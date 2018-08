Das Gebäude, das an der Westfalenstraße 8 steht, befindet sich im nördlichen Teil des Quartiers, das durch den heute größtenteils unansehnlichen Geschosswohnungsbau der 1970er-Jahre geprägt ist. Auf der maroden Immobilie liegt seit 2015 eine gerichtlich bestätigte Abrissverfügung.

Bereits im Dezember 2015 wollte die Stadt das Gebäude in einer Zwangsversteigerung kaufen und dann selbst den Abriss vorantreiben. Doch überraschend wurde sie überboten: Ein Edewechter Unternehmen hatte 200 000 Euro aufgerufen, das Limit der Verwaltung lag bei 155 000 Euro. Der Verkehrswert der Immobilie, in der sich 122 Wohnungen befinden, inklusive des 2444 Quadratmeter großen Grundstücks war vom Gericht mit 110 000 Euro festgesetzt worden. Und im Januar 2017 hatte die Stadt einen Kiosk, der sich auch auf dem Grundstück befand, gekauft. In den Unterlagen für die Politik war der Verkehrswert des Büdchens seinerzeit mit 130 000 Euro beziffert worden.

Da der neue Besitzer der Abrissverfügung trotz mehrfacher Hinweise der Stadt nicht nachkam, wurde er bereits im vergangenen Jahr mit einem Zwangsgeld in fünfstelliger Höhe belegt. Trotzdem passierte nichts, wahrscheinlich wurde nur seine Verhandlungsbereitschaft angeregt. Ob er das Zwangsgeld trotzdem bezahlen muss oder die Erlassung Teil des Kaufangebots war, teilt die Stadt mit Verweis auf den Datenschutz nicht mit.

„Das ist eine super Nachricht für den Wollepark“, sagte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz. „Es geht weiter voran. Wir werden auch diesen Schandfleck beseitigen und dort etwas Neues schaffen.“ Auch Stadtbaurätin Bianca Urban ist zufrieden: „Es ist wunderbar, dass uns jetzt der Ankauf der Immobilie gelungen ist. Es zeigt sich, dass Ausdauer und Beharrlichkeit zum Erfolg führen.“