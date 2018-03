Anders als Kaninchen leben Feldhasen nicht im Bau, darum sind sie den Unbilden des Wetters ausgesetzt. Eng in die Sasse genannte Erdmulde geduckt, wartet der Hasen-Nachwuchs im Gras darauf, gesäugt zu werden. Außer dem Wetter können ihm Fressfeinde gefährlich werden, dazu gehören etwa Füchse, Dachse und Wildschweine. Auch landwirtschaftliche Maschinen bedrohen das Leben der Kleinen, später kommen Nahrungsmangel, der Straßenverkehr und die Flinten der Jäger dazu.

Dennoch: Es steht nicht schlecht um Meister Lampe, die Bestände sind stabil. Elf Hasen pro Quadratkilometer haben die Jäger auf Niedersachsens Feldern und Wiesen gezählt. „Damit haben sich die Tiere trotz des wechselhaften Wetters im vergangenen Jahr behaupten können“, sagte Florian Rölfing, Sprecher der Landesjägerschaft (LJN) in Hannover.„Ein trockenes Frühjahr schafft für die Hasen gute Ausgangsbedingungen – nasskaltes Wetter setzt den Junghasen erheblich zu“, erklärte LJN-Wildbiologe und Hasen-Experte Egbert Strauß. Im vergangenen Jahr sei in Niedersachsen beides zu beobachten gewesen, einem warmen und trockenen März folgten Kälteeinbrüche in der zweiten Aprilhälfte. Doch nicht nur das Wetter ist wichtig. „Entscheidend für den Feldhasen sind neben der Witterung auch die Qualität des Lebensraums und der Einfluss der Fressfeinde“, sagte Strauß. Hasen reagierten empfindlich auf Veränderungen in der Kulturlandschaft. Sie benötigen nahrhafte Wildkräuter und Gräser sowie ausreichend Rückzugsmöglichkeiten.

„In der intensiven Landwirtschaft fehlen den Hasen oft Wildkräuter und Deckung“, bestätigte Eva Goris, Sprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung in Hamburg. „Feldhasen benötigen abwechslungsreiche Landschaften mit Feldrändern, wo sie sich verstecken können“, sagte sie. „Auch brauchen sie trockene und warme Böden, die Wärme speichern können. Feuchtes Wetter ist für sie gefährlicher als trockene Kälte.“

Auch Räuber wie Fuchs und Marder hätten erheblichen Einfluss auf die Hasenpopulation, betonte Rölfing. Daher sei eine intensive Bejagung der Fressfeinde wichtig, um die Hasen-Bestände zu stützen.

In den verschiedenen Regionen Niedersachsens gebe es erhebliche Unterschiede bei der Hasendichte, sagte der Sprecher der Landesjägerschaft. „Im Norden und Nordwesten, traditionellen Hasenhochburgen, sind Besätze von bis zu 75 Feldhasen pro Quadratkilometer keine Seltenheit“, erklärte Rölfing. In eher waldreichen Gebieten im Süden Niedersachsens fielen die Zahlen dagegen deutlich geringer aus.

Im Rahmen der Wildtiererfassung Niedersachsen (WTE) werden seit mehr als 25 Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung Wildtierarten von Jägern in Niedersachsen erfasst.

Auch bundesweit sieht es nicht schlecht für die Feldhasen aus, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) in Berlin mitteilte. „Rund elf Feldhasen pro Quadratkilometer besiedeln im Schnitt Felder und Wiesen in Deutschland“, sagte DJV-Sprecher Torsten Reinwald. Die meisten Langohren wurden im Nordwestdeutschen Tiefland gezählt, dort waren es 17 pro Quadratkilometer. Besonders in der Wesermarsch, im Münsterland und am Niederrhein fühlen sich die Tiere wohl.