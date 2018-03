Die Kommission sprach sich in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht gegen einen Gesetzentwurf von SPD, CDU, Grünen und FDP aus. Dieser sieht vor, dass der Landtag nicht mehr jedes Jahr über die Anpassung der Diäten entscheidet, sondern jeweils in den ersten sechs Monaten nach Beginn der neuen Legislaturperiode pauschal für die kommenden Jahre.

Das neue Modell ist aus Sicht der Kommission nicht transparent genug: Der Landtag solle die jährliche Anpassung der Diäten an Veränderungen der übrigen Löhne in Niedersachsen jedes Jahr öffentlich diskutieren, „um die nötige Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger herzustellen“, heißt es im Bericht.

Das niedersächsische Abgeordnetengesetz sieht vor, dass die Grundentschädigung jeweils an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst wird. Zuletzt war der Betrag zum 1. Juli von zuvor 6682,88 Euro um 1,9 Prozent auf nunmehr 6809,85 Euro im Monat erhöht worden. Das entspricht in etwa den Bezügen eines Schulleiters am Gymnasium. Das Indexverfahren für die Abgeordnetenbezüge war in Niedersachsen 2010 eingeführt worden, in Bremen 2011. Viele andere Bundesländer haben ein ähnliches Verfahren.