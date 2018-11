Er hat die Zeitung mehr als ein halbes Jahrhundert entscheidend mitgeprägt, auch wenn er sich in den vergangenen Jahren aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen hatte, nachdem das viele Jahre als reines Familienunternehmen geführte Kreisblatt 2014 mehrheitlich von der Mediengruppe der Neuen Osnabrücker Zeitung übernommen wurde. Schulte Strathaus war nicht nur Chef der Heimatzeitung, sondern auch gesellschaftlich engagiert. Vor allem an Kunst und Kultur hing sein Herz. So malte er unter dem Pseudonym Dirk Berger selber, stellte auch international aus. Zudem war ihm bürgerschaftlicher Einsatz ein Selbstverständnis, unter anderem mit dem von ihm gekauften Haus Berger, das als Ausstellungsort für viele Künstler diente. Schulte Strathaus war zudem aktives und förderndes Mitglied in zahlreichen Vereinen und Institutionen.