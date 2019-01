Prozesstag elf gegen Niels Högel

Details einer Mordserie

Andreas D. Becker

Oldenburg. Es ist ein zähes Ringen um verblassende Erinnerungen: Am elften Prozesstag vor dem Landgericht gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel sagten fünf ehemalige Kolleginen Högels aus dem Klinikum Delmenhorst aus. Högel werden 100 Morde an Patienten von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, 36 am Klinikum Oldenburg, 64 in seiner Zeit auf der Intensivstation am Klinikum Delmenhorst von Dezember 2002 bis Juni 2005.