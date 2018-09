So soll der bislang geltende Schutz der Elterntiere aufgehoben werden. Weil Nutrias mehrmals jährlich ihre Jungen zur Welt bringen, soll es keine Schonzeiten geben. Außerdem sollen künftig nicht nur Jäger die Nager fangen dürfen. Voraussetzung ist ein entsprechender Nachweis Die Novelle komme ein bisschen zu spät, rügte Geschäftsführer Godehard Hennies vom Wasserverbandstag, der auch für die Deicherhaltung zuständig ist. „Wir reden über ein erhebliches Problem und ein Gesetz zum Schutz von Menschen, die hinter Deichen leben.“ Die aus Südamerika stammenden Nutrias gefährdeten den Hochwasserschutz, weil sie Deiche und Dämme untergraben. Die Höhlen der Tiere seien so groß, dass bereits Fahrzeuge bei der Deichpflege hineingefahren und umgekippt seien. „Eine Nutria-Höhle ist eine Sollbruchstelle für jeden Deich.“ Nach Angaben von Hennies wächst die Population der Tiere in Niedersachsen ständig. In der aktuellen Jagdsaison seien bereits 24 000 Tiere erlegt worden. „Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, wird uns die Bekämpfung noch viel mehr Geld kosten“, warnte Hennies.

„Wir brauchen eine konzertierte Aktion, um die Nutria-Population einzudämmen“, sagte Landkreistag-Geschäftsführer Joachim Schwind. Die jagdrechtlichen Hemmnisse beim Erlegen der Nutrias müssten wegfallen, die professionellen Bisamfänger des Landes müssten hinzugezogen werden, auch solle das Land durch erhöhte Prämien mehr Anreize schaffen, die Tiere zu erlegen.