Wattwanderer in der Obhut eines Wattführers in Cuxhaven-Döse, nahe der Fahrrinne. Wer allein unterwegs ist, sollte in Küstennähe bleiben, raten Experten. (Carmen Jaspersen/dpa)

„Rettung in allerletzter Sekunde“ – dass Profis dramatisch formulieren, wenn sie von ihren Einsätzen berichten, kommt selten vor. Im Fall eines 39-Jährigen und seiner beiden neun und 15 Jahre alten Söhne ist die Beschreibung der Seenotretter sehr präzise: Der Vater „stand bis zum Hals im Wasser“ in der starken Flutströmung. Seine Kinder hatte er auf dem Arm, als das Rettungsboots „Hermann Onken“ die drei nachts im Watt vor Fedderwardersiel erreichte. Gerade noch.

Dieser Freitag, der 13. Juli, hätte leicht zum Unglückstag für die Touristenfamilie aus dem Landkreis Northeim werden können. Seitdem hat es beinahe täglich Rettungseinsätze im Watt der niedersächsischen Küste gegeben – vielleicht weniger dramatische, aber ebenso lebensgefährliche.

Dass Vater und Söhne überhaupt Hilfe bekommen haben, verdanken sie einem Zufall: „Ein Mann, der mit einer Hochzeitsgesellschaft bowlen war, wollte auf dem Deich frische Luft schnappen und hat dort die Hilferufe gehört“, sagt Thomas Wilhelms von der Polizei in Nordenham. Sein Anruf bei der Polizei setzte die Rettungskette in Bewegung: Feuerwehr, Rettungswagen und, über die Seenotleitung Bremen alarmiert, die drei Mann von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die Besatzung der „Hermann Onken“ konnte sich in der Dunkelheit an der Position des hinzugerufenen Rettungshubschraubers Christoph 26 orientieren, der im überspülten Watt nicht landen konnte.

Kaum hat Hauptkommissar Wilhelms die Ereignisse geschildert, beschäftigt ihn ein neuer Fall – der sich später glücklicherweise als falscher Alarm erweist: „Bei Burhave waren angeblich drei Leute auf einer Luftmatratze abgetrieben, aber auch vom Hubschrauber aus war nichts zu entdecken. Genau genommen haben wir so was dauernd.“ Wenigstens in der Saison. Im Jahr 2017 hat der Tourismusservice Butjadingen 215.400 Gäste und mehr als 1,1 Million Übernachtungen registriert. „Die meisten kommen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen“, sagt Marketingleiterin Heike Geils.

„Viele Leute, die die Küste und das Wattenmeer nicht kennen, haben keine Vorstellung davon, wie schnell das Wasser kommt und dass es aus vielen Richtungen aufläuft. Auch wenn das Wasser nur kniehoch ist, ist die Strömung stärker, als viele denken“, weiß DGzRS-Sprecherin Antke Reemts. Die gute Nachricht: „Eine Rettung aus Seenot ist immer kostenlos“, sagt sie. Andere drücken es etwas anders aus: „Dummheit ist nicht strafbar.“

"Respekt vor der Natur ist wichtig"

Matthias Schulz, staatlich geprüfter Wattführer in Butjadingen, ist seit 20 Jahren im Geschäft. „Nachts oder bei einsetzender Dämmerung und auflaufendem Wasser rauszugehen, ist die Garantie dafür, dass es schief geht“, sagt er. „Das ist lebensgefährlich.“ Im vergangenen Jahr habe es drei ähnliche Fälle gegeben, einen vor Tossens und zwei, wie jetzt, in Fedderwardersiel. „Der häufigste Fehler, den Leute machen, die ohne Wattführer unterwegs sind, ist, dass sie bei Niedrigwasser – im Volksmund Ebbe – gehen. Wenn sie dann Priele queren, laufen die hinter ihnen wieder voll und schneiden ihnen den Weg ab.“ Schulz hat auch Einsatzerfahrung bei der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Eckwarderhörne gesammelt und kennt viele solcher Fälle. „Die Leute sagen dann immer, ich hab’ doch alles richtig gemacht, ich bin bei Ebbe rausgegangen. Aber was kommt nach Ebbe? Flut!“

Wer allein laufe, sollte immer in Küstennähe bleiben, rät Matthias Schulz, der in Bremen-Huchting aufgewachsen ist. Er zählt auf, wann Wanderer sich auf keinen Fall auf den Weg ins Watt machen sollten: bei einsetzender Flut, nach Sonnenuntergang, bei Seenebel, Starkregen und aufziehendem Gewitter. „Wer mit dem ablaufenden Wasser rausgeht, ist auf der sicheren Seite.“ Im Butjadinger Bereich betrage der Tidenhub satte 3,80 Meter. Alle 20 Minuten steige das Wasser um einen halben Meter und ströme mit fünf bis 15 Kilometer pro Stunde rein. „Es ist mein täglich Brot, dass Leute weiterlaufen wollen, auch wenn die Flut kommt“, erzählt Schulz. „Das Watt sieht ja auch harmlos aus, liegt ruhig da, aber das ist trügerisch. Viele werden leichtsinnig und meinen, sie hätten ja ein Telefon dabei. Ich erkläre ihnen dann, dass es damit ganz schnell vorbei ist, wenn man mal kurz bis zur Hüfte eintaucht und das Handy in der Hosentasche kaputt ist.“

Auch André Schurig, der Leiter Einsatz der DLRG-Ortsgruppe Cuxhaven, hatte diese Woche gut zu tun: Dienstag waren zwei Erwachsene vor Sahlenburg in Not geraten, weil sie sich komplett in der Wattwanderzeit geirrt hätten. „Die waren schon schwimmend unterwegs, als wir kamen.“ Das war ein Großeinsatz für DLRG, Feuerwehr, DGzRS und die Kurverwaltung, deren Boot die beiden am schnellsten erreichte. Tags darauf steckten zwei Jugendliche in der Grimmershörnbucht im Schlick fest. Ebenfalls am Mittwoch wurde nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. „Das ging von Neufeld Reede-Ost bis nach Otterndorf.“ 26 Kilometer mit dem Jetski hin und wieder zurück. „Respekt vor der Natur ist wichtig“, versucht André Schurig Ortsfremden klarzumachen. „Wenn wir in die Berge fahren, erkundigen wir uns auch, ob das Wetter gefährlich werden kann, ehe wir loslaufen.“

„Wir haben hier das schwierigste Revier“, sagt Schurig über die beliebte Ferienregion. Es gebe viele Schiffsbewegungen in der Elbmündung, Stürme, hohe Wellen und ein Problem, das man in Stade schon nicht mehr bemerke: das Salzwasser. „Es greift die Ausrüstung und die Fahrzeuge an.“