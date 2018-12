Gegen die Suche nach Erdgas und Fracking in den niedersächsischen Landkreisen gibt es seit Jahren Proteste. (Archivbild aus Verden) (Björn Hake)

Die Deutsche Erdöl AG (Dea) hat auf die Kritik an ihren Plänen für seismische Messungen in der Region reagiert. Wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte, soll die für Januar und Februar 2019 in den vier Landkreisen Diepholz, Verden, Osterholz und Rotenburg geplante Suche nach Erdöl ausgesetzt werden. Die Dea will auch den Antrag auf Genehmigung des Vorhabens beim Landesamt für Bergbau (LBEG) zurückziehen und stellt die Messkampagne auf den Prüfstand.

„Zentrales Anliegen der Dea ist es, in den kommenden Monaten die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu den geplanten Seismik-Messungen umfassend zu klären und die Bedeutung von heimischer Erdgasförderung im Kontext der Energiewende zu diskutieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Dea beabsichtige darüber hinaus, einen intensiven Dialog zu führen, um Formate zu diskutieren und zu entwickeln, die bereits in den Planungs- und Antragsphasen eine breitere Einbeziehung der Öffentlichkeit erlauben.

Diese Messungen in den vier Landkreisen sollen nach Angaben der Dea das bestehende Modell des geologischen Untergrundes durch noch fehlende Details ergänzen. Dadurch könnten Erdgaspotenziale weitaus besser als heute bewertet werden. (zan)