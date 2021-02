Hinrich Ahlers vor seinem Schafkoben: Die Fotografie von Diedrich Kassens ziert eine der Postkarten, die der Wilderer an Ausflügler verkaufte. (Lutz G. Wetzel)

Dötlingen. In diesen ersten schönen Frühlingstagen verabreden sich wieder viele Ausflügler, Liebespaare und Wandergruppen am „Hasen-Ahlers-Denkmal“ in der Gemeinde Dötlingen. Es erinnert an Norddeutschlands berühmtesten Wilderer. Was viele nicht wissen: Hintergrund seines Ruhms war das traurige Schicksal eines Sonderlings.

Der Name dieses legendenumwobenen Aussteigers wird die Zeit überdauern, denn eine Straße ist nach ihm benannt und das bekannte Bronzedenkmal erinnert an ihn. Aber immer noch suchen Heimatkundler nach Antworten auf seine Lebensrätsel. Denn Hinrich Ahlers begann sein Wildererleben nach einer dramatischen Schicksalswende.

Als Kind eines reichen Landwirts wurde Hinrich Ahlers 1831 geboren und wuchs im Dörfchen Klattenhof auf, südlich von Oldenburg. Bei der Erbfolge wurde der fast zwei Meter große Bauernsohn übergangen. Niemand weiß genau, warum. Seine Braut, so heißt es, sei nicht standesgemäß gewesen, die Familie habe eine größere Mitgift erwartet. Unglückliche Liebe war die Folge. Deshalb zog er allein in den halbverfallenen Schafstall, half den Bauern bei der Ernte und beim Holzmachen.

Ahlers wurde zudem innerhalb weniger Jahre zu einem weithin bekannten Wilderer. Er galt als Meisterschütze. Der Harpstedter Gendarm erwischte ihn, als er im dortigen Forst eine private Treibjagd veranstaltete. Seine Jagderfolge waren so spektakulär, dass sich sogar glücklose Sonntagsjäger gegen Honorar von ihm beraten ließen.

Dieses Denkmal in Dötlingen erinnert an Hasen-Ahlers und seine unrühmliche Geschichte. (Lutz G. Wetzel)

Der Wilderer wurde zu einer Touristenattraktion. Ausflügler aus Oldenburg und Bremen besuchten zu Hunderten den schrägen Einsiedler mit der „Goliathsgestalt“, nach dem Eisenbahnbau 1898 sogar mit Sonderfahrten. Das Delmenhorster Kreisblatt berichtete über die Bahn-Premiere: „Hasen-Ahlers hatte sich beim Herannahen des ersten Zuges auf einen erhöhten Standpunkt begeben, um durch Schwenken seines Strohhutes seine Freude über die neue Verbindung auszudrücken.“ Die Städter lachten über seine groben Scherze und gruselten sich wegen seines rustikalen Lebensstils.

Er zog immer ärmlichere Lumpen an, war unrasiert und trug je einen Holz- und einen durchlöcherten Lederschuh an den Füßen. In einen Kochtopf hatte er eine Krähe mit den Füßen nach oben gelegt. Den entsetzten Gästen erklärte er, dass er sich von verendetem Vieh ernähre: Tote Ferkel müsse man in einer Milchkanne eingraben, damit sie von den Maden schön mürbe würden. Tatsächlich lockte er damit die Füchse an, deren Bälge er für viel Geld verkaufte.

Seine Fans verziehen ihm das Wildern. Aber die Justiz nicht. 59 Mal stand Hasen-Ahlers wegen Jagdvergehen vor Gericht. Über 30 Gewehre wurden bei ihm zu Lebzeiten beschlagnahmt und eingezogen, aber dies waren nach den Berichten von Augenzeugen meist zusammengeflickte Schießprügel. Im „Revier“ hatte er, so wird behauptet, einen Drilling versteckt. Der soll noch immer in Öllappen eingeschlagen dort in der Erde liegen. Im Jahr 2007 suchte ein Heimatforscher sogar mit einer Metallsonde danach. Doch alles, was er fand, war ein rostiges Scharnier.

Der wahre Grund für Hasen-Ahlers’ sagenhaftes „Waidmannsheil“ war allerdings wohl ein ausgefeiltes System des Schlingenstellens. 1905 fand man eine große Anzahl Drahtschlaufen in seinem Haus, zehn Monate „Staatspension“ kassierte er, weil man ein verendetes Reh in solch einer Schlinge gefunden hatte.

Selbstvermarktung und Sänger

Haupteinnahmequelle für Hinrich Ahlers blieben die Ausflügler. Im Zuge der Eigenvermarktung ließ er sich von dem Fotografen Diedrich Kassens Postkarten anfertigen, die ihn mit einem erlegten Hasen vor dem Schafkoben zeigten. Mehrere Tausend Karten soll er jährlich verkauft haben. Wegen des klugen Marketings wurde er so berühmt, dass er als „Stargast“ vielerorts kostenfrei in Gaststätten einkehren konnte. Er war ein Unterhaltungskünstler, tanzte und sang sein „Hasen-Ahlers-Lied“; dazu gehörte allerdings auch seine Trinkfestigkeit und seine Fähigkeit, ungeheure Mengen an Nahrungsmitteln zu verdrücken.

Den Mitmenschen gefiel sein Lebensstil als aufmüpfiger Rebell gegen die Obrigkeit. Über das, was er mit seinen rüden Jagdmethoden dem Wild angetan hat, verlor niemand ein Wort. Als er wegen eines Schonzeitvergehens 1890 zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und vom Gendarmen Johannes Bleckwehl zum Bahnhof gebracht wurde, beklagte die „Wildeshauser Zeitung“, dass die Gefangenen „wie eine Herde zusammengekoppelter Hammel über die Straße geführt“ wurden. Die Obrigkeit fand seine Wilderei überhaupt nicht vergnüglich: Hasen-Ahlers wurde 1901 unter Polizeiaufsicht gestellt, selbst seine kleinsten Vergehen wurden hart verfolgt. Als er wieder wegen Wilderei einige Monate im Männerknast von Vechta einsaß, wurde dem inzwischen 70-Jährigen die Aufmüpfigkeit ausgetrieben. Er wurde derart maltraitiert, dass er bei seiner Entlassung ein gebrochener Mann gewesen sein soll.

Ahlers verfiel dem Alkohol und geriet zum Dorfclown, verübte sogar Straftaten wie Raub und Weindiebstahl. Nachdem sein Schafkoben abgebrannt war, baute die Gemeinde dem prominenten Touristenmagneten ein kleines Steinhaus. Dort fand ihn ein Besucher in heruntergekommenen Zustand: Auf dem Tisch „verschimmelte Wurst und ein zerfetztes Gesangbuch“, „ein alter zerrissener Teppich war seine Decke, unbestimmbare Fetzen dienten als Unterbett“. Als Hasen-Ahlers ein paar Tage nicht mehr gesehen wurde, gingen einige Dorfbewohner zu dem Häuschen. Weil die Tür verschlossen war, brachen sie das Fenster auf und fanden ihn tot „neben Spaten, Sense und Gewehr“. Er wurde 82 Jahre alt.

Sein Armengrab ist unbekannt, aber die „Fans“ spendeten damals für ein Denkmal, das bis heute vor einer von ihm oft besuchten Gaststätte steht.