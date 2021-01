Für viele ein Traum: Der eigene Herr im Wohnmobil auf dem Campingplatz sein. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Sechs Euro pro Quadratmeter kostet das Wohnen auf dem Campingplatz Alvern am Rande von Celle. Wer dort seinen Wohnwagen plus Vorzelt auf einem 70 Quadratmeter großen Platz aufstellt, zahlt 420 Euro – im Jahr. Die größten Grundstücke für Jahresplätze umfassen 200 Quadratmeter, macht 1200 Euro, hinzu kommen einmal jährlich 80 Euro für Müll und Abwasser. „Ich habe jeden Monat im Schnitt fünf Anfragen von Menschen, die dauerhaft auf meinem Campingplatz wohnen wollen. Es sind vor allem Rentner oder Frührentner mit wenig Geld, die sich bei mir melden“, sagt Campingplatzbetreiber Erkan Toluk.

Derzeit gibt es acht Camper, die auf dem Platz ihren Hauptwohnsitz haben. Toluk würde gerne weitere seiner insgesamt 65 Stellplätze an Dauercamper vermieten, insbesondere in Corona-Zeiten, in denen Campingplätze für Touristen geschlossen sind – doch Toluk darf nicht. Die Stadt Celle hat den August 2019 als Stichtag festgelegt. Wer zuvor dauerhaft auf dem Campingplatz Alvern lebte, darf bleiben, alle anderen Dauercamper mussten mittlerweile den Platz verlassen. Begründet wird dies mit dem Baurecht. „Es ist auf keinem Campingplatz oder Wochenendhausgebiet im Landkreis Celle baurechtlich gestattet, sich dort mit dem ersten Wohnsitz anzumelden“, so die Pressesprecherin der Stadt Celle Myriam Meißner.

Mehr zum Thema Volle Stellplätze in Bremen Camping ist das neue Mallorca Camping ist in Zeiten von Kontakt- und Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie eine gute ... mehr »

Im Nachbarlandkreis Gifhorn interpretiert man die Bestimmungen des Baugesetzbuches anders. Seit der Neuregelung 2017 heißt es im Paragrafen 12 Absatz 7: „Soll in bisherigen Erholungssondergebieten nach § 10 der Baunutzungsordnung auch Wohnnutzung zugelassen werden, kann die Gemeinde nach Maßgabe der Absätze 1 bis 6 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen, der insbesondere die Zulässigkeit von baulichen Anlagen zu Wohnzwecken in diesem Gebiet regelt.“ Sprich: Kommunen können das Dauerwohnen auf Campingplätzen erlauben.

Auf dem 140.000 Quadratmeter großen Gelände Seepark Südheide im Gifhorner Stadtteil Wilsche sind von den rund 1500 Stellplätzen etwa 400 dauerbewohnt. „Wer mit uns einen Vertrag zwischen einem und 15 Jahren abschließt, kann hier seinen Hauptwohnsitz anmelden. Die Behörden dulden diese Nutzung seit 20 Jahren. Und die politischen Gremien haben signalisiert, dass sie dieses Thema im Sinne der Mieter rechtlich regeln wollen“, sagt Johann Wilhelm Rabben, Eigentümer von einem der insgesamt zehn Campingplätze am Seepark Südheide, der an einem Badesee mit Sandstrand liegt.

Mehr zum Thema Unterwegs mit dem Wohnmobil „Der Reiz ist die Freiheit“ Immer mehr Urlaubsbegeisterte entscheiden sich fürs Camping. Mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen ... mehr »

Er betreibt einen weiteren Campingplatz im Ammerland. Dort sind Dauercamper nicht willkommen. „Regionen, die vom Tourismus leben, wollen auf den Campingplätzen keine festen Bewohner haben. In Gifhorn ist das anders, dort gibt es wenig Tourismus“, betont Rabben. Auf seinem Campingplatz am Seepark Südheide wohnen viele Dauercamper in Mobilheimen auf einer maximalen Grundfläche von 40 Quadratmetern. Wer sich ein zweigeschossiges Mobilheim anschafft, kann seine Wohnfläche verdoppeln. Gebrauchte Mobilheime kosten laut Rabben rund 20.000 Euro, für neue Modelle muss man etwa 80.000 Euro auf den Tisch legen. Sie stehen auf Grundstücken zwischen 100 und 350 Quadratmetern, für die im Jahr zwischen 720 und 3200 Euro zu zahlen sind. „Das ist günstig, Campingplätze in anderen Regionen sind viel teurer“, sagt Rabben. Hundehaltung ist möglich, Strom-, Wasser-, Gas-, Festnetz- und Internetanschluss sind gewährleistet.

80 Prozent seiner Dauercamper hätten vorher ein Einfamilienhaus mit großem Grundstück gehabt, das ihnen im fortgeschrittenen Alter zu viel Arbeit gemacht habe. Zudem fühlten sich gerade Ältere nach einem Generationenwechsel in ihrer langjährigen Nachbarschaft häufig isoliert. Viele seien alleinstehend. „Auf dem Campingplatz kommt man schnell miteinander in Kontakt, die Bewohner schätzen diese Gemeinschaft. Und sie mögen die Freiheit und das Leben in der Natur“, sagt Rabben und fügt hinzu: „Bei uns leben keine armen Leute – das Geld aus dem Hausverkauf stecken viele in ein Mobilheim und in ein Wohnmobil, mit dem sie rumreisen können.“ Derzeit sind alle Grundstücke für Mobilheime vermietet, für Tinyhäuser gibt es noch vereinzelt Stellplätze. Die Warteliste ist lang, die Fluktuation gering.

Mehr zum Thema Fahren mit Gespann Wohnwagen oder Campingmobil: Was Anfänger wissen müssen Ferien mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen am Anhänger haben Konjunktur. Anfänger sollten aber ... mehr »

Die unsichere rechtliche Situation führt im Internet zu Foren, auf denen Insider Tipps geben und Erfahrungen austauschen, wie man sich am besten verhält, um auf einem Campingplatz ständig zu wohnen. Nicht selten wird geraten, auf eine Anmeldung bei den Behörden zu verzichten, um nicht schlafende Hunde zu wecken. Bei diesen Internetseiten fallen die vielen Werbeanzeigen auf – Hersteller und Händler von Mobilheimen, Wohnwagen, Tiny Houses, Zirkuswagen, Wohncontainern und weiteren mehr oder weniger ­beweglichen Unterkünften bieten ihre Dienste an und werben im eigenen Interesse für ein Leben auf kleinem Raum in schöner Natur.

Es gibt allerdings auch zahlreiche Campingplatzbetreiber, die mit Dauerbewohnern nichts im Sinn haben. „Einen Campingplatz kann man in der Regel nur zeitlich befristet nutzen“, sagt Gunter Riechey, Präsident des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland. Er selber betreibt Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern, auf denen im Winter allgemein wenig los sei, weil die Nachfrage fehle. Wegen der Corona-Pandemie rechnet er für 2020 für die vom BVCD vertretenen 1200 Campingplätzen mit einem Umsatzminus von unter fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr: „Im europäischen Vergleich sowie in Gegenüberstellung zu anderen Beherbergungsformen ist dies ein großer Erfolg, der erneut beweist, dass Camping in Deutschland eine attraktive und sichere Reiseform ist.“ Die Betonung liegt auf Reisen und nicht auf Wohnen.