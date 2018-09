Erklärgrafik: So schädigt der Borkenkäfer den Baum; 135 x 90 mm, Grafik: P. Massow, Redaktion: C. Wiemann (dpa-infografik GmbH, dpa-infografik)

Die Situation sei brisant, sagte der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, Michael Rudolph. Die Schäden durch die beiden ersten Borkenkäfer-Generationen dieses Jahres seien schon jetzt hoch, weil überall Bäume absterben. Betroffen seien Fichten und Lärchen, nicht nur im Harz, sondern auch in anderen Landesteilen.

Wenn kein drastischer Witterungsumschwung einsetze, müsse man sogar noch mit einer dritten Borkenkäfer-Generation rechnen. „Die Landesforsten setzen deshalb momentan alle verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um die befallenen Bäume ausfindig zu machen und die Borkenkäfer am Ausflug zu hindern“, sagte Rudolph. Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) hatte jüngst die Befürchtung geäußert, die derzeitige Borkenkäferplage könne in Niedersachsen zu Schäden in Millionenhöhe führen. Weil Fichten und Lärchen wegen der Trockenheit kaum Harz zur Abwehr der Käfer bilden könnten, drohe die Vernichtung ganzer Bestände.

Er kann ganze Wälder zerstören: der Borkenkäfer. (Matthias Hiekel, dpa)

Borkenkäfer bohren sich in die Baumrinde, um dort ihre Eier abzulegen. Sie zerstören dabei die Wasser- und Nährstoffleitbahnen, sodass die Bäume absterben. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich ihrerseits schnell zu Borkenkäfern entwickeln und sich neue Ziele suchen. Die unkontrollierte Ausbreitung kann nach Darstellung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen Wälder großflächig zerstören.

Die Trockenheit hat dem Wald im gesamten Bundesgebiet ordentlich zugesetzt. Der Verband der Waldeigentümer spricht von einer Jahrhundertkatastrophe und schätzt die Ertragseinbußen – auch wegen des zusätzlichen Kollapses des Holzmarktes – auf mehrere Milliarden Euro. Wissenschaftler sind deutlich vorsichtiger.

"Ob es so dramatisch ist, wie einige befürchten, dafür fehlen noch die Zahlen", teilte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit", sagte Hans Pretzsch, Leiter des Lehrstuhls für Waldwachstumskunde der Technischen Universität München. "Einzelne Trockenjahre werden von vielen Arten relativ gut überwunden", sagte Pretzsch. Deutlicher dürften die Einbußen werden, wenn sich Trockenjahre häufen, also zum Beispiel gleich drei oder vier Jahre wie 2018 aufeinanderfolgen – wie es die meisten Klimaprognosen für die kommenden 20 bis 50 Jahre voraussagen. Notwendig sei ein Umbau des Waldes, betonte der Experte. "Naturnahe Rein- und Mischbestände sind einfach stabiler und auf lange Sicht auch produktiver als naturferne Reinbestände zum Beispiel aus Fichte."

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will mit dem Bundesumweltministerium und Verbänden einen Runden Tisch einberufen, um die Klima-Probleme der Wälder zu analysieren. Sie sehe die Lage im Wald mit großer Sorge, sagte sie kürzlich bei der Besichtigung von Dürreschäden in einem Forst in Mecklenburg-Vorpommern.