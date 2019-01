Was geht vor in Niels Högel, diesem Mann, der sich nicht an seine Mordopfer erinnert, aber etwa an die Brokkoli-Torte, die er vor einer Tat gegessen hat? (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Niels Högel ist 17, ein Krankenpflegeschüler in Wilhelmshaven, als er seinen ersten Patienten verliert. Heinrich B. stürzt beim Röntgen, Hirnblutungen, Nierenversagen. Seine Frau bangt. Schafft er es? Ja, sagt Högel, ihr Mann werde wieder aufwachen, ganz sicher. Zwei Stunden später ist Heinrich B. tot, und Högel kann nichts dafür. Schuldig fühlt er sich trotzdem.

Inzwischen hat sich Niels Högel zu allen hundert Mordvorwürfen vor dem Landgericht Oldenburg geäußert. Der erste Abschnitt des Prozesses ist vorbei, ab Donnerstag wechselt die Perspektive, die Zeugen sprechen. Bislang hat Högel von seiner Version der Wahrheit berichtet, von seinen Erinnerungen, etwa an Heinrich B., es ist der vierte Sitzungstag, als er von ihm erzählt.

Die Frau, sagt Högel, die Frau von Heinrich B., damals in Wilhelmshaven, habe ihn so traurig angesehen. „Ich habe ihr falsche Hoffnungen gemacht“, sagt Högel. Er wirkt gerührt, muss schlucken. Es ist der erste Moment dieses Verfahrens, das um die größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte kreist, in dem man spürt: Diesen Niels Högel bewegt etwas.

Ablauf zur Choreografie geworden

Zwei Sätze weiter erzählt Högel maximal aufgeräumt, wie er knapp zehn Jahre später erneut auf einen Patienten trifft, der Heinrich B. heißt. Högel ist nun Pfleger am Klinikum Delmenhorst, und wieder stirbt ein Heinrich B. – diesmal kann Högel etwas dafür. Er hat dem Patienten das Herzmittel Gilurytmal gespritzt, den Alarm ausgestellt, das Zimmer verlassen. Dann Warten, zurück ins Zimmer, Reanimation. Zu spät, keine Chance. Es ist Winter 2003 und dieser Ablauf für Högel längst eine Choreografie.

„Ich will ihre Gedankenwelt verstehen“, sagt Richter Sebastian Bührmann. Fast klingt es, als flehe er den Angeklagten an. Weser-Ems-Halle, obere Etage, großer Festsaal: Über Stunden hat Bührmann versucht, Erklärungen zu finden. Es ist der dritte Prozess, den er gegen Högel führt. Bührmann hat ausdauernd nachgefragt, immer wieder. Jetzt scheint er ratlos, fast verzweifelt.

„Sie erinnern sich voller Emotionalität an Ihren Patienten aus Wilhelmshaven und wählen einen Patienten gleichen Namens in Delmenhorst aus, der dann auch stirbt.“ Pause. Dann sagt Bührmann: „Das ist doch zynisch.“ Und: „Was geht in einem Menschen vor, der einen solchen Gedanken entwickeln kann?“

„Ich weiß auch nicht, wann ich so mutiert bin.“

Die Antwort liefert Niels Högel ihm nicht, wie er in diesem Verfahren überhaupt kaum Antworten liefert. Oder mit jeder seiner Antworten nur neue Fragen aufwirft. Er sagt: „Ich weiß auch nicht, wann ich so mutiert bin.“ Der Richter, die Anwälte der Hinterbliebenen, die Gutachter, alle bemühen sie sich, etwas zu finden, das erklärt, was Högel selbst nicht erklären kann oder will.

Sie haben in seiner Biografie gesucht, nach einer kaputten Familie, einer schweren Kindheit oder turbulenten Jugend. Irgendetwas, ein Trauma vielleicht. Aber zwischen Familie, Freundin und Fußballverein findet sich da nichts. Nur die Erkenntnis: Auch Durchschnittstypen aus Durchschnittsgegenden mit Durchschnittsleben können zu Serienmördern werden. Ohne hollywoodreife Krise, die das Leben in ein Davor und Danach teilt. Vollkommen unspektakulär. Wahrscheinlich ist es das, was an dieser Mordserie besonders verstört, so sehr, dass sie lange niemand wahrhaben wollte. Dass weggesehen wurde, überall, in den Krankenhäusern, den Behörden. Dass über ein Jahrzehnt vergehen musste, bis versucht wird, die Taten aufzuklären.

Nun, 18 Jahre nach seinem ersten nachgewiesenen Mord, sitzt Niels Högel, ein fülliger Mann mit penibel getrimmten Bart und Augenringen wie Krater, also in dieser Mehrzweckhalle und spricht, doch er sagt dabei oft nicht viel mehr als: „Ich habe keine Erinnerung, aber ich kann auch nichts ausschließen.“ So oder so ähnlich fällt dieser Satz 52-mal. 52 Mordfälle, bei denen Högel nur weiß, dass er nichts weiß. Wie eine schlechte Platte, die springt.

Ein Ende der Unklarheit?

Immer wieder der gleiche Refrain, den niemand hören will. Es ist der Satz, vor dem sich die Angehörigen wohl am meisten fürchten. Sie wollen ein Ende der Unklarheit. Vor jedem Fall die Frage: Wird er sie ihnen nehmen? Noch einmal bestimmt Högel. Nicht im Krankenhaus, sondern im Gericht. Nicht über Leben und Tod, sondern über Gewissheit.

Manchmal erinnert er sich. Nicht an die Menschen, die er ermordet hat, sondern etwa an die Brokkoli-Torte, die er davor gegessen hat. Eine Krankenschwester hatte sie mitgebracht. Eine Torte aus Gemüse, merkwürdig, was es nicht alles gibt, habe er gedacht, als er sie zusammen mit der Kollegin im leeren Patientenzimmer aß. Das habe er behalten, sagt Högel. Wieder so eine verwunderte Bührmann-Nachfrage: „Erst essen Sie Brokkoli-Torte und dann gehen Sie raus und vergiften einen Patienten?“ Er habe schon erst mal aufgegessen, lässt der Angeklagte wissen. Bei Högel ist das Böse banal.

Er gesteht 43 Morde, so beiläufig, als berichte er von nicht bestandenen Prüfungen in der Pflegerausbildung. In manchen Momenten wirkt er dabei wie sein eigener Stellvertreter. Als verstehe der Högel von heute den Högel von damals auch nicht wirklich. Als sei er sich ein bisschen fremd. Das ist dann auch die einzige Regung, die sich zwischen dunklen Tränensäcken und fliehendem Kinn abzeichnet. Verwunderung. Einmal sagt er: „Das einzige Gefühl, das ich hatte, war Erstaunen.“ Über sich, das auch, aber vor allem: über die anderen. Darüber, dass alles so einfach ging. Dass sie ihn so lange machen ließen. Dass er vor den Augen seiner Kollegen töten konnte und niemand etwas merkte. Oder merken wollte.

Taten passierten beiläufig

Auch das ist Teil der Geschichte dieses Falls: So beiläufig, wie Högel von seinen Taten erzählt, so beiläufig passierten sie auch. In den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, dort, wo der Tod Alltag ist, schöpfte zunächst niemand Verdacht, als das Töten alltäglich wurde. Jeden zweiten, dritten Dienst ein Opfer. Das, sagt Högel, sei der Rhythmus gewesen, in seinen letzten Monaten am Delmenhorster Klinikum. Zwischen den angeklagten Fällen aus dieser Zeit liegen teilweise zwei, drei Monate, nicht Tage. Ein Hinweis, dass die Mordserie viel größer sein könnte als angenommen.

Er wäre so gerne erwischt worden. Selbst aufhören, das habe er nicht gekonnt, sagt Högel, als er sich vor Gericht erinnert. Nur woran erinnert er sich eigentlich? An das, was damals auf den Intensivstationen passiert ist? Oder an das, was in den Jahren danach in Therapie besprochen wurde? Högel äußert sich in diesem Prozess erstmals vor Gericht, aber seine Geschichte hat er schon oft erzählt, den Therapeuten, Gutachtern, Beamten. Immer wieder nimmt er darauf Bezug. Manchmal zitiert er sich selbst. Es wirkt, als sei seine Erinnerung überformt, das Wissen angelesen aus Patientenakten. Högel meint, er wolle sich entsinnen, wie es war. Diesmal wirklich.

Über Jahre hat Högel geleugnet, in Oldenburg getötet zu haben. Mittlerweile gibt er viele Morde auf der Intensivstation 211 zu. Lange hat er beteuert, seinen Patienten nur ein Gift gespritzt zu haben. Nun, wo Berichte vorliegen, die etwas anderes sagen, erklärt Högel, auch mal mit einem zweiten Herzmittel nachgeholfen zu haben. Und auch in diesem Prozess verstrickt sich Högel, dieser mehrfach überführte Lügner, in Widersprüche. Er versichert, nur Menschen getötet zu haben, die nichts von seinen Taten mitbekommen haben. Menschen, die bewusstlos waren. Alle anderen wären nicht infrage gekommen. Högel beharrt auf diesen Umstand, als würde er seine Morde weniger monströs erscheinen lassen, sie irgendwie verständlicher machen.

Er habe nur bewusstlose Menschen getötet

Fünfter Prozesstag, Högel starrt ans Kopfende des Saals. Die Monitore, auf denen sonst sein regungsloses Gesicht zu sehen ist, übertragen Krankenakten, eine nach der anderen. Und immer wieder steht da: Der Patient war wach, ansprechbar. Högel soll sie trotzdem ermordet haben. Erklären kann er das nicht. Wieder nur Verwunderung. Und dann sagt er Sätze wie: „So jemand wäre nichts für mich gewesen, absolut nicht.“ Es ist, als würde man einem Serienmörder, einem Mann, der bereits für sechs Taten zu lebenslanger Haft verurteilt ist, dabei zusehen, wie er um das letzte Fünkchen Anstand ringt. So sehr klammert sich Högel daran, nur Menschen getötet zu haben, die bewusstlos waren, obwohl längst alles dagegen spricht.

Man kommt diesem Mann und seinen Morden nicht näher, im Gegenteil. Alle dürftigen Erklärungsansätze scheinen nach fünf Verhandlungstagen hinfällig. Wenn er so kalt und empathielos war, warum sicherte er sich dann ab, dass die Patientin Hertha M. keine Verwandte einer Kollegin ist? Wenn Högel wirklich für den Kick gemordet haben sollte, für eine erfolgreiche Reanimation bewundert zu werden, warum hat er die Herzmittel dann auch Patienten gespritzt, deren Zustand so schlecht war, dass klar war, sie würden nicht überleben?

Fast so fürchterlich wie die Taten selbst ist im Fall Högel die Erkenntnis, dass es wohl keine Erklärung für sie gibt. Dass mit jedem Verhandlungstag, an dem Högel aussagt, nur klarer wird: Das Unfassbare wird unfassbar bleiben.

Die Wahrheit, wie Högel sie sieht, spiegelt sich in Halbsätzen. Das Verhalten einer Kollegin, die einem Patienten während der Reanimation das Hemd aufriss, findet er „theatralisch“, die Pausenregelungen auf der Delmenhorster Intensivstation „abenteuerlich“, die Kollegen „entmenschlicht“. In diesen Nebensätzen sind es die anderen Pfleger, für die Patienten „nur Nummern“ waren. Denen alles egal war. Die hinsahen und nichts sagten, als Högel tötete. „Man hätte es doch merken müssen.“ Es sind solche Satzfetzen, in denen der Angeklagte zum Ankläger wird und die Schuld von sich schiebt.

Högel behauptet nichts mit dem Tod von Adnan T. zu tun zu haben

An Adnan T. kann er sich erinnern. Der Fall wurde nachträglich in die Anklage aufgenommen, er gilt als besonders wackelig. Högel weiß das, und er weiß auch, wie sehr sich die Witwe des Opfers nach Gewissheit sehnt. Sie hat Högel geschrieben und gebeten, noch einmal in sich zu gehen. Und plötzlich erinnert sich Högel doch. Als er behauptet, nichts mit dem Tod von Adnan T. zu tun zu haben, geht ein Raunen durch den Saal. Im allgemeinen Erstaunen versickert, wie Högel von der Familie T. schwärmt.

Bei so einem Beistand der Familie am Krankenbett hätte er unmöglich töten können, „da könnten sich andere Familien eine Scheibe von abschneiden“, sagt Högel. Was vielleicht als Lob an die Witwe von Adnan T. gemeint ist, klingt, als wolle er sagen, die Hinterbliebenen seien irgendwie selbst Schuld, dass ihre Angehörigen tot sind. Sie hätten sich nur mehr kümmern müssen, dann hätte er schon ein anderes Opfer ausgewählt. Ein ungeheuerlicher Vorwurf, verpackt in einer flüchtigen Randbemerkung. Kaum jemand im Saal bekommt davon mit. Bei Niels Högel passiert das Böse beiläufig, noch immer.