. Zuletzt ist in Polen ein infiziertes Wildschwein entdeckt worden, ungefähr 40 Kilometer vor der deutschen Grenze. Das ist eine Strecke, die Wildschweine zurücklegen können. Diese Gefahr, dass die Tiere selbst das Virus zu uns bringen, hat bislang an den östlichen Grenzen Deutschlands nicht bestanden.

Warum?

Weil Wildschweine kaum durch halb Europa laufen. Infizierte Tiere erst recht nicht.

Wie hat sich die Afrikanische Schweinepest denn ausgebreitet?

Der Mensch ist der wichtigste Faktor. Er hat dafür gesorgt, dass das Virus große Sprünge machen konnte.

Sie glauben, dass der Mensch die Seuche transportiert hat?

Vieles spricht für die Wurstbrottheorie. Es scheint schlüssig, dass das Virus in Wurstwaren, Schinken oder Salami, die von einem infizierten Schwein stammten, durch Europa gewandert ist.

Das müssen Sie erklären.

Es könnte sein, dass Menschen Wurst von infizierten Tieren durch einige Länder transportiert und dann unsachgemäß entsorgt haben, indem die Erzeugnisse einfach draußen weggeworfen wurden. Wildschweine könnten sie dann gefressen und sich infiziert haben.

Warum ist das so gefährlich?

Menschen kann das Virus nichts anhaben, aber Haus- und Wildschweine rafft es schnell dahin. Etwa 99 Prozent aller infizierten Tiere sterben. Anders als bei der klassischen Schweinepest gibt es noch keinen Impfstoff. Das macht den Kampf gegen das Virus nicht einfacher.

Was lässt sich dabei von anderen Ländern lernen?

Wie die Tschechen die Seuche bekämpft haben, gilt als Blaupause. Sie sperrten die Gebiete ab, in denen sich Tiere infiziert hatten, verhängten Ernteverbote. Sie ließen niemanden rein und die Seuche sozusagen ihre Arbeit verrichten. Bald war ein Großteil des Wildschweinbestands gestorben. Den Rest erledigten Jäger, zeitweise unterstützt von Scharfschützen der Polizei.

Klingt martialisch.

Das ist in der Tat nicht besonders nett, aber damit haben die Tschechen die Seuche unter Kontrolle bringen können.

Die Dänen versuchen es mit Vorsorge. Sie haben einen Zaun an der Grenze zu Deutschland hochgezogen. Ist Dänemark jetzt sicher vor der Afrikanischen Schweinepest?

Das bezweifele ich stark. Zäune helfen nicht unbedingt. Sie halten vielleicht Wildschweine ab. Davon gibt es aber weder auf der dänischen Grenzseite noch in Schleswig-Holstein besonders viele. Und Menschen können ja weiterhin nach Dänemark reisen. Da häufig sie das Virus transportieren, erscheint mir so ein Zaun keine sinnvolle Vorsorgemaßnahme zu sein. Ich glaube, das wissen auch die Dänen.

Warum dann der Zaun?

Dänemarks Schweineproduktion ist stark exportorientiert. Der Zaun soll ein Signal an die Handelspartner senden: Ihr könnt weiter unser Schweinefleisch kaufen. Es ist sicher, und wir tun alles, was in unserer Macht liegt, um zu verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest bei uns ausbricht.

Hilft das?

Vermutlich nur so lange, wie sich kein Tier infiziert hat. Sollte die Seuche ausbrechen, würde es die dortige Branche hart treffen. Trotz des Zaunes.

Jedes dritte deutsche Hausschwein kommt aus Niedersachsen. Was würde es für das Bundesland bedeuten, wenn die Seuche hier ausbricht?

Wir müssen damit rechnen, dass der Export in Länder außerhalb der EU sofort zusammenbrechen würde. Schweineprodukte aus Deutschland würden dann nicht mehr zum Handel zugelassen werden.

Selbst wenn es gelingen sollte, dass sich das Virus nicht auf die Hausschweine überträgt?

Wahrscheinlich schon. So ist es jedenfalls den anderen betroffenen Ländern ergangen, auch Belgien. Die Abnehmerländer berufen sich in solchen Fällen auf Regularien der Weltorganisation für Tiergesundheit. Sie sehen vor, dass ein infiziertes Wildschwein ausreicht, um Handelssperren zu verhängen.

Das würde einen enormen Schaden für die Branche bedeuten.

Noch heftiger käme es, wenn sich tatsächlich ein Hausschwein in Niedersachsen anstecken sollte. Dann müssten international gültige Fristen verstreichen, bis überhaupt wieder produziert werden kann. Dieser Produktionsstopp kann bis zu drei Jahre andauern. Das wäre für Niedersachsen eine sehr schwierige Situation.

Wie lässt sich das verhindern?

Wir müssen dafür sorgen, dass das Virus in keinen Hausschweinbestand gelangt.

Wie kann das gelingen?

Indem die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Dazu hilft es, die Betriebsgelände zu umzäunen, damit dort keine unbefugten Personen hingelangen, die nicht wissen, wie sie sich verhalten müssen. Wer die Standards einhält, hat gute Chancen, die Seuche aus den Ställen zu halten. Bei den Wildschweinen mag die Sache komplizierter sein, aber der Hausschweinbestand lässt sich schützen.

Und was, wenn trotzdem Panik ausbricht?

Ich hoffe, dass die Menschen die Nerven behalten werden. Es besteht kein Grund zur Panik. So eine Seuche hat aber immer auch psychologische Folgen. Es könnte passieren, dass die Deutschen erst mal seltener zur Salami oder zum Schinken greifen, obwohl ihnen das Virus gesundheitlich nicht schaden kann.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Person

Franz J. Conraths ist Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-­Instituts. Am Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit verantwortet der Professor und Facharzt den Bereich der ­Epidemiologie.