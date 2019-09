Kommentar über schärfere Düngeregeln

Der falsche Weg

Marc Hagedorn

Wir träumen von ökologisch geführten, nachhaltig arbeitenden Familienbetrieben in der Landwirtschaft. Die Politik dagegen schafft einen Rahmen, in dem am Ende nur die Großen überleben, schreibt Marc Hagedorn.