Delmenhorst wird die Flüchtlingsarbeit auf neue Beine stellen: Aus der letzten Sammelunterkunft der Stadt, mehrere Mannschaftsgebäude der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne, sollen die dort noch wohnenden rund 70 Männer, Frauen und Kinder bis spätestens zum 31. März 2019 ausziehen. Der Grund: „Der Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft kann nicht mehr als wirtschaftlich angesehen werden.“

Nachdem die Stadt 2015 einen Teil des Kasernengeländes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) angemietet hatte, sollten dort Unterkünfte für bis zu 600 Menschen entstehen. Doch so weit ist es nie gekommen. Das lag zum einen daran, dass die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kamen, seit 2016 stark zurückgegangen ist. Zum anderen hat die niedersächsische Landesregierung für Delmenhorst einen Zuzugsstopp verhängt, genau wie für Salzgitter und Wilhelmshaven.

Stadt sucht nach Wohnungen

Das hat sowohl die Lage in der Massenunterkunft als auch auf dem freien Wohnungsmarkt entspannt. Deswegen sucht die Stadt auch vor allem Wohnungen, um die noch in der Kaserne lebenden Menschen dezentral direkt in der Stadt unterzubringen.

Allerdings müssen dafür auch formale Probleme gelöst werden, der Betreibervertrag für die Kaserne mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Delmenhorst läuft bis Ende Februar 2021. Deswegen hat die Verwaltung den Auftrag von der Politik bekommen, eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Was auch zu gelingen scheint. „Die Awo beharrt nicht auf der absoluten Durchsetzung des Vertrages“, erklärt der für das Thema zuständige Fachbereichsleiter Soziales der Stadtverwaltung Delmenhorst, Rudolf Mattern.

„Wir ziehen also an einem Strang, sogar in die gleiche Richtung.“ Allerdings müssten noch Aufgaben für die Mitarbeiter gefunden werden, die für das Projekt teils unbefristet eingestellt wurden. Kündigungen sollen vermieden werden. Mattern ist zuversichtlich, dass das gelingt, denn nur weil die Geflüchteten nicht mehr geballt in der Kaserne, sondern über die Stadt verteilt wohnen, ändere sich nichts daran, dass sie integriert werden müssten. „Die Arbeit wird nicht weniger, sie wird anders.“ Die Stadt will deswegen ein neues Integrationskonzept aufstellen.

Den Mietvertrag mit der Bima soll vorerst nicht gekündigt werden, mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen will die Stadt eine große Unterkunft in der Hinterhand behalten, falls die Zahl der Migranten schlagartig wieder ansteigen sollte. Das sei auch deswegen möglich, weil die Stadt für die Kaserne keine Miete bezahle, sondern nur Kosten für den Unterhalt des Grundstücks und der Gebäude.