Der ehemalige Umweltminister Christian Meyer. (GRÜNE)

Bei Niedersachsens Grünen tobt ein schmutziger Machtkampf. Die Linken der Partei wollen den umstrittenen Parteichef Stefan Körner aus dem Amt drängen. Doch der Realo denkt gar nicht daran, seinen bezahlten Posten in der Parteizentrale freiwillig zu räumen. Jetzt droht der Fundi-Flügel, mit einem eigenen Bewerber den Wahlparteitag Ende Oktober in Celle aufzumischen. Im Gespräch dafür ist der ehemalige Umweltminister Christian Meyer.

Der umtriebige und gut vernetzte Vize-Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion schließt eine Kampfkandidatur gegen Körner um den Männersitz im Führungsduo neben der jungen Vorsitzenden Anne Kura nicht aus. „Ich wünsche mir eine starke Parteispitze, die öffentlich wahrnehmbar vorkommt und die Partei inhaltlich voranbringt“, sagt Meyer im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Was klingt wie eine etwas gebremste Bewerbungsrede, drückt gleichzeitig die bei der grünen Basis weitverbreitete Kritik an Körner aus. „Er ist ein lieber Kerl, aber er bringt es nicht“, raunt ein Grüner aus dem Nordwesten. Schwache Performance, schlechter Redner, wenig Ideen, keine Konzepte sind die Attribute, die man dem seit vier Jahren amtierenden Vorsitzenden anheftet.

Mehr zum Thema Grüne fordern Baustopp Grüne fordern Baustopp für die A 20 Die Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag fordert, die Pläne für die Küstenautobahn ... mehr »

Vor allem die Partei-Linken lasten dem 41-Jährigen eine gehörige Mitschuld an der Schlappe bei der Landtagswahl im Oktober 2017 an, als die Grünen nur enttäuschende 8,7 Prozent holten und acht ihrer bis dahin gehaltenen 20 Parlamentsmandate einbüßten. Ein Neuanfang könne nur mit einen neuen Vorsitzenden gelingen, lautet unverhohlen die Fundi-Parole.

Dieser Neuanfang sei längst eingeläutet, die Mitgliederzahlen in Niedersachsen auf über 7000 gestiegen, kontert der Gescholtene im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Körner nennt neue Beteiligungsformen und straffere Strukturen, mit denen die Grünen die Menschen vor Ort schneller erreichen und begeistern könnten.

Die Partei müsse sich öffnen und werde sich etwa intensiv der Frage annehmen, wie sich das Leben und die Arbeit durch die Digitalisierung veränderten. „Ich habe diesen Erneuerungsprozess entscheidend mit angestoßen. Dann will ich das auch weitermachen“, kündigt Körner durchaus selbstbewusst seine geplante erneute Bewerbung für den Parteivorsitz an.

Die Partei will lauter werden

Co-Chefin Kura, die erst vor einem halben Jahr den Posten übernommen hat, tritt ebenfalls wieder an. „Ich bin ganz heiß und will die Grünen mit ganz viel Energie nach vorne bringen“, sagt die Osnabrückerin, die zum linken Flügel zählt. Neben den Themen-Klassikern müsse sich die Partei noch stärker um soziale Gerechtigkeit, Bildung und eine wehrhafte Demokratie kümmern. Dass der grüne Landesverband in seiner Außendarstellung noch besser werden kann, gibt die Vorsitzende unumwunden zu. „Da ist noch Luft nach oben. Die Partei muss noch viel lauter werden.“

Während Kuras Wiederwahl als sicher gilt, basteln die Fundis an ihrer Anti-Körner-Strategie. Neben Meyer fallen auch die Namen des Ex-Landtagsabgeordneten Hanso Janßen aus der Wesermarsch und des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Peter Maiwald aus dem Ammerland als linke Alternative zu Körner. Doch mit zwei Fundis an der Parteispitze droht das dort seit Jahren sorgsam gepflegte Gefüge zwischen den Geschlechtern und Flügeln zu zerbrechen.

„Das wäre die absolute Katastrophe, das zerreißt die Partei“, warnt ein Realo. Davor haben offenbar selbst die Fundis Angst. Dazu kommt die Sorge vor einer allzu großen Machtfülle für die „Allzweckwaffe“ Meyer. Die Partei-Linken hatten daher hinter den Kulissen versucht, einen aus ihrer Sicht genehmen Realo-Mann zur Bewerbung zu bewegen.

Emissäre fühlten etwa bei den ehemaligen Landtagsabgeordneten Gerald Heere und Thomas Schremmer vor, die im Parlament bewiesen hatten, dass sie auch durchaus bissige, launige und leidenschaftliche Reden halten können. Doch von Finanzfachmann Heere, der im Sommer geheiratet hat, heißt es, dass er andere berufliche und private Perspektiven verfolge. Sozialexperte Schremmer wird zwar durchaus ein Interesse an dem Spitzenamt nachgesagt. Niemals jedoch werde er gegen seinen Parteifreund aus dem eigenen Kreisverband antreten, erteilt der Hannoveraner solchen Gedankenspielen bisher eine klare Absage. „Diese Frage stellt sich für mich nicht.“