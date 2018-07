Großaufgebot der Rettungskräfte auf dem Autobahnrastplatz: Zehn Kinder hatten auf der Rückfahrt von einem Besuch im Freizeitpark massive Kreislaufprobleme und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. (.DPA)

Wildeshausen. 13 Kinder aus einem Ferienzeltlager werden diesen Montag nicht so schnell vergessen: Auf der Rückfahrt von einem ausgedehnten Tagesauflug in den Heide-Park Soltau bekamen zehn von ihnen so massive Kreislaufprobleme, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Drei weitere Kinder, teilt die Delmenhorster Polizei mit, seien im Laufe des Abends aus dem Zeltlager auf dem Schützenplatz Langwege in Dinklage „aufgrund hitzebedingter Erschöpfungszustände“ mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren worden. Fast alle Kinder hätten jedoch noch am selben Tag in ihre Zelte zurückkehren können. Die zunächst kursierende Annahme, die Klimaanlage des Busses sei defekt gewesen, wurde – auch seitens der Polizei – nicht weiter verfolgt. Dennoch soll ein Gutachten klären, ob die Anlage einwandfrei gearbeitet hat.

Der Doppeldeckerbus war am Montag gegen 20 Uhr mit rund 100 Passagieren an Bord bei Wildeshausen auf der Autobahn 1 unterwegs, als einige Kinder über „hitzebedingtes Unwohlsein“ geklagt hätten, sagt Polizeisprecher Albert Seegers. Der Fahrer steuerte daraufhin einen Rastplatz zwischen Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck an. Die alarmierte Feuerwehr war mit 30 Leuten und elf Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst aus dem Landkreis Oldenburg unter anderem mit 14 Rettungs- und Notarztwagen auf dem Autobahnrastplatz vertreten. Später, auf dem Zeltplatz, waren sechs Rettungsfahrzeuge eingesetzt.

Zur Weiterfahrt ins Zeltlager wurde ein Ersatzbus auf den Rastplatz beordert, um möglichen Problemen mit der Klimaanlage auszuweichen. In dem Doppelstockbus und in mehreren Kleinbussen waren insgesamt 105 Kinder aus Bösel (Landkreis Cloppenburg) im Alter von zehn bis 14 Jahren unterwegs, 20 Betreuer und ein Busfahrer. Laut Polizeibericht war der Einsatz alles in allem gegen zwei Uhr in der Frühe beendet.

Für Karl Hülsmann, den Seniorchef des Busunternehmens, ist die Sache längst nicht ausgestanden: „Der Bus ist einer von drei Fahrzeugen desselben Herstellers. Wir wollen schon wissen, ob da alles in Ordnung ist.“ Ein Funktionstest im Beisein der Polizei habe keinen Defekt erkennen lassen. „Wir haben Dienstagmorgen einen Gutachter der Dekra bestellt, der spätestens an diesem Mittwoch kommen wird. Solange steht der Bus auf dem Hof.“ Dass der Bus weder Getränke noch eine Toilette an Bord hat, sei bekannt gewesen. „Das ist ja auch kein Problem, weil wir praktisch jederzeit anhalten können“, sagt Hülsmann und ist voll des Lobes für die Feuerwehr. „Die hatten reichlich Trinkwasser dabei.“

Für die Polizei sei der Fall erledigt, sagt Albert Seegers: „Das war ein Unglück, die Kinder waren zu lange in der Sonne und haben zu wenig getrunken. Wir haben lediglich die Absperrung während des Rettungseinsatzes übernommen.“ Von dem Gutachten hat auch Michael Kaiser gehört, der Landesgeschäftsführer der Fachvereinigung Omnibus und Touristik beim Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Knapp 300 Busunternehmen seien im GVN organisiert, sagt er, auch Hülsmann.“ Der betreffende Bus ist ja kein Seelenverkäufer, der ist gerade mal drei Monate alt.“ Michael Kaiser kann aus dem Stand an die zehn Sicherheitsassistenzsysteme und -vorkehrungen aufzählen, dank derer Reisebusse „das sicherste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel“ seien.

Ähnlich sieht es Siegfried Brockmann, Unfallforscher beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft: „Busreisen ist eine vergleichsweise sichere Angelegenheit.“ Vorbehalte bestehen dennoch. „Es passieren selten schwere Unfälle, aber wenn, dann sind immer viele Menschen betroffen.“

Was Brockmann ärgert, ist, dass anschließend immer „schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen“ werde. „In den Bereichen Crash- und Brandsicherheit, da passiert nichts“, beklagt er. Ein Beispiel? Siegfried Brockmann erinnert an den Unfall auf der A 9, bei dem im vergangenen Jahr bei München 18 Menschen starben: Beim Aufprall mit Tempo 30 sei der Tank des Busses aufgerissen worden, die Batterie habe den Treibstoff gezündet. „Wenn alle zehn Jahre etwas passiert, wird das als Kollateralschaden in Kauf genommen“, sagt der Unfallforscher, der auf Ursachenforschung setzt.