Im Internet finden sich die zusammen, die einen Hof abgeben oder kaufen wollen.

Vielleicht so: Alter Hof sucht neues Leben. Oder ganz direkt: Wo ist das junge Paar, das sich eine Zukunft in der Landwirtschaft aufbauen möchte? Es geht auch schlicht: Landwirt (m/w) gesucht! Oder herausfordernd: Hast du den Biss, ein Unternehmen kurzfristig zu übernehmen?

Mit 60 solcher Angebote kann Martina Schaff aktuell dienen. Die Tochter eines Landwirts aus der Nähe von Stuttgart hat vor knapp drei Jahren das Internetportal „Hof gesucht – gefunden“ gegründet. Sie versucht diejenigen, die einen Hof aufgeben wollen oder müssen, mit denjenigen zusammenzubringen, die Bauer werden möchten. 100.000 Besucher hatte ihre Seite im vergangenen Jahr, „Tendenz deutlich steigend“, sagt Schaff. Mindestens eine Vermittlung gelingt ihr im Monat. Manche Anzeigen sind zwei, drei Sätze kurz, andere sieben, acht Absätze lang. Manche sind bemerkenswert ehrlich: „ÖPNV ist hier mau, Auto ein Muss“, heißt es etwa in einer Anzeige. Andere werben mit Vorzügen, die über den eigentlichen Hof hinausgehen. Die „Nähe zu Hamburg“, streicht ein Landwirt aus Schleswig-Holstein heraus.

Martina Schaff hat sich das Thema Hofübergabe nicht freiwillig ausgesucht. Das Thema fand sie. Für sie und ihre drei Geschwister war früh klar, dass sie den elterlichen Hof nicht übernehmen würden. „Der Vater wollte aber, dass es weitergeht“, sagt Schaff. Also was tun? Nach diversen Telefonaten mit Kammern, Behörden und befreundeten Landwirten kam ihr die Idee. „Ich habe schnell festgestellt, dass viele einen Hof suchen und genauso viele einen Hof abzugeben hatten – nur zusammengefunden haben die beiden Seiten nie“, sagt Schaff, die hauptberuflich in einem Großhandel für Apothekenprodukte arbeitet. Auf Schaffs Portal finden sie nun alle zusammen: Putenmäster und Milchbetriebe, Schafhalter und Schweinezüchter, Voll- und Nebenerwerbshöfe, bio und konventionell, Anfragen und Angebote kommen regelmäßig auch aus Niedersachsen.

Makel, sich auf die Suche machen zu müssen

Was so naheliegend klingt, also eine Plattform zum Austausch zu schaffen, ist komplizierter, als es sich anhört. Die zentrale Frage lautet: Wer traut sich, sein Anliegen öffentlich zu machen? „Für viele Landwirte ist es eine Riesenhürde, mit dem Thema Nachfolge öffentlich umzugehen“, sagt Schaff, „viele empfinden es als Makel, wenn sie auch auf die Suche machen müssen.“ Und selbst wenn die Anzeige geschaltet ist, spielt Diskretion immer noch eine große Rolle. Bei Schaff kann man mit vollem Namen, Handynummer oder E-Mail-Adresse inserieren, manche aber tun es lieber unter Chiffre, und es ist auch schon vorgekommen, dass Schaff gebeten wurde, auf die Briefe keinen Absender zu schreiben, „Hof gesucht – gefunden“ würde schon zu viel verraten.

Auch Schaffs Eltern mussten sich mit dem Gedanken erst anfreunden. „Aber irgendwann haben wir gesagt: Wenn wir nur am Küchentisch darüber reden, hört es niemand.“ Also raus an die Öffentlichkeit. Mittlerweile ist für den elterlichen Hof eine Lösung in Sicht. Es gibt mehrere Bewerber, die es in die engere Auswahl geschafft haben. Jetzt müssen die Schaffs nur noch den geeigneten Nachfolger auswählen.