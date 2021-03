Torsten Iversen (Björn Hake)

Alkohol, Drogen und jede Menge Party – was nach einem Lotterleben klingt, war über Jahre der berufliche Alltag von Torsten Iversen. Als Tournee-Busfahrer fuhr er Musiker quer durch Europa. War dabei mal eine Woche, mal mehrere Monate am Stück unterwegs. Er musste erleben, wie Künstler sich betranken, bekifften oder psychisch völlig am Ende waren. Nicht jeder Künstler, auf dessen Tour er gefahren sei, habe über die Stränge geschlagen, sagt Iversen. Die meisten seien vernünftig gewesen, längst nicht alle Musiker würden gängige Klischee erfüllen. „Aber es gibt schon Geschichten, wo ich mir heute noch an die Birne fasse und denke: Das kann doch nicht dein Ernst sein“, sagt Iversen.

Über einzelne Vorfälle sprechen will er nicht. Das ist Ehrensache: „Als Tournee-Busfahrer gehörst du zu einer großen Familie, in der jeder jeden kennt. Da versteht es sich von selbst, dass man über solche Dinge eben nicht spricht.“. Die negativen Erfahrungen, wie er sie nennt, seien ohnehin nur ein kleiner Teil seiner Arbeit gewesen. Acht Jahre hat er für ein Busunternehmen gearbeitet, das europaweit aktiv gewesen sei. „Das war eine tolle Erfahrung. Trotzdem ist das eher ein Job für Singles ohne Familie, weil man so lange unterwegs und immer nur für ein paar Tage zu Hause ist.“

Missen möchte er die Zeit nicht. Er habe vieles erlebt, konnte sich als Teil der Crew hinter den Kulissen alles angucken, hatte überall Zutritt – und war vermutlich auf mehr Konzerten als ein großer Teil der Deutschen, erzählt er. Sein Lieblingskonzert sei der letzte Auftritt der schottischen Folk-Rock-Band Runrig am Fuße des Stirling Castle gewesen. „Das war gigantisch schön: 30.000 weinende Schotten im Regen, und alle mit einem Whisky in der Hand. Auch ich habe geweint, ich war ein Schotte an diesem Abend.“

Er habe viele Künstler kennengelernt, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätten. Francis Rossi zum Beispiel, Mitglied der Rockgruppe Status Quo: „Er wollte nie ins Hotel, hat immer gesagt: Wieso, ich hab doch meinen Bus.“ Oder Robbie Williams, der ihm vor allem wegen einer Begebenheit in der Erinnerung geblieben sei: „Wir standen mit einigen Leuten vor dem Backstage-Ausgang des Venues in Stockholm, um eine zu rauchen. Plötzlich kam er im Bademantel und mit Badeschlappen raus und gesellte sich zu uns.“ Er könne doch überall rauchen, habe ein Kollege dem Superstar gesagt. „Aber Robbie hat nur gesagt: ,Für euch ist das Rauchen drinnen verboten, warum sollte ich das dann tun?' Das hat mich beeindruckt.“

Gleiches gelte für Roger Waters, Gründungsmitglied der Rockgruppe Pink Floyd. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, zusammen mit seiner Crew im Catering zu essen. Was nicht weiter erwähnenswert klingt, hält Torsten Iversen für bemerkenswert: „Da habe ich ganz andere Künstler erlebt, die sich ihr Essen teilweise mitsamt Koch haben einfliegen lassen.“ Für den deutschen Liedermacher Joris hat Iversen zuletzt als Fahrer gearbeitet. Während der Pandemie habe sich Joris bei ihm gemeldet und gefragt, ob alles gut sein, ob er helfen könne. „Das hat mich gerührt.“

Die Pandemie hat Iversens Leben auf den Kopf gestellt: Als Tournee-Busfahrer war er zuletzt drei Jahre beim Unternehmen Coach-Service tätig, bevor für ihn Kurzarbeit angemeldet wurde. „Aber mit dem Kurzarbeitergeld hätte ich meine Familie nicht ernähren können.“

Mit seiner Frau Astrid hat Torsten Iversen drei Kinder – neun, 16 und 26 Jahre alt. Erst verdiente sich der Familienvater als Erntehelfer, dann in einer Gärtnerei und schließlich bei einer Security-Firma etwas dazu. Von Letzterer sei er in eine Einrichtung für Menschen mit Autismus geschickt worden. In der Einrichtung sei ihm schnell angeboten worden, als Betreuer zu arbeiten. Seit September Iversen in der „Grünen Gilde“ angestellt, die zur Autismushilfen GmbH aus Langwedel gehört. „Mal wieder als Quereinsteiger“, sagt Torsten Iversen. In Oldenburg hat er seinen Magister in Politologie und Geschichte gemacht, sich das Studium als Busfahrer finanziert. Er war Lehrer für Erwachsenenbildung, Reisebus- und Nachhilfelehrer, arbeitete in der Familienforschung. „Ich war Treibgut im Fluss des Schicksals“, sagt er.

Dabei habe er immer versucht, anderen nicht auf die Füße zu treten, aber sein Leben in vollen Zügen zu genießen. „Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, dass ich nicht annähernd 40 Jahre alt werde“, sagt Iversen. Als er in den 20ern gewesen sei, habe er die Einstellung gehabt: „Lass die Kerze hell brennen. Wenn sie schnell durch ist, ist sie schnell durch.“

Im Laufe der Jahre sei er zur Ruhe gekommen. „Natürlich nicht ohne tatkräftige Unterstützung des Schicksals, im Guten wie im Schlimmen“, sagt Iversen. Vor vier Jahren starb ein geliebter Freund an Krebs. Das habe ihm die Augen geöffnet. Seine Frau und er hörten sofort auf zu rauchen. Er selbst schon zwei Mal kurz vor einer COPD-Erkrankung gestanden. „Das ist die kleine garstige Schwester des Lungenkrebses mit einer Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren.“ Inzwischen brennt seine Kerze nur noch auf mittlerer Flamme, sagt Iversen, und er sei froh, dass er bald die 50 erreicht habe.

Sein Engagement in der Autisten-Betreuung würde ihm helfen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Während der Pandemie würden sich viele Gedanken machen, wann sie wieder in den Urlaub fahren können, sagt Torsten Iversen. „Da denke ich mir: Es gibt Menschen, die froh sind, wenn sie mal lachen, normal aufs Klo gehen oder mal ihren Körper entspannen können.“ Die Arbeit mit den Autisten mache ihn demütig, sagt er. „Ich sage immer, dass alles aus einem Grund passiert. Und wie mich diese Menschen verändert haben, finde ich bemerkenswert.“

Ob er diese Tätigkeit bis zur Rente ausübt, könne er noch nicht sagen. Die Arbeit sei anstrengend, physisch wie psychisch, aber sie hat einen positiven Effekt: Statt wochenlang unterwegs und nur für ein paar Tage am Stück zu Hause zu sein, sieht ihn seine Familie nun regelmäßig. „Es ist ungewohnt zu wissen, dass ich feste Arbeitszeiten und einen definierten Feierabend habe. Meine Frau scheint echt nett zu sein, ich weiß jetzt auch endlich die Kindernamen“, scherzt Iversen. „Es zwickt und zwackt mich zwar schon, mal wieder auf die Straße zu kommen. Aber auf der anderen Seite würde mir die Zeit mit meiner Familie und die Arbeit fehlen.“