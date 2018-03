Schüler und Fahrlehrer über in der gemeinsamen Mofa-AG. (Peter Mlodoch)

Die Motive sind ebenso simpel wie einleuchtend: „Ich habe schon ein Mofa und möchte endlich damit fahren“, sagt ­Katharina. Zehn Kilometer beträgt der Weg von ihrem Dorf zur Lisa-Tetzner-Schule in Barsinghausen. „Der Bus ist immer überfüllt, also eng und laut“, berichtet die Neuntklässlerin. Daher nehme sie bisher lieber den Zug, müsse dann aber noch ein ganzes Stück laufen. Jetzt aber freue sie sich auf die neue Freiheit mit dem eigenen Gefährt. Ähnlich ergeht es Christopher, der acht Kilometer mit dem Bus zurücklegen muss. „Der hält in jedem Dorf und braucht eine dreiviertel Stunde.“ Und selbst Niklas, der ganz in der Nähe der Oberschule wohnt, kann es kaum abwarten. „Ich will einfach nicht mehr dahin laufen.“ Celina und Alex nicken verständnisvoll.

Die fünf Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren absolvieren gerade an ihrer Schule einen Mofa-Kursus. Auf dem Programm stehen Anfahren, Bremsen, Wenden, Ausweichen, Geradeausfahren mit Schritttempo und Fahren im Kreis auf dem Schulhof oder dem benachbarten Verkehrsübungsplatz. Und natürlich Theorie: Die Jugendlichen pauken Verkehrsschilder und Regeln, sie lernen, sich rücksichtsvoll zu verhalten und vorausschauend zu fahren. Ziel ist der Erwerb der amtlichen Prüfbescheinigung, mit der man dann ab 15 Jahren draußen im echten Verkehr zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 25 Stundenkilometer chauffieren darf.

"Der Bus ist immer überfüllt, also eng und laut"

Das begehrte Papier stellt der TÜV nach erfolgreicher Prüfung aus. Voraussetzung dazu ist allerdings der Nachweis einer entsprechenden praktischen und theoretischen Ausbildung. Und die dürfen nicht nur Fahrschulen, sondern in acht Bundesländern auch öffentliche Normal-Schulen anbieten. 18 Doppelstunden sind laut Mofa-Erlass des niedersächsischen Kultus- und des Wirtschaftsministeriums dazu erforderlich. „Wir machen deutlich mehr“, erzählt Lehrer ­Matthias Kutschinski, der an der Lisa-Tetzner-Schule normalerweise Wirtschaft, Biologie, Erdkunde und Geschichte unterrichtet. Seit Ende der 1980er-Jahre bringt der heute 57-jährige Motorradfahrer den Schülern in Barsinghausen den sicheren Umgang mit den motorisierten Zweirädern bei. „Ohne Helm fährt mir keiner los.“ 17 Jugendliche absolvieren derzeit die aktuelle AG, die nach den Sommerferien startete und noch bis zum Frühjahr dauert. 7,50 Euro Benzingeld verlangt Kutschinski von seinen Schülern; insgesamt 30 Euro seien einschließlich Prüf-gebühren bis zum Erhalt der Bescheinigung fällig. Bei normalen Fahrschulen koste es mehr als das Vierfache, rechnet der Lehrer aus Barsinghausen vor.

"Ohne Helm fährt mit keiner los"

Kutschinski selbst musste zuvor einen einwöchigen Kursleiter-Lehrgang absolvieren. Solche speziell geschulten Ausbilder sind neben geeigneten Übungsplätzen Pflicht, damit eine Schule überhaupt eine Mofa-AG anbieten darf. Insgesamt gibt es an den niedersächsischen Schulen rund 400 solcher Arbeitsgemeinschaften mit jeweils zehn bis 20 Teilnehmern. Besonders häufig sind sie laut Kultusministerium in den ländlichen Gebieten des Nordwestens. Beliebt seien sie vor allem an den Haupt-, Real- und Oberschulen, während Mofa-Kurse an Gymnasien nicht so oft stattfänden. Um eine AG anbieten zu können, müsse laut Erlass für vier bis fünf Teilnehmer jeweils ein Mofa vorhanden sein. „Wir haben fünf: drei mit Gangschaltung, zwei mit Automatikgetriebe“, sagt der Lehrer aus Barsinghausen. Die mittlerweile in die Jahre gekommenen Gefährte seien seinerzeit eine Spende der örtlichen Sparkasse gewesen.

Im Kultusministerium denkt man inzwischen moderner. „Es wird empfohlen, auch ein Mofa mit elektronischem Antrieb vorzuhalten“, heißt es in der soeben novellierten Version des Mofa-Erlasses. Neben dem ­sicheren Fahren wolle man den Schülern eine nachhaltige Mobilität vermitteln, erklärte die zuständige Referatsleiterin Claudia Schanz in Vertretung des erkrankten Ressortchefs Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag in Hannover. Gemeinsam mit der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der Landesunfallkasse und dem ADAC startete das Ministerium unter dem Motto „Nachhaltig und sicher mobil“ einen Wettbewerb für die Mofa-AGs. Für die fünf besten Beiträge zum Schülerblog „klartext“ gibt es jeweils ein Elektro-Mofa.