Jutta Gerecke und Uwe Jark, hier ohne Werner Kunst, den Dritten im Bunde, hatten eine Menge Spaß beim Schreiben ihres ersten Kriminalromans. (Justus Randt)

Wardenburg. Carpaccio? Die Wolfsbeauftragte des Landes Niedersachsen, Dr. Anke Heubach, „liebte das rohe, hauchdünn geschnittene Rindfleisch“. Ihre Freundin Claudia Lehmann wählt lieber die vegetarische Variante aus Roter Bete. Die Leiterin des molekularbiologischen Labors beim Veterinärinstitut in Hannover hat ihren Fleischkonsum reduziert. Das tut ihr gut, „außerdem kenne ich zu viele Laborergebnisse...“ Besser also kein rohes Fleisch. Obwohl das an anderer Stelle sehr wohl eine tragende Rolle spielt in dem Kriminalroman „Der Schafe Tod“.

Der Verlag hat den Arbeitstitel übernommen. „Darauf sind wir stolz“, sagt Jutta Gerecke aus Stuhr-Kuhlen, die einen Doktor in Tiermedizin hat, wie ihre Mitautoren Uwe Jark (Hundsmühlen) und Werner Kunst (Quakenbrück). Darauf wiederum ist offensichtlich der Verlag CW Niemeyer stolz. „Unseren Plan, unter Pseudonym zu veröffentlichen, fanden die jedenfalls nicht gut“, sagt Jark.

Bei der Arbeit im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Wardenburg hatte alles angefangen. Jutta Gerecke auf der einen Seite der Bürowand, ihre Kollegen Jark und Kunst, der inzwischen im Ruhestand ist, auf der anderen. Während der morgendlichen Besprechung kam jemand auf den Gedanken, über die Rückkehr des Wolfes könne man glatt ein Buch schreiben. Gesagt getan. Bei der Leipziger Buchmesse haben sie ihren Krimi bereits vorgestellt.

Auch wenn die drei beruflich nichts mit dem Wolf zu tun haben, sind sie voll im Thema. Das wird schon im Klappentext klar: „Ein blutrünstiges Wolfsrudel hetzt ihn erbarmungslos durch den Wald. (...) Der Alpha-Rüde setzt blitzschnell den Kehlbiss (...) Als sein Kehlgangsknorpel wie ein großer Kloß in seinem Hals verrutscht, kann er endlich dem Traum entfliehen und schreckt schweißgebadet auf.“ Gravenstedt, ein fiktiver Ort, der aber Anklang nimmt an Goldenstedt, ist in heller Aufregung, nachdem ein Wolf einen Heidschnuckenbock und fünf der besten Muttertiere von Hermann Hemmling gerissen hat. Schließlich gibt es – in Wahrheit und im Wolfskrimi – einen Waldkindergarten in der Nähe. Droht Gefahr?

Der Abteilungsleiter im Umweltministerium, Dr. Arno Bockelmann, spitzt fein die Ohren, „um mehr über die von der Presse gestellten Fragen und die Antworten des zornigen Mannes zu erfahren“, der sich einen wertvollen Tierbestand dieser bedrohten Nutztierrasse aufgebaut hatte und den Verlust schwer verkraftet. Die Ausgleichszahlungen sind ausgeblieben, und Hermann Hemmling flucht über die „DDR-2.0-Mentalität“ der regierenden Öko-Partei.

Blutige Auseinandersetzungen

Ein Herdenschutzhund hat im Kampf mit dem Wolf ein Stück Ohr eingebüßt. So einen Fall habe sich in Jutta Gereckes Heimatlandkreis Diepholz zugetragen, sagt Uwe Jark. Und während im Ristorante „Da Luigi“ in Hannover bei Carpaccio konspiriert wird, geht es im Gravenstedter Gasthaus „Zur Krone“ hoch her. „Henrike“, die ehrenamtliche Wolfsberaterin, „hatte sich aufgeregt über die Ignoranz einiger Dorfbewohner und die Verteufelung des Wolfes, sie versteht mehr von Wölfen als alle anderen Personen in Niedersachsen“, sagt der Celler Chefredakteur Florian Thiesler über die Nabu-Aktivistin. Dann fällt ein Schuss.

Das Autorentrio lässt Kriminalrätin Sabine Lüschen ermitteln und schreckt schon im Prolog nicht vor einem Mord zurück. Ein junger Mann aus Hannover haucht auf den ersten Seiten sein Leben aus. „Der Mensch ist dem andern ein Wolf. Lateinisches Sprichwort“, ist dem Krimi vorangestellt. Und sehr schnell wird klar, dass das zu tun hat mit historischen Tellereisen und ähnlich fiesen Gerätschaften. „Der Mann betrachtete die blutige Schlagfalle in seiner Hand und ließ sie in den Kofferraum gleiten, um unnötige Geräusche zu vermeiden.“ Auch der Fallen-Einsatz hat sein Vorbild in der Realität – im Landkreis Cuxhaven. „Wenn wir jetzt schreiben würden, wäre diese Geschichte wohl stärker in der Region um Goldenstedt und im Kreis Cuxhaven als am Truppenübungsplatz in der Heide verortet“, sagt Jutta Gerecke.

„Ein Ficus lyrata und mehrere Kübel mit üppig wucherndem Zyperngras“ – die Beschreibung erinnert an Uwe Jarks Büro im Landesamt, wo er und Gerecke – auch im Namen des Dritten im Bunde – von ihrer Arbeit erzählen, die doch Freizeitbeschäftigung ist und das auch bleiben soll. „Wir haben erst eine Zeitschiene gebastelt, dann haben wir uns aufgeteilt, jeder hat für sich geschrieben“, sagt Jutta Gerecke. „Jeder hatte seine Lieblingsfiguren, über die er Bescheid wusste. Zum Beispiel, was für Schuhe Henrike trug, als sie in die Kneipe ging.“

Die Ortspolitik darf nicht fehlen. Bürgermeister Kurt Hagen weiß, dass er seinen Jagdschein verlieren würde, sollte man ihn bei der Wolfsjagd erwischen. „Wenn mir der Wolf vor den Wagen läuft, werde ich Gas geben, dachte er. Wir werden ja sehen, wie lange diese Ökos dem Druck standhalten, wenn die Schäden sich mehren und die Angst in der Bevölkerung wächst.“ Detailfreudig arbeiten die drei Veterinäre die Geschichte der Wolfsrückkehr nach Niedersachsen auf. „Der Minister denkt sogar darüber nach, Patenschaften für einzelne Wölfe zu vergeben“, lassen sie Amtsleiter Bockelmann sagen. Aber: „Zunächst musste ein Team gebildet werden, das konkrete Vorschläge für eine Entschädigung der Tierhalter ausarbeitete, die durch den Wolf einen Schaden erlitten hatten. Öffentlichkeitswirksam sollten große Beträge genannt werden, die jedoch schnell wieder relativiert wurden, wenn die Zahl der Geschädigten zunahm.“ Böse Zungen behaupten, so habe es sich auch im wahren Leben abgespielt.

Fiktion und Wirklichkeit

Fiktion und Wirklichkeit will das Trio auch künftig nach Herzenslust vermengen. „Im Moment ist der erste Band für uns noch so aufregend“, sagt Jutta Gerecke, dass der zweite „noch ein bisschen auf Eis liegt“. So viel steht für die Autoren fest: Kriminalrätin Lüschen soll stärker im Vordergrund stehen. Mehrere Lesungen stehen an.

Die Generalprobe vor Kollegen im Laves hat den dreien Mut gemacht. Als nächstes will das deutsche Tierärzteblatt berichten. „Uns geht es nicht ums Bücherverkaufen“, sagt Jutta Gerecke, „die Hauptsache ist, dass das einfach richtig Spaß gemacht hat.“ Auch wenn da mehr als nur ein bisschen Rote-Bete-Saft spritzt.