Besucher ziehen mit reichlich Gepäck auf das Gelände des Deichbrand-Festivals. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

"All Doors Open" heißt es seit Donnerstag beim Deichbrandfestival auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. "Der Großteil der Fans ist schon da", sagte Festival-Sprecherin Lena Zielinski. Schon am Mittwoch waren es schätzungsweise 10.000. An allen vier Festivaltagen werden bis Sonntag über 50.000 Besucher auf dem Gelände bei der kleinen 300-Einwohner-Gemeinde Wanhöden im Kreis Cuxhaven erwartet.

Das Wetter soll sich halten. Die Besucher können mit viel Sonne rechnen. Ab und zu einige Wolken, nur am Samstag könnte es nach Meteorologenangaben mal regnen. Bei dem Konzertmarathon stehen rund 100 Bands und Shows auf dem Programm. Zu den Top-Acts gehören bei der 14. Auflage des Festivals unter anderem The Killers aus Las Vegas, Casper und Die Toten Hosen. Schon am Donnerstagnachmittag tanzten die Fans zur "Chill Out/Lounge-Music" von Vargo.

Bei der Anreise am Donnerstagmorgen hatte es lange Staus gegeben, die Besucher mussten stundenlang in ihren Autos auf der A27 ausharren. Zusätzlich zum Festivalverkehr kommt nämlich hinzu, dass es auf der Autobahn eine Baustelle gibt. (dpa)