Gastgeber und Gastredner sind überrascht. Gerade will der zuständige Abteilungsleiter des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sein Grußwort zum hochkarätig besetzten Symposium „Maschinelles Lernen“ an der Universität Hannover sprechen, da taucht plötzlich sein Chef auf: Stefan Muhle, der neue Staatssekretär Digitalisierung.

Offiziell reden möchte der CDU-Politiker nicht, nur dem Eröffnungsvortrag des Institutsleiters Professor Wolfgang Nejdl über eigenständig entscheidende Computer zuhören. „Ich bin gern unter dem Radar unterwegs. Da habe ich mein Ohr näher an der Basis“, erklärt Muhle seinen etwas ungewöhnlichen Auftritt außerhalb des Protokolls. Forscher Nejdl freut sich jedenfalls über dieses Interesse.

„Wir haben überall im Land ganz großes Potenzial und sind in vielen Bereichen sehr weit vorn. Aber jetzt müssen wir dieses Wissen auch sichtbar machen“, sagt der zweite Staatssekretär aus dem Hause von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Digitalisierung bedeute weit mehr als Breitbandausbau. „Hör doch mal auf mit deinen Kabeln“, bekomme er auf seinen Touren durch Niedersachsen immer wieder zu hören.

Natürlich brauche man eine funktionierende Infrastruktur mit gigafähigen Anschlüssen für alle bis zum Jahr 2025; aber es gehe vor allem darum, längst vorhandene Technologien und Geschäftsfelder in der Forschung und Wirtschaft zu vernetzen. „All diese Aspekte müssen wir in einer Gesamtstrategie bündeln.“ Damit spricht der 44-jährige Jurist die beiden Schwerpunkte des mit Spannung erwarteten Masterplans Digitalisierung der SPD/CDU-Landesregierung an.

Die ersten 500 Millionen Euro aus sprudelnden Steuereinnahmen hat die Große Koalition für das zur Umsetzung geplante Sondervermögen locker gemacht, auf mindestens eine Milliarde Euro soll dieser Geldtopf anwachsen. Die Begehrlichkeiten in den Ministerien sind groß; allein Innenressortchef Boris Pistorius (SPD) beansprucht 69 zusätzliche Stellen und 120 Millionen Euro, um bis 2022 die Landesverwaltung auf elektronische Aktenbearbeitung umstellen zu können. Bis zur Haushaltsklausur des Kabinetts am 24. und 25. Juni sollen alle Häuser jeweils drei eigene Digital-Projekte anmelden.

"Danach muss es erst richtig losgehen"

Daraus will die Ministerrunde dann eine Prioritätenliste erstellen, die wiederum in den Masterplan einfließen soll. „Im Sommer werden wir diesen detailliert vorstellen“, verspricht Wirtschaftsressortchef Althusmann. Sein Staatssekretär weist die auch in der eigenen Partei geäußerte Befürchtung zurück, dass der Plan sich ausschließlich dem Netzausbau widmen werde.

„Diese Sorge ist unbegründet“, sagt Muhle und verrät, dass die digitale Realität mit 260 tollen Beispielen aus der Praxis in dem 260-Seiten-Papier breiten Raum einnehmen werde. „Der Masterplan ist kein Selbstzweck. Danach muss es erst richtig losgehen.“ Mitte Januar trat der langjährige 1. Kreisrat des Landkreises Osnabrück den Dienst im Ministerium an – begleitet von Spott und Kritik der Opposition. 29 neue Posten mit Muhle an der Spitze hatte Hausherr Althusmann geschaffen.

Teure und unnötige Aufblähung der Verwaltung und Errichtung einer Neben-Staatskanzlei, lauteten die Vorwürfe von Grünen und FDP. „Mit vier Mitarbeitern habe ich angefangen, jetzt sind wir bei sechs“, schildert Muhle dagegen die nüchternen Realitäten. Sein Büro ist klein und spartanisch eingerichtet; zum wöchentlichen Jour-Fix muss sein Mini-Stab in einen dunklen Besprechungsraum unter dem Dach ziehen.

„Das Ministerium war eben nicht auf einen zweiten Staatssekretär eingerichtet“, erklärt der Vater von zwei Schulkindern. Sein eigentlicher Arbeitsplatz ist denn auch eher sein Audi-Dienstwagen, den er auf den vielen Touren durch ganz Niedersachsen meist selbst steuert. „Es gibt Tage, da habe ich 800 Kilometer auf dem Tacho.“ Und etliche neue Funklöcher hautnah entdeckt.

So geht es in der internen Ministeriumsrunde um neue Funkmasten, Mobilfunk-Standards und die unwilligen Telekommunikationsfirmen. „Unsere Anfragen bleiben einfach unbeantwortet“, stöhnt ein Beamter. Eine wichtige Rolle spielt die künftige Verteilung der Fördergelder von Bund und Land. Sollen davon eher die „langsamen“ Landkreise profitieren, die den Glasfaserausbau bislang nur schleppend voran gebracht haben? Ober muss man nicht vielmehr auch die vorbildlichen Kommunen wie den Kreis Uelzen (siehe untenstehenden Bericht) weiter unterstützen?

Kein normaler Haushaltsposten

Später bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) nennt Muhle seine Prioritäten: Autoindustrie, Agrarwirtschaft und die Häfen müssten – bei aller Wertschätzung von Tourismus und Gesundheitswirtschaft – Vorrang bei der Digitalisierung haben. Firmen und Konzerne fordert er auf, sich stärker bei den Bereichen Arbeitsmarkt, neue Jobs und Weiterbildung einzubringen. An die eigene Regierung stellt der Staatssekretär die kritische Frage nach der weiteren Finanzierung.

Digitalisierung dürfe kein normaler Haushaltposten wie etwa die Beitragsfreiheit von Kindergärten sein. „Wir sind von Ländern umgeben, bei denen spielt Geld hier keine Rolle“, mahnt Muhle mit Blick auf den internationalen Wettbewerb. Die Wirtschaft hört solche Worte gern. „Ihre Aufgabe ist nicht ganz ohne“, erklärt UVN-Chef Volker Müller. „Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie Erfolg haben.“