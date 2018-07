Arte überträgt die Konzerte des Deichbrand-Festivals live. (Johannes Täuber)

Das Deichbrand-Festival auf dem Seeflughafen in Nordholz bei Cuxhaven hat 2018 wieder viele musikalische Highlights zu bieten. Wer nicht auf dem Festival dabei sein kann, hat am Freitag ab 17.40 Uhr trotzdem die Möglichkeit, sich ausgewählte Konzerte im Livestream bei Arte anzuschauen. Eine Übertragung im Fernsehen gibt es nicht.

Am Freitag wird zum Beispiel um 17.40 Uhr der Auftritt von The Subways übertragen, die auch beim Konzert der Toten Hosen am 4. August in Bremen dabei sind. Um 18.40 Uhr steht Rapper SSIO auf der Bühne, gefolgt von den 257ers um 19.30 Uhr. Um 20.20 Uhr spielen die Alternative-Musiker von The Hives, und um 21.20 Uhr überträgt Arte das Konzert der Rocker von Wolfmother. (hee)

Hier geht es zum Arte-Livestream.