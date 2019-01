Kumlu, eine türkischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Syrien: Hier ruht Adnan Tüter. (FR)

September 2018, ein Spätsommertag, wenige Wochen, bis der Prozess gegen Niels Högel beginnt, und die Nachrichtenagenturen vermelden: Der ehemalige Pfleger soll noch einen Menschen mehr als bisher bekannt getötet haben. Der 99. Mordfall.

Die Geschichte dahinter beginnt in Bremen, ein Tag im Juni 2004. Draußen ist es heiß, und an einem Taxistand kippt ein Mann um. Adnan Tüter, 47, klappt einfach so zusammen. Früher, in der Türkei, war er Lehrer. Seit einigen Jahren arbeitet Tüter in Bremen als Taxifahrer, und nun liegt er auf dem warmen Asphalt vor dem Taxistand. Seine Kollegen wählen den Notruf, ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus Bremen-Mitte. Was fehlt Tüter? Der Arzt rätselt, vielleicht ist es das Wetter, vielleicht ein Kreislaufkollaps. Am Ende kritzelt er „Hyperventilationssyndrom“ auf den Diagnosezettel und entlässt ihn.

Zuhause, in Delmenhorst, ist Adnan Tüter noch immer schwindlig. Alles kribbelt, er sieht verschwommen. Tüter steht neben sich, bekommt kaum einen klaren Satz raus. Mariya Tüter erkennt ihren Mann nicht wieder. Ihr ist klar: Der muss sofort zurück ins Krankenhaus. Sie überredet ihn, sich im Klinikum Delmenhorst untersuchen zu lassen. Dort stellen die Ärzte einen Schlaganfall fest. Adnan Tüter fällt ins Koma, Intensivstation. Bei ihm: seine Frau. Drei Tage und drei Nächte wacht Mariya Tüter am Bett ihres Mannes. Dann empfehlen ihr die Ärzte, nach Hause zu gehen, zu den Kindern, auf die Verwandte aufpassen, der Sohn sieben, die Tochter fünf Jahre alt. Es heißt: Adnan Tüter werde wohl noch eine Weile im Koma liegen. Also fährt seine Frau. Etwas essen, ein wenig schlafen.

Ein paar Stunden später, es ist fünf Uhr morgens. Mariya Tüter wird geweckt. Das Telefon klingelt, das Klinikum. Sie solle herkommen, schnell. Mariya Tüter weint, sie hört noch Wortfetzen durch den Hörer, aber die rauschen an ihr vorbei: Zustand dramatisch verschlechtert. Herzstillstand. Wiederbelebung. Eine Stunde später ist Adnan Tüter tot. Wenn sie an die Momente im Krankenzimmer zurückdenkt, sagt Mariya Tüter heute, dann hat sie sofort wieder dieses schrecklich grelle Fiepen der Krankenhausmaschinen im Ohr. „Schlimme, schlimme Pieptöne.“

Zwölf Jahre verstreichen. Mariya Tüter reibt sich auf. Zum Weinen geht sie nach oben, in ihr Zimmer im Reihenhaus. Vor den Kindern will sie keine Schwäche zeigen, die sorgen sich schon, wenn sie mal Kopfschmerzen hat. Tüter hält durch, sie arbeitet als Luftsicherheitsassistentin, zieht ihre Kinder groß, irgendwie geht es weiter, das Leben. Dann klingelt es. April 2016, eine Polizistin steht vor der Tür. Sie sagt: Adnan Tüter wurde womöglich umgebracht. Ermordet von Niels Högel. Von da an: Krise. Übermächtige, nicht enden wollende Krise. Mariya Tüter macht sich Vorwürfe. Sie fühlt sich schuldig, „weil ich ihn damals regelrecht ins Klinikum gezwungen habe“. Weil sie nicht auch noch die vierte Nacht in Folge an seiner Seite auf der Intensivstation geblieben ist. Sie weiß, dass das Quatsch ist. „Ich konnte ja nicht ahnen, dass da ein Mensch mordet.“ Aber die Gedanken sind nun mal da, und sie quälen Mariya Tüter. Genauso wie die Ungewissheit. Sie fragt sich: Was ist wirklich passiert, damals in der Nacht zum 15. Juni?

Es war halb drei, als Adnan Tüters Herz schwächer wurde und anfing, langsamer zu schlagen. Dreieinhalb Stunden später war er tot. Die Polizei vermutet: Überdosis Gilurytmal. Högel spritzte das Herzmittel vielen seiner Opfer, der tödliche Wirkstoff darin heißt Ajmalin. Rückstände davon sind auch lange nach dem Tod noch im Gewebe nachweisbar, also soll Tüters Leiche im April 2016, zwölf Jahre später, exhumiert werden. Doch die Sache ist kompliziert.

Adnan Tüter liegt in Kumlu begraben, einer türkischen Kleinstadt, nahe der syrischen Grenze, nicht weit von Aleppo. Ein Freund wurde in seinem türkischen Heimatort bestattet, Tüter gefiel die Idee. Ein halbes Jahr, bevor er am Taxistand umkippte, erzählte er seiner Frau davon. Und nun liegt Tüter in Kumlu, und die deutschen Behörden mühen sich um die Erlaubnis, sein Grab zu öffnen. In der Türkei will niemand so wirklich zuständig sein. Eineinhalb Jahre vergehen seit April 2016, in denen Mariya Tüter auf Gewissheit wartet. Eine bleierne Zeit. Sie will weitermachen, so wie sie immer weitergemacht hat, stark sein. Aber das geht jetzt nicht mehr.

„Ich hatte mich immer zusammengerissen, alles unterdrückt“, sagt Tüter. „Das hat mich von innen zerfressen, ich habe schleichend abgebaut, körperlich und nervlich.“ Mehrfach bricht sie in dieser Zeit zusammen. Sie hat Angstzustände, bekommt Panikattacken, kann nicht mehr arbeiten. Immer öfter verbringt Mariya Tüter ganze Tage im Bett. Ihre Knochen schmerzen, auch der Kopf. Und immer wieder dieses grelle Fiepen, die Pieptöne aus dem Krankenhaus.

Als das Grab schließlich doch geöffnet werden kann, ist Mariya Tüter nicht dabei. Sie erfährt erst wenige Tage davor davon, zu spät, um noch nach Kumlu zu kommen. „Die haben mich einfach ausgeschlossen“, sagt sie. Verwandte aus der Gegend fahren zum Friedhof, schicken ihr Fotos vom offenen Grab. Sie hat die Bilder noch auf ihrem Handy.

Am Tag der Exhumierung fühlt es sich für Mariya Tüter an, als passiere alles von vorne. Als wäre ihr Mann noch einmal gestorben, als hätte sie noch einmal Abschied nehmen, ihn erneut beerdigen müssen. Nur ist diesmal alles noch viel schlimmer.

Im September, vor wenigen Wochen, dann das Ergebnis. Es ist nicht die Antwort, die sich Mariya Tüter erhofft hat. Die türkischen Rechtsmediziner wiesen eines der Mittel bei Adnan Tüter nach, mit denen Högel tötete.

Ein Spätsommertag im September 2018, die Nachrichtenagenturen vermelden die 99. Mordanklage im Fall Högel, und Mariya Tüter liegt mit Schmerzen im Bett. Alles tut ihr weh, die Knochen, der Kopf. Und immer wieder diese Pieptöne. Der 99. Mordfall, dahinter steht ihre Geschichte. Einmal hat sie das schon geschafft: weiterleben. Irgendwie, sagt Mariya Tüter, muss sie das jetzt noch einmal schaffen.