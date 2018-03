Dort, unter dem Vorsitz von Frank Rosenow, müssen sich Abu Walaa als mutmaßlicher Daesch-Deutschlandchef und vier Mitangeklagte seit Ende September wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz verantworten. Der LKA-Fahnder widersprach damit Vorwürfen, der V-Mann habe selber zu Anschlägen in Deutschland angestachelt.

Zum Schutz seiner Identität darf der V-Mann nicht persönlich vom Gericht befragt werden. Er liefert nach Angaben der Sicherheitsbehörden seit Jahren verlässliche Informationen aus der islamistischen Szene. Vor allem mit seinen Informationen gelang den Behörden die Festnahme von Abu Walaa und seinen mutmaßlichen Helfern im November 2016.

Der LKA-Beamte sagte, Aufgabe des Spitzels „VP01“ sei es gewesen, ein Augenmerk auf im Inland geplante Anschläge zu richten. Dabei sei er nicht zu weit gegangen. Zum Schein habe „Murat“ aber mit einem Islamisten über Brüssel die Ausreise angetreten. Während der V-Mann vorgab, bereits am Flughafen zu warten, wurde der Islamist in Aachen von der Polizei aus dem Zug geholt. Später habe der V-Mann versucht von ihm zu erfahren, ob er „bereit sei, hier etwas zu machen“.

Nach der Aussage von Abu Walaas Verteidiger vor Gericht soll der V-Mann die ­Islamistengruppe und auch Amri möglicherweise selbst zu Anschlägen motiviert haben. Auch der Kronzeuge im Celler Prozess gegen Abu Walaa schilderte, „Murat“ habe ihn ständig zu seiner Ausreise befragt und zu Anschlägen in Deutschland ermuntert.

Aus den Schilderungen des LKA-Fahnders wurde am Mittwoch vor Gericht deutlich, wie dicht der V-Mann an den Islamisten dran war. Unter anderem besuchte er mit ihnen eine Dortmunder Sauna, die zur regelmäßigen Lagebesprechung diente. Auch in einer als Schulungszentrum genutzten Dortmunder Wohnung von einem der Angeklagten verkehrte er und traf dort auf Anis Amri. Dieser „plane etwas“, will der V-Mann im Oktober 2015 gehört haben.

Der Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden waren die Islamisten sich offenbar sehr bewusst, wie aus den Berichten des V-Manns hervorgeht. Als Anis Amri im Februar 2016 beim Eintreffen mit einem Fernbus in Berlin vorübergehend festgenommen und sein Handy einkassiert wurde, sorgte das in der Szene für Aufregung. Im selben Monat entdeckte Abu Walaa unter seinem Auto einen Peilsender einer Sicherheitsbehörde und warnte seine Gesinnungsgenossen: „Wir werden beobachtet, schaut unter eure Autos.“

Ein Ende des Prozesses gegen Abu Walaa ist derzeit nicht absehbar, Verhandlungstage sind bis Ende August terminiert. Dem Iraker und den Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in Daesch-Kampfgebiete geschickt zu haben.