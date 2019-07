Bernd Salewski hat in Kirchenbüchern schon viele Namen und Daten über Ahnen und Familien aus der Region gefunden. Sein Archiv umfasst 140 000 Sätze. (Christian Kosak)

„… und dass du mir nicht wieder mit neuen Verwandten nach Hause kommst!“ Diese spaßig gemeinte Ermahnung bekommt Bernd Salewski aus Hambergen immer dann von Ehefrau Heidi zu hören, wenn er wieder einmal das Kreisarchiv oder die Kirchenarchive des Landkreises auf der Suche nach verwandtschaftlichen Verbindungen durchsucht. Das tut er etwa ein- bis zweimal wöchentlich, jeweils bis zu vier Stunden. „Man glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Die alten Kirchenbücher wurden ja handschriftlich geführt, und so mancher Pastor hatte eine ziemlich schwer leserliche Schrift. Irgendwann kann man dann einfach nichts mehr erkennen“, sagt Bernd Salewski schmunzelnd.

Anfang der 90er-Jahre machte sich Bernd Salewski auf Bitten einer Cousine anlässlich der Silberhochzeit auf die Suche nach den Vorfahren seiner Ehefrau. „Die Verwandten meiner Frau stammen alle aus dem Teufelsmoor“, sagt Salewski, „Ich konnte ihre Vorfahren bis etwa ins Jahr 1500 zurückverfolgen.“ Dabei stieß Salewski auch auf eine verwandtschaftliche Verbindung zu dem Bremer Kaffeekaufmann und Kunstmäzen Ludwig Roselius. „Das hat uns ziemlich beeindruckt“, berichtet der Ahnenforscher.

Ein Problem: In Norddeutschland wurden erst etwa ab 1650 Kirchenbücher geführt. In Süddeutschland hatten die Kirchen schon etwa 150 Jahre früher damit begonnen, Familienregister anzulegen. Ergänzend zu den Kirchenbüchern stehen dem Ahnenforscher auch andere Register, wie etwa Landmilizrollen oder Musterungsrollen als Quelle zur Seite. „Ich bin dann durchs Moor von Kirche zu Kirche getingelt und habe in den Archiven gestöbert“, beschreibt Bernd Salewski. Aber nicht nur die Kirchenbücher lieferten ihm wichtige Hinweise. „Ich habe viele Stunden auch damit zugebracht, auf den Friedhöfen die alten Grabsteine zu erfassen. Dazu musste ich aber zunächst einmal feststellen, wo diese Friedhöfe lagen. Dann habe ich jeden einzelnen Grabstein fotografiert, um die darauf enthaltenen Informationen für die Nachwelt zu erhalten“, erzählt Bernd Salewski.

Alle recherchierten Daten speist Bernd Salewski in seine persönliche Datenbank ein, die inzwischen über 200.000 Personendaten umfasst. Die Daten über das Teufelsmoor allein umfassen dabei 140.000 Sätze. Auch Salewski nutzt seit Jahren das Internet für seine Projekte. „Das ist erheblich schneller und effektiver, als alte Telefon- und Adressbücher zu durchstöbern und sich die Zeit in Stadt- und Staatsarchiven zu vertreiben“, gesteht er schmunzelnd. „Wir haben herausgefunden, dass meine Frau fast mit jeder alten Familie aus dem Teufelsmoor irgendwie verwandt ist. Ob sie nun Monsees, Tietjen, Brünjes, Murken oder anders hießen – die verwandtschaftlichen Bande lassen sich belegen.“ Und immer ist Bernd Salewski auch bereit, Fremden auf der Suche nach ihren Ahnen zu helfen. So haben schon Neuseeländer, Australier und Nordamerikaner mit deutschen Wurzeln mit seiner Unterstützung ihre Vorfahren aus dem Teufelsmoor ausfindig machen können. In manchen Fällen konnten sogar Kontakte zu noch lebenden Familienmitgliedern hergestellt werden, jüngst im Juni dieses Jahres.

Sorgfältige Recherche

Was Bernd Salewski bei Anfragen aus dem In- und Ausland aber gar nicht schätzt, ist, wenn seine Recherchen dazu benutzt werden, anschließend unter dem Namen seiner „Kunden“ bei Anchestry oder My Heritage eingestellt zu werden. „Ich bin sehr gern dazu bereit, Menschen bei der Suche nach ihren Vorfahren meine Erfahrungen und Daten zur Verfügung zu stellen. Aber es muss fair und gesittet dabei zugehen“, betont der Hobby-Ahnenforscher. Und: Er recherchiere seine Daten sehr sorgfältig. „Ich gehe da nicht nur nach dem Namen, sondern vergleiche auch die vorhandenen Familiendaten wie Geburts- und Sterbedatum, die Daten der Eheschließungen und Taufen um sicherzugehen, dass es sich bei der Person auch wirklich um einen Verwandten der Person handelt“, macht Salewski klar. „Das wird manchmal auf diesen Internet-Ahnenforschungsseiten nicht so ernst genommen. Ich würde daher empfehlen, solche Daten ein wenig kritisch zu betrachten“, sagt Bernd Salewski. Die zuverlässigsten Quellen seien immer noch die amtlichen Familienregister der Kirchen und Standesämter. Selbst die „Ariernachweise“, die beglaubigten Ahnentafeln, die im Dritten Reich für bestimmte Personengruppen wie Beamte, Juristen, Ärzte und Wissenschaftler an deutschen Hochschulen Pflicht waren, enthielten nicht immer wahre Angaben, hat der Hobby-Genealoge festgestellt.

„Das ist es, was echte Ahnenforschung so interessant, aber auch so aufwendig macht. Heutzutage sind zwar viele Archive und Datensammlungen öffentlich zugänglich, gleichzeitig sind aber auch durch die beiden Weltkriege viele Urkunden vernichtet worden oder verloren gegangen. Manchmal ergeben sich bei den Recherchen jedoch neue Kontakte zu entfernten Verwandten, die noch auf alte Familienbibeln zurückgreifen können. Damit lassen sich dann auch Lücken schließen oder vage Angaben bestätigen“, erzählt Bernd Salewski. Warum die Suche nach den eigenen Wurzeln in den vergangenen Jahrzehnten so zugenommen hat, führt er auf eben die beiden Weltkriege zurück. Die hätten die Menschen in Europa „durcheinander gewirbelt“. Und es sei interessant geworden, die Herkunft als Teil der persönlichen Identität zu ermitteln. Das erkennt Bernd Salewski auch immer dann, wenn er wieder einmal eine Anfrage aus den Vereinigten Staaten erhält, wo es schon länger „in“ sei, sich auf Vorfahrensuche zu begeben.

Und wie geht man vor, wenn man nach Vorfahren forschen will? „Fangen Sie bei Ihrer heutigen Familie an: Geschwister, Eltern und Großeltern. Falls es noch ältere Familienmitglieder gibt, sollte man die ansprechen, sich so viele Daten wie möglich geben lassen. Geburts- und Sterbedatum, Geburts- und Sterbeort, Heiratsdatum und die vollständigen Namen“, rät der Hobby-Forscher. Je mehr Informationen vorlägen, um so einfacher sei es, später weitere Daten und Verbindungen aufzufinden.

Für den Bereich um Hambergen herum hat Bernd Salewski allerdings schon selbst ganze Arbeit geleistet. Die Kirchspiele Hambergen, Worpswede, Lilienthal, St. Jürgen, Osterholz und Grasberg sind von ihm bereits bis ins Jahr 1875 komplett erfasst worden. Im Bereich Scharmbeck bestehen allerdings noch ein paar Lücken. Da werden wohl doch noch weitere Ausflüge Bernd Salewskis in die Archive der Kreisverwaltungen nötig sein.