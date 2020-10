Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte den Handlungsfaden für Behörden. (Martin Schutt/DPA)

Ein Ratgeber für Urlauber oder Ausflügler soll Niedersachsens neue Corona-Ampel nicht werden. „Das ist ein Handlungsfaden für Behörden“, betonte Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover. An eine landesweite Internet-Karte für Verbraucher mit roten Tabu-Kommunen und grünen Unbedenklichkeitskreisen sei nicht gedacht, meinte der Ressortchef. Als Orientierungshilfe soll die Ampel mit vier Farben das Infektionsgeschehen abbilden und dazu dann Strategien zur Bekämpfung der Virus-Ausbreitung empfehlen. „Wir müssen uns für die nasse und kalte Jahreszeit wappnen“, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD).

Ausgangssperren als letztes Mittel

Szenario Grün beschreibt einen Zustand geringer örtlicher Ausbrüche mit vereinzelten Hotspots wie etwa einem Altenheim. Gelb zeigt ein begrenztes Anwachsen ohne eindeutige regionale Schwerpunkte an. Orange bedeutet steigende Ansteckungszahlen mit schwierig einzudämmenden Hotspots und bereits lokalen Überlastungen in Krankenhäusern. Rot alarmiert vor einem sehr starken Infektionsgeschehen mit mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche über die gesamte Fläche hinweg. Es droht eine totale Überlastung der Klinik-Betten mit Beatmungsgeräten. Die Rückverfolgung der Ansteckungsketten ist nicht mehr möglich.

Als Gegenmittel sieht die Ampel im schlimmsten Fall auch Ausgangssperren und strenge Quarantäne-Gebote für Gruppen vor. Für die Gesundheitsbehörden werden fünf Warnstufen von „normal“ bis „eskalierend“ definiert, die sich an den Schwellenwerten der Neuinfektionen bemessen. Die Maßnahmen reichen von der Durchsetzung der AHA-Grundregeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – über verschärfte Regeln für Veranstaltungen und eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit bis hin zur Schließung von Schulen und Hotels.

Vor Ort sei aber immer der jeweilige Einzelfall mit den jeweiligen Umständen zu betrachten, stellten Pistorius und Reimann klar. Stichwort Vechta: Obwohl die kritische Marke von 50 deutlich überschritten war, durfte das abgespeckte Volksfest als Ersatz zum Stoppelmarkt stattfinden. Denn das Ausbruchsgeschehen ließ sich auf ein Altenheim eingrenzen. An diesem Mittwoch will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit einer Regierungserklärung im Landtag die Bevölkerung auf die neue Corona-Verordnung vorbereiten. Zentraler Punkt darin sind deutlich strengere Regeln für private Feiern zu Hause. Diese gelten als einer der Hauptgründe für die steigenden Corona-Zahlen. Entgegen früherer Pläne bleiben Clubs und Diskotheken geschlossen.

Bremen will eine solche Corona-Ampel bislang nicht einführen. Die einzelnen Kriterien müssten „differenziert betrachtet werden“, erklärte der Sprecher des Gesundheitsamtes, Lukas Fuhrmann. Beobachtet würden neben den Infektionszahlen auch die Zahl der freien Intensivbetten und Beatmungsplätze sowie das Muster der Infektionen. „Die sind in Bremen derzeit nicht auf einen einzelnen großen Ausbruch zurückzuführen, sondern auf viele kleine“, so Fuhrmann, „verantwortlich dafür sind private Feiern, aber auch ein kleinerer Ausbruch in einem Pflegeheim.“ Kapazitäten auf Intensivstationen seien ausreichend vorhanden. Von 242 aktuell verfügbaren Betten waren am Dienstag 184 belegt. Demnach müsste eine Ampel nach niedersächsischem Vorbild in Bremen derzeit auf Gelb springen.