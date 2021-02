Ein Cyber-Cop (Archivfoto) fahndet am Computer. Oldenburger Internetfahnder sind besonders erfolgreich. (Peter Kneffel/dpa)

Oldenburg. Anfang Januar war für die Administratoren des illegalen Online-Drogenmarktplatzes „Darkmarket“ die Welt noch in Ordnung. Denn es gab etwas zu feiern. Einer der Marktmanager der Seite verkündete begeistert: „Wir haben 500.000 User erreicht. Im Namen des gesamten Teams wollen wir uns für eure Unterstützung bedanken.“ Kunden sandten Glückwünsche an die Administratoren. Doch auch Oldenburger Fahnder lasen die Meldung mit. Und schon einen Tag später nahmen Beamte den Betreiber der Seite, einen 34-jährigen Australier, an der dänischen Grenze fest. Die Darknet-Seite wurde beschlagnahmt und die Server abgeschaltet. Für die Oldenburger „Task Force Cyber Crime“ war dies nach monatelangen Ermittlungen ein stolzer Sieg gegen die Internetkriminalität: Die federführende Staatsanwaltschaft Koblenz nannte es den „größten Ermittlungserfolg gegen illegale Märkte im Netz“. Auf dem vermutlich umfangreichsten Marktplatz für Drogen, gefälschte Dokumente und gefährliche Software wurden Umsätze im Wert von rund 140 Millionen Euro getätigt.

In einem unauffälligen Haus in Oldenburg residiert hinter mehrfach gesicherten Türen diese „Task Force Cyber Crime“. Eine Einheit von spezialisierten Fahndern, die bundesweit als wirksame Allzweckwaffe gegen Straftaten im Internet gilt. Im Fall „Darkmarket“ wurde sie von der Staatsanwaltschaft Koblenz beauftragt. Die Ermittler arbeiteten zusammen mit Europol, mit den US-Behörden FBI und dem CIA, mit der Polizei in Australien, Dänemark, den Niederlanden, Moldawien und der Ukraine. Auf die Spur des kriminellen Marktplatzes kam man im Verlauf eines anderen Verfahrens: Denn „Darkmarket“ hatte zeitweise den sogenannten „Cyberbunker“ in Traben-Trarbach genutzt. Die Betreiber des im großen Stil für kriminelle Internetgeschäfte genutzten ehemaligen Nato-Bunkers waren im September 2019 festgenommen worden und stehen derzeit vor Gericht.

Bei den Oldenburger Cyber-Cops ist man zurückhaltend. „Wir sind wohl gelegentlich schon mal positiv aufgefallen“, erklärt Internet-Fahnder Nils Trass bescheiden die bundesweite Nachfrage nach der Truppe. Tatsächlich wurde seit Jahren systematisch die IT-Kompetenz bei der Oldenburger Polizei aufgebaut. „Uns war klar: Der Schutzmann an der Ecke kann dem Bürger hier nicht mehr helfen, und die Internetkriminalität geht auch nicht von selbst weg“, sagt Trass. „Wir haben nicht gesagt: Das schauen wir uns erst mal in Ruhe an, sondern Sachbearbeiter auf dieses Gebiet angesetzt, haben so viele Beamte wie möglich zu dem Thema nach vorne gebracht, besonders interessierte Kollegen zusammengefasst und gefördert und uns vor allem bundesweit vernetzt. Denn die Täter arbeiten auch nicht nur regional.“ Etwa 70 Spezialisten für Internetkriminalität gibt es derzeit im gesamten Bereich der Polizeidirektion Oldenburg. So sprengten Ermittler der Inspektion Cloppenburg nach hartnäckigem und cleverem Einsatz einen internationalen Kinderporno-Ring mit 100.000 Nutzern.

Das Erfolgsrezept der „Task Force Cyber Crime“: Sie ist eine Kombiversion aus normalen Polizeibeamten und Informatikern aus der freien Wirtschaft. „Der Ermittler weiß, wie die Täter denken“, erklärt Nils Trass, „und die Informatiker bringen eigene Ideen mit und verfolgen mit Feingefühl die Spuren im Netz. Die Fahndung im Darknet gegen professionelle Täter ist eine akribische Arbeit, auch mal am Wochenende. Das geht nur mit einem zusammengeschweißten Team und in einer besonderen Atmosphäre.“ Frederik Berg ist einer der angeworbenen IT-Spezialisten. Früher war er Entwickler von „Testsoftware in eingebetteten Systemen“. Seine jetzige Arbeit ist für ihn eine Art Abenteuer: „Da gibt es auch immer so was wie Jagdfieber“, sagt er, „ein spannendes Tätigkeitfeld. Es wird von der Behörde alles zur Verfügung gestellt, was möglich ist, vor allem auch zeitgemäße Technik. Wir müssen die Serverstrukturen der Täter erkennen, und uns vielleicht in deren Programmiersprachen einarbeiten.“ Der IT-Experte könnte woanders vielleicht mehr verdienen, und es gibt durchaus Abwerbungsversuche von Unternehmen, aber Frederik Berg kennt auch die dortigen Arbeitsbedingungen: „Dort quälst du dich unter Druck mit Überstunden, hier machen die Überstunden Spaß.“

Wie ermittelt man so erfolgreich gegen die Kriminalität im berüchtigten Darknet? „Wir würden gerne mehr erzählen“, sagt Nils Trass. „Aber wir können natürlich die Strategie nicht preisgeben. Unser Ziel ist es, die kriminellen Strukturen im Internet zu zerstören.“ Die Fahnder kennen diese Strukturen aus ihrer täglichen Arbeit: „Internetseiten wie der ‚Darkmarket‘ sind wie Unternehmen“, erklärt Frederik Berg, „sie betreiben Werbung, etwa für ihre Drogen. Die Administratoren verwenden perfekte Technik, aber sie sind selbst nicht perfekt. Sie haben manchmal keine Disziplin, fühlen sich zu sicher, sind vielleicht übermütige Einzelkämpfer. Dann machen sie Fehler. Und darauf warten wir.“

Ein Beispiel: „Ein Vorgänger des ‚Darkmarket‘ war die Seite ‚Silk Road‘“, berichtet Nils Trass. „Der Täter wusste anfangs nicht viel von der Szene, hat für sein Geschäft Werbung gemacht, leichtsinnige Anfragen gestartet und vergessen, das Internet-Schutzschild hochzufahren. Solche Jugendsünden vergisst das Netz nicht. Dann forschen wir über die Person, überwachen alle digitalen Verbindungen. Und irgendwann haben wir ihn.“ Ein großer Teil der Drogen wird nach Erkenntnissen der Fahnder heute nicht mehr am Bahnhof, sondern im Darknet verkauft. Dort gibt es wie in der freien Wirtschaft Rabatte, Werbeaktionen, sogar mit Gratisproben. Nur keine Mehrwertsteuer. Bezahlt wird mit Krypto-Währungen wie Bitcoin oder Monero.

„Die Täter verhalten sich wie Kapitalisten“, weiß Nils Trass. „Aber wie Kapitalisten ohne Moral. Sie verkaufen alles, mit Umsatzbeteiligung und unter Abzug der Werbungskosten. Sämtliche Drogen, falsche Dokumente, Schadsoftware, Falschgeld. Clevere Täter handeln aber nicht mit Waffen oder mit Kinderpornografie. Damit würden sie zu große Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen.“ Im Fall „Darkmarket“ geht die Arbeit der Fahnder jetzt erst richtig los. Asservate werden gesichtet, Handys oder Laptops ausgewertet, Datensätze entschlüsselt, Käufer und Verkäufer ermittelt: Kleinteilige Alltagsarbeit bleibt auch nach solch einem großen Fahndungserfolg. Die Oldenburger Cyber Cops sind nicht in Gefahr, sich zu überschätzen: „Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können“, sagt Nils Trass, „aber wir können die digitale Welt ein Stück weit besser machen.“