Auch in Bremen nahm Greenpeace Proben – wie hier am Werdersee. (Christina Kuhaupt)

Der niedersächsische Bauernverband Landvolk protestiert gegen eine Aktion von Greenpeace zum Schutz der Flüsse. Die Umweltaktivisten reisen derzeit durchs Land und nehmen Wasserproben, um diese auf Nitrat, Phosphat und multiresistente Keime hin untersuchen zu lassen. Diese Stoffe stammen zumeist aus der Landwirtschaft und können gesundheitsschädlich für den Menschen sein. Das Landvolk spricht von „falschem Alarm“. Dabei haben die Umweltschützer die Messergebnisse noch gar nicht ausgewertet.

Greenpeace war unter anderem an der Hase in Osnabrück, an der Hunte in Oldenburg, an der Leda in Leer und an der Weser in Bremen mit einem roten Schlauchboot unterwegs um Wasserproben zu ziehen. „Die Tour durch insgesamt 22 Städte soll zeigen, dass die Probleme der intensiven Tierhaltung nicht in abgeschotteten Ställen enden“, so Greenpeace-Agrarexperte Dirk Zimmermann.

Den bisher höchsten Nitratwert hatte Greenpeace in Oldenburg gemessen, den niedrigsten in Leer. Mehr als die Hälfte der Messergebnisse liegt inzwischen vor. Mit einer Auswertung sei allerdings nicht vor Oktober zu rechnen, so der Greenpeace-Sprecher. „Konstruktive Vorschläge zur Gewässerqualität greift die Landwirtschaft gerne auf“, erklärt der Vizepräsident des niedersächsischen Landvolks und Vorsitzender des Umweltausschusses, Holger Hennies, „unseriöse Vorwürfe und zweifelhafte Probenergebnisse als Auslöser für falschen Alarm dagegen lehnen wir ab.“

Greenpeace weist Kritik zurück

Hennies kritisiert, dass die Güte von Oberflächengewässern nicht mit einer einzigen Messung, noch dazu bei geringem Wasserstand im Sommer, erfasst werden kann. Dazu seien ganzjährige Messreihen notwendig. „Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, sagt Hennies. Greenpeace indes weist die Kritik zurück. „Wir werden seriöse Ergebnisse vorlegen“, verspricht Zimmermann. Zudem gebe es bereits unabhängig von der Greenpeace-Aktion Alarm in Sachen Gewässerschutz.

Wasserversorger warnten nicht erst seit gestern vor einer zu hohen Belastung des Grundwassers. Nicht zuletzt habe die Europäische Union Deutschland wegen Nichteinhaltung der Nitratrichtlinie verklagt. Durch den trockenen Sommer werde sich das Nitrat-Problem noch verschärfen, meint Zimmermann. „Die Pflanzen haben kaum Nährstoffe aufgenommen, sodass die Böden bereits mit Nitrat getränkt sind, bevor sie gedüngt werden.“ In der Folge würden noch mehr Nährstoffe bis ins Grundwasser durchsickern.

Mehr zum Thema Nitrat und Phosphat Greenpeace untersucht Bremer Wasser Greenpeace-Aktivsten untersuchen den Werdersee, um auf zu viel Nitrat und Phosphat im Wasser, ... mehr »

Der Agrarexperte der Umweltorganisation betont: „Wir haben nichts gegen die Landwirte. Wir wollen an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Das liegt nicht zuletzt im Interesse der Landwirtschaft.“ Nach Angaben des Landvolks arbeiten die Landwirte bereits mit den Wasserversorgern zusammen, um den Schutz des Grundwassers sicher zu stellen. Zudem ist zum Jahresbeginn die neue, strengere Düngeverordnung in Kraft getreten. In Niedersachsen fallen laut Nährstoffbericht des Agrarministeriums pro Jahr etwa 37 Millionen Tonnen Gülle, zehn Millionen Tonnen Festmist und 19 Millionen Tonnen Gärreste aus Biogasanlagen an.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes liegt der Nitratgehalt an 28 Prozent der Messstellen in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft bereits über dem gesetzlichen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. In Niedersachsen ist das Grundwasser nach Angaben des Umweltministeriums inzwischen auf 60 Prozent der Landesfläche in einem „schlechten chemischen Zustand“. Nitrat ist deshalb so gefährlich, weil es sich im menschlichen Körper zu Nitrit umwandeln kann, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Bei Säuglingen kann Nitrat die gefährliche Blausucht auslösen.

Wie hoch die Nitratwerte in einigen Regionen bereits sind, zeigen auch Untersuchungen des VSR-Gewässerschutzes, einem unabhängigen Verein, der bundesweit Brunnenwasser von Privatleuten untersucht. So lag die Nitratkonzentration in der Region Rotenburg/Wümme bei der jüngsten Messung in jedem siebten Brunnen über dem Grenzwert, in Ahausen war der Wert mit knapp 100 Milligramm pro Liter fast doppelt so hoch, wie er hätte sein dürfen.