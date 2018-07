Schloss Gödens in Friesland. (Schlossverwaltung Gödens)

"Vorsicht, heiß!" Der Graf verbrennt sich fast die Finger an der Schale mit Reis. Maximilian, sein Sohn, taxiert die Mengen auf dem Tisch. Er hat einen Mordshunger und muss bei den nicht eben üppigen Portionen nun auch noch auf einen Gast Rücksicht nehmen. „Mal kocht sie zu viel, mal zu wenig“ stöhnt der 15-Jährige über die Haushälterin. Später flüstert er ihr etwas zu. Wie alte Kumpane sind die beiden. Der Herr und sein Gesinde, Befehl und Gehorsam – diese Zeiten sind in den Adelshäusern längst vorbei. Geblieben ist der Besitz. Ein Schloss zuerst, das, nun sagen Sie doch mal, Herr Graf: Wie viele Zimmer hat? „So 40 vielleicht oder 45“, grübelt Karl Georg Graf von Wedel-Gödens. „Ich glaube, es sind 47“, hilft Maximilian. Meine Güte aber auch, wer kann so etwas schon ganz genau wissen?

Mittagszeit auf Schloss Gödens. Die fahle Novembersonne taucht den barocken Bau in ein gnädiges Licht. „Schön“, denkt man, „und alles so gut in Schuss.“ Doch weit gefehlt. Wer genau hinsieht, entdeckt poröses Mauerwerk, rissiges Holz und angeknabberte Brücken. Das Schloss steht im Wasser, da bleiben Schäden nicht aus.

Kein Zweifel, hier ist einiges im Argen, aber auch vieles geschehen. Der Schlossherr („nennen Sie mich von Wedel“) steckt jedes Jahr eine hübsche Summe in seinen Besitz. Er kann es sich leisten: Bald das halbe Land in der Gemeinde Sande gehört der gräflichen Familie und wird zu einem ordentlichen Zins verpachtet. Doch um größere Sprünge zu machen, das Schloss so herzurichten, dass für Jahrzehnte Ruhe ist, müssen noch ganz andere Quellen angezapft werden.

Ausgebufft und profitorientiert

Und darum dreht sich diese Geschichte. Wie schafft einer das, im entlegenen Friesland einen Fixstern für Kultur und Kommerz zum Strahlen zu bringen? Was ist das für ein Graf, der das Musikfest Bremen zu sich ins Haus holt oder eine internationale Tagung von Umweltministern? Der dann aber auch wieder die großen Massen bedient, wenn im Frühjahr zur Landpartie geladen wird und jetzt wieder, von Donnerstag an, zum Weihnachtsmarkt.

Dieser Graf ist, so die einfache Antwort: Ein Geschäftsmann. Ausgebufft und profitorientiert. Seinen Adelstitel kann der 47-Jährige zwar gut gebrauchen, er schmückt und ist der Kern einer Geschäftsidee, die auf den Nimbus von Blaublütern abhebt. Aber von Stolz oder gar Dünkel ist deswegen nichts zu merken. Im Gegenteil. „Das mit dem Grafen nervt manchmal“, sagt von Wedel. Viele würden in ihm den Junker sehen, den arroganten, hochnäsigen und prahlerischen Großgrundbesitzer. „Die hören ,Graf’, und dann geht bei denen die Schublade auf.“ Mit seiner Arbeit habe er die Gelegenheit, diese Klischees zu durchbrechen. „Ich kann zeigen, wie ich wirklich bin.“

Volkswirtschaft studiert, dann zur Commerzbank, später als Wirtschaftsprüfer gearbeitet und zuletzt bei der Treuhand – „man muss mit Geld umgehen können“, sagt der Graf über seine berufliche Karriere, die ihn vor neun Jahren als Hausherr auf das Schloss seiner Familie geführt hat. Seit 300 Jahren leben die von Wedels nun schon in Gödens, vorher residierten sie auf der Evenburg bei Leer und ursprünglich hatten sie ihren Sitz selbstredend dort, wo die Familie ihren Namen zurückließ: In Wedel bei Hamburg. Vor gut 900 Jahren war das, so lange geht die Geschichte der Familie zurück. Ein paar seiner in Öl gemalten Ahnen schauen dem Grafen heute aufs Haupt, wenn er durch die bitterkalte Halle eilt, hin zu seinen Geschäften. „Hat er das nötig?“, könnten sie von der Galerie herunter fragen. Muss er sich mit Tinnef und Tand beschäftigen? Gemeinsame Sache machen mit den Bürgern da draußen?

Wer so fragt, muss auch Antwort geben. Woher zum Beispiel das Geld nehmen für den Austausch der verwitterten Fensterflügel? Das sind nicht vier oder fünf, das sind 280. Alle extra angefertigt, so dass sie genau passen zum Schloss und der Denkmalschutz nichts zu meckern hat.

Durchziehen, was man sich vorgenommen hat

Denkmalschutz – ein Reizthema. Da kann der sonst so ausgeglichen wirkende Graf schon mal in Rage geraten. „Im Prinzip bin ich mit denen immer einer Meinung, aber wehe, es geht um die Details“, sagt er und erzählt ein Beispiel. Die Fassade braucht einen neuen Anstrich, originalgetreu, versteht sich. Also wird geprüft und die Bauleute wissen sofort: Steinsche Mineralfarbe, nichts sonst. Der Architekt aber, von der Denkmalbehörde akkreditiert, trägt Bedenken. Er gibt kostspielige Untersuchungen in Auftrag, das Ergebnis: Steinsche Mineralfarbe. Am Ende, so von Wedel, entstehe oft die paradoxe Situation, dass die staatlichen Fördermittel für den Erhalt des Schlosses durch die rigiden Vorschriften der Denkmalschützer mehr als aufgefressen würden. Also wird manchmal an den Behörden vorbeisaniert, was der Graf so natürlich nie sagen würde, und was deswegen hier auch besser gar nicht geschrieben worden wäre.

Einer wie von Wedel zieht durch, was er sich vorgenommen hat. Das Schloss, sagt er, ist für ihn wie ein Oldtimer, der gepflegt werden will. „Ein ästhetischer Genuss.“ Das Schloss ist aber auch sein Kapital, das er mit allen Mitteln mehren möchte. „Die Leute suchen eine heile Welt, ein Rosamunde Pilcher-Idyll.“ Etwas, das rausfällt aus dem Alltag. Deswegen dieses Flair von alter Welt, das beim Weihnachtsmarkt Kindheitserinnerungen hochholen soll. Ein bisschen Seligkeit, garniert mit Bratäpfeln und untermalt vom Posaunenquartett.

„Ich lade Sie herzlich ein, mit meiner Familie und mir auf Schloss Gödens die Weihnachtszeit zu beginnen“, umschmeichelt der Graf seine Besucher. Das zieht offenbar. 12000 Gäste an den vier Tagen im vergangenen Jahr wollten zumindest mal schauen, wie es sich bei dem adeligen Herrn so lebt. Und sind die Leute erst einmal da, wird auch verzehrt und eingekauft. Auch das natürlich wieder auf einem etwas höheren Niveau als woanders. Rare Whiskeys und Weine, von Hand gestrickte Winterpullover und erlesener Weihnachtsschmuck – es sind die Aussteller der etwas anderen Art, die in Gödens ihre Waren feilbieten und dann allerdings auch genau wissen, was sie dafür verlangen können. Ein billiges Vergnügen ist das nicht.

Die Idee trägt, und von Wedel wäre kein guter Geschäftsmann, würde er nicht sofort an Wachstum denken. Im kommenden Jahr veranstaltet er seine Märkte an drei weiteren Standorten in ganz Deutschland. Überall ist ein Schloss dabei, und die Familien dort machen auch mit.

Die Vonundzus kennen sich, das läuft wie von selbst. Das ist, könnte man sagen: Family business.