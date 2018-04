Der ländliche Raum werde von vielen als Dienstleister gesehen, meint Stefan Birkner. (dpa)

Herr Birkner, wie oft haben Sie schon bereut, nach der Landtagswahl im Herbst nicht in die niedersächsische Landesregierung eingetreten zu sein?

Gar nicht.

Sie hätten aber mitgestalten und viele FDP-Positionen durchsetzen können.

Das ist doch sehr spekulativ, was man alles hätte erreichen oder was man alles hätte anders machen können.

Jetzt sind Sie zum Zuschauen verdammt.

Das sehe ich anders. Natürlich bin ich selbstkritisch und prüfe immer wieder, ob meine und unsere Entscheidung richtig war. Aber die Art und Weise, wie die neue Landesregierung jetzt arbeitet, bestätigt mich darin, dass uns nur der Gang in die Opposition blieb. Ministerpräsident Stephan Weil hat in seiner Regierungserklärung offen gesagt, dass man mit Rot-Grün auf einem guten Kurs gewesen sei und diesen nun fortsetze. Sicher mit anderen Akzenten und einem neuen Koalitionspartner. Aber im Wesentlichen betreibt man die alte Politik wie etwa beim Geldausgeben weiter. Und genau dafür sind wir eben nicht angetreten.

Aber hätten Sie nicht vieles besser machen können?

Die Wahrscheinlichkeit, dass man als neuer Juniorpartner in einer bereits bestehenden Regierung aus SPD und Grünen eine wirklich neue Politik aus einem Guss machen kann, ist doch extrem gering. Es gelingt doch noch nicht mal der stärkeren CDU, eine echte Kurskorrektur durchzusetzen. Weil es eben von der SPD nicht zugelassen wird. Insofern war und ist unser Nein zur Ampel völlig richtig – auch unabhängig von der Frage, dass man das, was man vorher angekündigt hat, danach auch tun sollte. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit in der Politik sind für mich von entscheidender Bedeutung.

Sehen das in Ihrer Partei alle so? Auf dem kleinen Parteitag im Dezember hagelte es schließlich heftige Kritik an Ihrem strikten Nein.

Natürlich gibt es Mitglieder, die das falsch finden. Deren Meinung respektiere ich selbstverständlich. Aber die meisten Rückmeldungen bestätigen mich in meiner Linie, die im Übrigen damals im Landesvorstand entsprechend erörtert worden war.

Also dürfen Sie bei Ihrer erneuten Kandidatur als FDP-Chef auf dem Parteitag am 14. April mit einem guten Wahlergebnis rechnen?

An Spekulationen über irgendwelche Zahlen möchte ich mich nicht beteiligen. Ich werde dafür werben, eine möglichst große und starke Mehrheit der Delegierten zu bekommen. Und bin ich zuversichtlich, dass dies gelingt. Das wäre für den Strategieprozess, den wir vor uns haben, sehr hilfreich. Wir wollen die Parteiarbeit modernisieren und die FDP in Niedersachsen zu einer programmatischen Avantgarde ausbauen.

Was heißt das?

Wir müssen auf die großen Fragen im Bund und im Land liberale Antworten und Strategien finden. Ich möchte die Partei gerne zu einem Thinktank, einer Denkfabrik, entwickeln, die fünf, zehn Jahre vorausblickt. Dafür müssen wir Arbeitsformen finden, die den Lebenswirklichkeiten der Menschen gerecht werden und die sich auch für Außenstehende öffnen.

Wo sehen Sie denn diese wichtigen Fragen der Zukunft?

Die Urbanisierung ist eine der großen Herausforderungen. Wir haben einen unheimlichen Druck auf die Städte, die ländlichen Räume dagegen werden von vielen als Dienstleistungsräume angesehen. Die Energiewende spielt sich hier ab, die Verkehrsinfrastruktur findet hier statt. In der Stadt will man davon am besten nichts haben. Das trifft Niedersachsen besonders und schneidet sich mit anderen Megatrends wie etwa der Digitalisierung und dem demografischen Wandel. Wenn wir es nicht schaffen, den ländlichen Raum vernünftig mit Breitband zu versorgen, wird dort Wertschöpfung und Lebensqualität weiter ab- und der Druck auf die Städte weiter zunehmen. Immer mehr Menschen ziehen in die Zentren, während die Infrastruktur auf dem Land ausblutet: Der öffentliche Nahverkehr wird eingestellt, die Sparkasse geht weg, der Arzt geht weg, der Bäcker geht weg.

Bei der Modernisierung der FDP soll auch ein neuer Generalsekretär helfen. Sie tauschen Gero Hocker aus Achim gegen dessen Bundestagskollegen Konstantin Kuhle aus. Was sind Ihre Gründe?

Das ist gemeinsam und freundschaftlich entschieden worden. Ich habe mit Gero Hocker hervorragend zusammengearbeitet und bin ihm sehr dankbar. Nach dem Rauswurf der FDP aus dem Bundestag 2013 hat Gero Hocker maßgeblich zur Stabilisierung und Motivierung der niedersächsischen Mitglieder beigetragen. Jetzt warten mit dem angestrebten Reformprozess neue Herausforderungen auf uns. Dafür ist Konstantin Kuhle der Richtige, weil er – nicht zuletzt als Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen – auch die programmatische Stärke mitbringt. Das letzte Wort haben natürlich die Delegierten auf dem Parteitag. Gero Hocker ist übrigens als neuer agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für das Agrarland Niedersachsen besonders wertvoll.

Die langjährige Vizevorsitzende Petra Enß tritt aus beruflichen Gründen nicht erneut für das Amt an. Verschlechtert sich dadurch die eh schon recht maue Frauenquote bei der FDP weiter?

Unsere Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns aus Hannover beabsichtigt, als Nachfolgerin zu kandidieren. Wenn der Parteitag sie wählt, sind weiter zwei von drei Stellvertretern weiblich. Den Anteil der Frauen bei uns zu erhöhen, bleibt aber eine zentrale Aufgabe. Da müssen wir besser werden.

Im Landtag scheinen Sie besonders mit Ihrem früheren Koalitionspartner CDU zu hadern.

Wir machen Oppositionspolitik ohne Ansehen der Personen. Ich verstehe mich mit vielen Kollegen der CDU wie auch der SPD persönlich gut. Aber das hindert uns natürlich nicht daran, kritische Punkte deutlich anzusprechen. Das richtet sich gegen die Landesregierung insgesamt. Allerdings hat sich jetzt beim fragwürdigen Nachtragshaushalt in besonderer Weise der CDU-Finanzminister hervorgetan. Reinhold Hilbers lässt irre Dinge wie die Aufblähung der Verwaltung durch 99 neue Stellen und den Aufbau einer völlig unnötigen Gegenstaatskanzlei im CDU-Wirtschaftsministerium geschehen, die er vorher in der Opposition heftig kritisiert hat oder hätte. Insofern bin ich schon etwas irritiert, dass man mit Annahme des Regierungsamtes die früheren Grundsätze einfach über Bord wirft. Diesen Wechsel hat allerdings nur die CDU vollzogen. Bei der SPD wussten wir das vorher; da ist die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, natürlich nicht so groß.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Stefan Birkner ist seit 2011 Vorsitzender der niedersächsischen FDP und leitet seit September 2017 auch die Landtagsfraktion. Der promovierte Rechtsanwalt und ehemalige Richter war zwischen 2008 bis 2012 Staatssekretär, danach bis Februar 2013 Umweltminister.