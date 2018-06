Besonders stolz ist Wassim Saeidi, Geschäftsführer von WS System, auch auf den virtuellen Kollegen – den Trend Officer. Cobots übernehmen in der Firma die „unschönen“ Aufgaben. (Janina Rahn)

Ein Schlagwort dominiert zurzeit viele Diskussionen in der Wirtschaft: Industrie 4.0. Was genau dahinter steckt, bleibt oft schwammig. So ist zumeist die Rede von Digitalisierung und Vernetzung des Produktionsprozesses. Für den Unternehmer Wassim Saeidi, Geschäftsführer der Firma WS System im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen, ist das Konzept aber viel mehr. „Industrie 4.0 ist ein Zwischenhype in der Evolution des Menschen“, sagt er. Mit seiner Firma setzt er konsequent auf Vernetzung in der Produktion. Alle drei Standbeine des Unternehmens sind vollkommen darauf ausgerichtet.

So kümmert sich WS System im Bereich der Produktion vor allem um Kunststoffteile für die Automobilindustrie und den maritimen Sektor, berichtet Saeidi. Dabei werden alle Daten des gesamten Produktionsprozesses gesammelt und permanent ausgewertet. Ein Beispiel: Bei der Montage von Kunststoffteilen für ein Auto tragen die Mitarbeiter sogenannte Datenbrillen. Die Brillen sind mit dem jeweiligen Arbeitsprozess vernetzt, kennen jeden Schritt, den der Arbeiter an einer bestimmten Stelle ausführen muss, um korrekt zu arbeiten.

Das geschieht unter anderem auch durch Sensoren, wie extrem empfindliche Waagen, die unten den Boxen für die Bauteile platziert sind. Sie registrieren jedes Teil, das daraus entnommen wird und melden der Datenbrille, ob es das richtige war. Sollte der Arbeiter etwas falsch montieren, bekommt er ein Signal, bei richtiger Montage lobt ihn ein Smiley. „Die Montage ist nicht unbedingt schneller, aber zu 100 Prozent sicher“, sagt Saeidi über das Prinzip. Außerdem erleichtere es das Anlernen neuer Arbeitskräfte.

Die Live-Produktionsdaten werden kontinuierlich gesammelt und ausgewertet. „So können wir Trends daraus ableiten“, sagt Saeidi über den „virtuellen Kollegen“ – den sogenannten Trend-Officer, den er entwickelt hat. Dadurch sind Über- oder Unterproduktionen leicht zu ermitteln. Das System meldet aber auch Fehlfunktionen von Maschinen und erkennt mögliche Muster, sollte der gleiche Fehler zum Beispiel alle zwei Wochen wieder passieren, so Saeidi weiter.

Auch die Mitarbeiter sind durch eine App miteinander und ihrem digitalen Zwilling vernetzt. So bekommen sie Nachrichten, wenn an einer Station Hilfe benötigt wird. Außerdem können sie sich ihre Arbeitszeit möglichst frei einteilen. Für Saeidi die intelligente Organisation von Arbeit, die den Menschen mehr Freiraum für seine wichtigste Qualität geben soll: seine Kreativität.

"Wir haben ein neuronales System entwickelt"

Um diese zu ermöglichen, setzt WS System auf sogenannte Cobots, also Roboter, die mit den Menschen zusammenarbeiten. Sie erledigen die „unschönen Dinge“, wie Saeidi es nennt. Zum Beispiel das Verkleben von Teilen. Die Roboter sind so konstruiert, dass mit ihnen „gesprochen“ werden kann. Jede einzelne, konstruierte Maschine bekommt auch einen Namen. So werden sie zu echten Kollegen, findet Saeidi.

Alle Daten, die während des Arbeitsprozesses anfallen, werden auf einer Plattform gesammelt und durch Algorithmen ausgewertet. Danach gehen sie wieder zurück in den Produktionszyklus und sollen damit den Prozess verbessern – ein lernendes System. Oder wie Saeidi es ausdrückt: „Wir haben ein neuronales System entwickelt. Dadurch schaffen wir es zu agieren und nicht nur zu reagieren.“ Und weiter: „Es geht nicht um die Menge der Daten, sondern um die Qualität“, betont er. Angst davor, dass die vielen Daten in falsche Hände gelangen könnten, hat Saeidi nicht. „Wir haben die IT-Sicherheit von Anfang an eingeführt“, sagt er. Das Unternehmen nutze ein hochsicheres Kommunikationsmodul, so der Geschäftsführer. Aber: „Systeme sind ein fließender Prozess. Da müssen wir immer am Ball bleiben“, betont Saeidi.

Mit den Ideen, die Wassim Saeidi, der Produktionstechnik an der Universität Bremen studiert hat und seine eigene Firma im Jahr 2011 gründete, in seinem Unternehmen umsetzt, will der Geschäftsführer nicht hinter dem Berg halten. Als drittes Standbein neben der eigenen Produktion und dem Bau von Cobots berät WS System Firmen in der Entwicklung ihrer ganz eigenen Industrie-4.0-Strategie. Dazu gehören neben Konzepten auch die Schulung der Mitarbeiter, berichtet Saeidi.

Die Kunden der Firma im Bereich der Beratung kommen dabei aus der ganzen Welt. Einen Nachholbedarf sieht Saeidi allerdings bei regionalen Unternehmen. Für ihn ist die Weiterentwicklung der Firmen ein großer Standortfaktor. Wer mit dem Puls der Zeit gehe, sichere auch Arbeitsplätze, findet er. „Wir sind eine Gemeinschaft“, gibt er seinen Unternehmenskollegen mit auf den Weg. Seine eigene Firma möchte Saeidi kontinuierlich weiter voranbringen. Und er und seine rund 40 Mitarbeiter haben damit Erfolg.

So errang WS System unter ihrem alten Namen WS Kunststoff-Service den begehrten Industrie 4.0-Award 2017 in der Kategorie „IoT@KMU“ der Unternehmensberatung ROI Management Consulting AG und der Fachzeitschrift Produktion beim fünften Fachkongress Industrie 4.0 in Karlsruhe. „Es war ein amüsantes Spiel, mit so großen Unternehmen auf einer Bühne zu stehen“, erinnert sich Saeidi und freut sich über die Wertschätzung seiner Arbeit und die seiner Mitarbeiter.