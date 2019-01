Oldenburg. Sebastian Bührmann hat alles gegeben. Er hat versucht, den ehemaligen Krankenpfleger und angeklagten Patientenmörder Niels Högel zum Reden zu bewegen. Es war ein sehr eindringliches Plädoyer, Bührmann wählte klare Worte. Er trug sie ohne Pathos vor, wie immer leicht nasal, packend. Worte so geschliffen, wie von einem Hollywood-Drehbuchschreiber formuliert. Bührmann, aktuell zum dritten Mal Vorsitzender Richter in einem Prozess gegen Högel, verhandelte schon vor vier Jahren, als es um fünf Taten ging und allen klar war, dass da mehr war. Viel mehr. Der Richter bat Högel, reinen Tisch zu machen.

„Warum sollten Sie das tun?“, hob Bührmann an. Es war klar, dass Högel zu lebenslanger Haft verurteilt werden würde. Ob nun für einen Mord, für fünf, für 100, das machte mit Blick auf die Strafe keinen Unterschied. Bührmann sagte es so, wie es ist, ohne Schnörkel, ohne Juristendeutsch. Er will verstanden werden, er will auf Augenhöhe mit den Angeklagten verhandeln, auch mit Niels Högel. „Es würde am Strafmaß nichts ändern. Aber in all diesem Grauen wäre es das erste Mal, dass Sie etwas richtig machen. Es herrscht große Unsicherheit. Ein Geständnis würde Klarheit bringen, es würde einige Menschen beruhigen.“ Bührmann wurde dann noch einmal sehr deutlich, wie das Gericht, wie er, Bührmann, ein Salami-Taktik-Geständnis auslegen würde: „Sagen Sie alles oder gar nichts – sonst kommen Sie nie wieder raus.“

Als am 30. Oktober 2018 der dritte Prozess gegen Niels Högel begann, erinnerte Bührmann den Angeklagten an diesen Dialog. „In der letzten Hauptverhandlung habe ich intensiv mit Ihnen gesprochen. Ich habe Ihnen verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass man Ihnen glauben kann.“ Und dann sagte er auch: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.“ Bührmann hat deswegen Max Steller, emeritierter Professor für Forensische Psychologie, als Gutachter bestellt. Er soll Högels Glaubwürdigkeit beurteilen. Doch trotz dieser Episode, trotz der Högel-Lügen, macht Bührmann das, was er immer macht: Er verhandelt fair und offen. Das ist seine Maxime.

Bührmann, 54 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, geboren und aufgewachsen in Oldenburg, Studium der Rechtswissenschaften in Osnabrück, ist am Landgericht Oldenburg der Mann für die harten Fälle, die Mordversuche, die Morde, die menschlichen Abgründe. Einer seiner ersten Prozesse, nachdem er 2008 den Vorsitz der Schwurgerichtskammer über­nommen hatte, war der sogenannte Holzklotzprozess, über den ganz Deutschland sprach. Es ging um den zu lebenslanger Haft verurteilten ­Nikolai H., der aus Frust und auf kaltem Entzug einen sechs Kilogramm schweren Holzklotz von einer Autobahnbrücke hatte fallen lassen und ein Auto traf. Eine junge Frau wurde von dem Klotz erschlagen. Zuletzt verhandelte Bührmann über den Mord an einer Obdachlosen in Delmenhorst. Mit 80 Hammerschlägen wurde sie getötet, sie war „qualvoll verreckt“. Sebastian Bührmann spricht oft Klartext, auch da, wo es weh tut. Einerseits.

Andererseits ist der Richter sehr empathisch. Im Mammut-Högel-Verfahren bat er die Nebenkläger vorab um Verzeihung für die manchmal kalt wirkende Sprache vor Gericht, wenn der Tod eines lieben Verwandten doch einmal als „Tatbestandsvollstreckung“ bezeichnet werde. „Wir handeln da nicht mit Kälte, sondern wir müssen den Fragen mit Professionalität und Sachlichkeit nachgehen.“ Aber Bührmann bat die Angehörigen auch, auf sich aufzupassen, sich nicht zu viel zuzumuten. Er riet ihnen: „Verlassen Sie ruhig den Saal.“

Der Prozess gegen Niels Högel wird an diesem Dienstag um 9 Uhr in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg mit der Befragung von ehemaligen Kollegen Högels fortgesetzt.