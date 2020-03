Hat einen Mordversuch ihres Ex-Mannes überlebt: Kader K. (Kader K)

Kader K.: Soll ich ehrlich sein?

Ich bin dauernd müde, aber kann kaum schlafen, weil ich Schmerzen habe. Mir tut der Kopf weh, der Rücken, die Schultern, der Nacken. Alles fühlt sich an, als würde es brennen. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf würde gleich explodieren.

Manchmal, wenn es gar nicht anders geht, nehme ich eine halbe Schlaftablette. Dann fühle mich aber am nächsten Morgen nicht gut, ich spüre ein Kribbeln im Körper. Ich will nicht ständig Tabletten nehmen. Medikamente können mir nicht helfen.

Seit fünf Monaten bekomme ich Panikattacken beim Autofahren. Meine Beine werden dann plötzlich weich, ganz kraftlos. Ich fange an zu zittern und muss rechts ranfahren. Es passiert immer wieder, auch auf kurzen Strecken. Aber ich kann ja nicht jedes Mal ein Taxi rufen, ich muss Einkäufe erledigen, also fahre ich weiter mit dem Auto. Einfach abschalten kann ich die Panikattacken sowieso nicht. Sie müssen etwas mit der Tat zu tun haben.

Ich kenne die Berichte der Augenzeugen, und ich habe später die Protokolle und die Anklage gelesen, viel mehr weiß ich nicht über die Tat.

Eine junge Ärztin kam im Krankenhaus zu mir ans Bett und sagte, der Täter hat Sie nicht nur mit einem Messer und einer Axt angegriffen. Er hat Sie auch hinter seinem Auto hergeschleift. Als sie das gesagt hat, habe ich nichts gefühlt. Es kam mir nicht vor, als würde die Ärztin über mich sprechen. Ich dachte: Das ist nicht meine Geschichte, das kann nicht sein. Das wirkte alles wie ein Traum.

Anfangs überhaupt nicht. Ich dachte, wie soll ich etwas verarbeiten, an das ich mich nicht erinnern kann. Ich hatte sogar vor, zur Hypnose gehen, ich hatte gehofft, vielleicht könnte mir das helfen. Ich wollte irgendwie begreifen, was da mit mir passiert ist. Je mehr ich weiß, dachte ich damals vor der Gerichtsverhandlung, desto länger wird der Täter eingesperrt.

Seit ich im Auto die Panikattacken bekomme, bin ich mir sicher: Die Gedächtnislücken sind gut. Sich nicht erinnern zu können, das ist ein Schutz. Wenn ich noch alles wissen würde, wäre ich sicher schon ausgerastet.

Vor einigen Tagen waren wir zusammen mit dem Auto unterwegs. Als wir an der Straße vorbeikamen, an der die Tat passiert ist, sagte er: Mama, mit dir ist etwas Schlimmes passiert. Weißt du, fragte ich, wer das getan hat? Er meinte nur: Ja. Ich denke, mein Sohn weiß, dass sein Vater der Täter ist.

Vielleicht, nicht jetzt.

Mein Sohn ist sowieso schon so angespannt, er steht ständig unter Strom. Ich versuche ihn zu beruhigen, aber das klappt nicht immer. Manchmal vergesse ich kurz, dass er wegen der Tat anders ist als die anderen Kinder. Einmal habe ich meinen Pullover vor ihm ausgezogen, und plötzlich rief er: Mama, Mama, Mama! Er hatte meine Narben gesehen. Ich hatte in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, was das wohl in ihm auslöst. Vielleicht käme er besser mit allem klar, wenn da gerade nicht noch diese andere Sache wäre.

Meinen Eltern droht die Abschiebung. Mein Vater durfte vor drei Jahren ins Land kommen, damit ich nach der Tat nicht auf mich alleine gestellt bin. Jetzt soll er wieder gehen. Noch steht eine endgültige Entscheidung aus, aber ich frage mich schon seit Monaten: Was passiert mit meinem Sohn, wenn meine Eltern weg sind? Sie helfen mir mit ihm. Wenn ich kraftlos bin, kochen sie, waschen meine Wäsche. Wer soll das dann machen? Der Täter darf bleiben, und meine Eltern müssen vielleicht gehen, Entschuldigung, aber ich finde das nicht richtig.

Der Täter hat keine lebenslängliche Strafe bekommen, dabei wollte er mich umbringen.

Wollen Sie jetzt wissen, ob ich das gerecht finde? Die Antwort ist doch klar. Gerecht wäre es höchstens, wenn sich der Täter im Gefängnis wirklich ändern und fragen würde, wie er so ein böser Mensch werden konnte. Daran glaube ich nicht, ich kenne ihn.

Natürlich war das komisch. Vor der Tat

hatte er ja noch einen Brief geschrieben, er hatte das alles geplant. Die letzten Worte auf dem Zettel: Game over. Er wollte mich ­umbringen. Eigentlich wollte ich ihm nach dem Urteil durch den Gerichtssaal zurufen: Game over.

Ach komm, dachte ich dann doch, er bekommt schon seine Strafe. Game over. Das Spiel ist aus, aber für ihn. Ich habe gewonnen, er hat alles verloren und sein Ziel trotzdem nicht erreicht. Ich lebe noch, das ist das eigentliche Wunder. Manchmal frage ich mich: Wie habe ich das geschafft?

Die Ärzte haben mir immer wieder gesagt: Eigentlich hätte das Messer allein schon gereicht für Ihren Tod. Eigentlich hätte die Axt gereicht. Eigentlich hätte es gereicht, an einem Auto durch die Stadt geschleift zu werden. Alles zusammen genommen: unmöglich zu überleben. Und ich? Ich habe am Tatort sogar noch reden können, ich habe mit den Sanitätern gesprochen. Manchmal hilft mir der Gedanke. Ich weiß dann wieder, dass ich stark bin, auch wenn ich mich kraftlos fühle.

Ich war gerade zum ersten Mal seit langer Zeit im Urlaub, im südlichen Teil der kurdischen Region. Da gab es frische Luft, Berge, alles riecht nach meiner Kindheit. Die Menschen vertrauen sich dort, die Türen stehen überall offen, ich habe mich behütet gefühlt. Bald fliege ich wieder dorthin, diesmal mit meinem Sohn. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Kurz kam mir schon der Gedanke, ob wir nicht dort hinziehen sollten.

Ja, mein Sohn soll hier zur Schule gehen, er soll gut Deutsch sprechen können, vielleicht studieren.

Ich will hier bleiben. Einfach abhauen, das ist für mich keine Option.

Zur Person

Kader K. wurde am 20. November 2016 von ihrem Ex-Mann Nurretin B. niedergestochen. Dann band dieser sie mit einem Seil an der Anhängerkupplung seines Autos fest, um sie durch Hameln zu schleifen. Nach 200 Metern löste sich das Seil. Kader K. veröffentlichte ein Buch und ging in Talkshows. Sie erzählt ihre Geschichte auch, um anderen Frauen Mut zu machen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.