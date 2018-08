Februarstimmung im Heilsmoor, auch Moor der Kraniche genannt. (Dustin Weiss)

Moorführerin Daniela Platz hockt sich neben einen kleinen Graben und zieht eine Handvoll Torfmoos aus dem Wasser. Mit seinen zackigen Blätter erinnert das Moos von oben an einen Stern. So stehen Hunderte Pflanzen nebeneinander auf dem Wasser im Graben und bilden einen grünen Teppich. Sie haben keine Wurzeln, schwimmen wie Bojen auf der Oberfläche, ihr Stiel treibt als filziger Faden unter Wasser.

Daniela Platz führt regelmäßig durch das „duve Moor“, Plattdeutsch für: das taube, fruchtlose Moor. Als Düvels Moor blieb es im Volksmund verankert – das Teufelsmoor bei Worpswede. Die 56-Jährige kennt die Wege seit ihrer Kindheit. Aus ihrem Rucksack zückt sie Karten und Grafiken vom Moor, zeigt zwei alte Stücke Torf. Seit 22 Jahren erklärt sie Touristen und Menschen aus der Region, was es mit dem duven Moor auf sich hat. Um zu demonstrieren, wie viel Wasser das Moos speichert, quetscht Platz das grüne Häufchen aus Torfmoos, als wolle sie einen Schwamm auswringen. Etwa die Menge einer Tasse quillt durch ihre geschlossene Faust und tropft zurück in den Graben. Dann lässt sie das Moos zurück ins Wasser gleiten. „Das Torfmoos ist der Pionier im Wasser. Dann setzen sich Wollgräser rein und auch das Pfeifengras kommt dazu“, sagt Platz. Aus den kleinen Inseln aus Torfmoos und Gräsern wachsen immer höhere Polster, die auch im Winter bestehen. Besonders am Rand von Gewässern bilden sich im Moor solche Schwingrasen. Platz führt zu einem kleinen See, umgeben von hohem Gras und Birken. Je näher man dem Wasser kommt, desto stärker federt der Moorboden unter den Schuhsohlen. „Viel weiter würde ich jetzt nicht mehr gehen“, sagt sie. Das Moor ist trügerisch. Alleine sollte man nie auf Wanderschaft gehen: Man kann nicht sehen, ob der Boden trägt.

Viele der Moorflächen, an die Daniela Platz ihre Besucher führt, sind staubtrocken. Mit einem morastigen Gelände hat das Teufelsmoor heute nicht mehr viel gemein. Der Torfabbau hat das Erdreich ausgezehrt. Birken wachsen lang und dürr in den Himmel. Sie wachsen dort, wo es trocken ist, doch der Boden bietet ihnen nicht viele Nährstoffe. Ihre Wurzeln stoßen auf dem Pfad durch die Erde. „Man muss die Landschaft lesen lernen“, sagt Platz. Dass die Wurzeln an die Oberfläche gelangen, liege daran, dass Mikroorganismen den Torf zersetzen. Drei bis vier Zentimeter schaffen sie im Jahr. Der Boden schwindet immer weiter. Nur die oberste, frische Schicht des Moors kann laut Platz wieder beginnen zu wachsen – wenn es feucht genug ist. „Dort, wo die Birken auf zu trockenem, altem Torfboden stehen, wächst nichts mehr.“

Im 18. Jahrhundert begann der Torfabbau im Teufelsmoor. Der Moorkommissar Jürgen Christian Findorff hat die Moore vermessen und durch Gräben entwässern lassen. Mit kleinen Kähnen brachten die Moorbewohner den gestochenen Torf über die gegrabenen Kanäle auf die Hamme bis nach Bremen oder zum eigenen Hof. Sie formten kleine Quader aus dem matschigen Moorboden, trockneten ihn und nutzten ihn zum Heizen. Den Torf zu verkaufen, war für sie die einzige Einkommensquelle. In der Region gibt es ein Sprichwort: „Den eersten sien Dod, den tweeten sien Not, den drütten sien Brot.“ Heißt: Die erste Generation der Torfbauern konnte von der Arbeit nicht leben, auch die zweite lebte noch in Not. Erst die dritte konnte mit dem Torfstechen die Familie versorgen.

Das Leben der Torfbauern war hart und erbarmungslos. Der feuchte Boden im Teufelsmoor eignete sich nicht zum Anbau von Weizen und anderen Grundlebensmitteln. Die Menschen ernährten sich hauptsächlich von Buchweizen – Brot kann man daraus nicht backen. Nur Pfannkuchen und Grütze lassen sich aus seinem Mehl zubereiten, ohne auseinanderzufallen.

Die einseitige Ernährung, die harte Arbeit im Moor: Mit etwa 45 Jahren waren die meisten Menschen am Ende ihrer Kräfte. Das feuchte Moorklima begünstigte dazu Krankheiten wie Rheuma, Gicht und Tuberkulose. Früh war es an den Kindern, mitzuarbeiten. Nur im Winter gingen sie zur Schule, in den anderen Monaten stachen sie Torf. Was heute ein romantisches Ausflugsziel für Spaziergänger und Camper ist, war früher ein Ort vieler Entbehrungen. Das Teufelsmoor ist ein stummes Land. Nördlich von Bremen, abseits vom Krach der Straßen, weit weg von Menschengedränge auf den Straßen, bietet es vor allem eines: Ruhe.