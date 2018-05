Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft die Küche eines Restaurants. Sollten die hygienischen Zustände beanstandet werden, können die Betriebe namentlich genannt werden. (DPA)

Bei Mäusekot im Brötchen oder Pestiziden im Tee müssen die Behörden auch die betroffenen Schmuddel-Betriebe beim Namen nennen. Nach der Erlaubnis des Bundesverfassungsgerichts für einen sogenannten Ekel-Pranger will Niedersachsen künftig wieder öffentlich vor Lebensmittel-Panschern und Hygiene-Sündern warnen. „Ein Erlass zur verfassungskonformen Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts ist in Vorbereitung“, sagte eine Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Dienstag dem WESER-KURIER. „Das Verfahren zu Veröffentlichungen über Verstöße gegen lebensmittel- und futtermittelrechtliche Vorschriften wird unverzüglich, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, wieder aufgenommen.“

Karlsruhe hatte in seinem am 4. Mai veröffentlichten Beschluss (Aktenzeichen 1 BvF 1/13) auf eine 2013 eingereichte Normenkontrollklage des damals rot-grün regierten Niedersachsen nach fast fünf Jahren eine öffentliche Information über Ekel-Skandale und ihre Verursacher erlaubt. Der umstrittene Paragraf 40, Absatz 1 a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), dessen Gebrauch damals mehrere Oberverwaltungsgerichte wegen juristischer Bedenken gestoppt hatten, sei verfassungskonform. Der Verbraucherschutz gehe den Interessen der Unternehmen vor, da diese durch ihr rechtswidriges Verhalten selbst Anlass zu einer Warnung geben würden, befanden die Richter des Ersten Senats. Auch über bereits abgestellte Verstöße dürfe man informieren: „Die Publikation erhöht die abschreckende Wirkung und fördert damit die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.“

Allerdings dürfe die Nennung der betroffenen Betriebe nicht auf ewig erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht gab daher dem Gesetzgeber auf, innerhalb eines Jahres eine zeitliche Befristung in die Vorschrift einzufügen. Bis dahin jedoch, so die Richter, sei die Vorschrift in der derzeit gültigen Version anzuwenden. Im Klartext: Amtliche Warnhinweise auf verdreckte Bäckereien oder Schimmelbefall in Metzgereien müssen wieder umgehend erfolgen.

Dem folgt nun offensichtlich die für Verbraucherschutz zuständige CDU-Agrarministerin in Hannover – offenbar auch durch die Anfrage des WESER-KURIER dazu angetrieben. Kurz zuvor hatte die Staatskanzlei noch eine „intensive Prüfung“ des Karlsruher Beschlusses angekündigt und auf die Suche nach einer bundesweit einheitlichen Lösung verwiesen.

Ex-Minister fühlt sich bestätigt

„Da die Gerichtsentscheidung nicht nur für Niedersachsen, sondern für alle Länder Konsequenzen hat, will Niedersachsen einen Austausch im Rahmen der anstehenden Verbraucherschutzministerkonferenz am 13. bis 15. Juni in Saarbrücken initiieren“, erklärte ein Sprecher. Der SPD/CDU-Regierung war der vom ehemaligen Grünen-Agrarminister Christian Meyer auf dem Weg gebrachte Erfolg des Landes vor dem Verfassungsgericht noch nicht einmal eine Pressemitteilung wert.

Barbara Otte-Kinasts grüner Amtsvorgänger hatte 2013 notgedrungen per Erlass den behördlichen Vollzug des Paragrafen 40 LFGB aussetzen müssen. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Juni 2013 dem Landkreis Verden in einem Eilverfahren die Internet-Nennung eines Herstellers untersagt, in dessen Grünen Tee „Sencha Superfine“ unzulässig hohe Rückstände des Pestizids Dinotefuran entdeckt worden waren.

Die rot-grüne Landesregierung fügte sich zwar, zog dann aber vor das Bundesverfassungsgericht mit dem erklärten Ziel, sich dort die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift bestätigen zu lassen.

Jetzt fühlt sich Ex-Minister Meyer in seiner damaligen Linie, „Ross und Reiter zu nennen“, voll bestätigt. „Das ist eine wegweisende Entscheidung gegen Schmuddel- und Schwindelbetriebe“, betonte der Landtagsabgeordnete in einem Gespräch mit dem WESER-KURIER und verwies auf die Abschreckungswirkung eines solchen Prangers für Pfusch, Tricks und Mogeleien. „Damit erfahren die Verbraucherinnen und Verbraucher endlich wieder, wo sich Kakerlaken in Restaurantküchen tummeln oder wo Pferdefleisch als Edelsalami untergemogelt wird.“ Bisher sei es sehr unbefriedigend gewesen, nicht die Verursacher der diversen Verbraucherskandale benennen zu können. Konsequent sei es nun, forderte Meyer, auch alle seit 2013 unterbliebenen Veröffentlichungen über Verstöße unverzüglich nachzuholen.