Jens Ludwig von der Autobahnpolizei Ahlhorn prüft einen verdächtigen Fahrzeugschein. Das Handschuhfach des Streifenwagens ist als mobiles Testlabor ausgebaut. (Lutz G. Wetzel)

Oldenburg. Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen wird von der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Porsche Cayenne mit russischem Kennzeichen kontrolliert. Die Insassen: ein Bulgare mit seiner albanischen Freundin. „Irgendwas stimmt hier nicht“, spürt Hauptkommissar André Kirsch. Aber die Kfz-Papiere und die Identitätsmerkmale am Fahrzeug scheinen echt, sogar eine Nutzungserlaubnis des Eigentümers kann der Fahrer vorweisen. Doch Kirsch fallen winzige Merkmale im Fahrzeugschein auf. Er berät sich auf der Wache mit einem Kollegen. Und tatsächlich stellt sich nach Prüfung unter dem Mikroskop heraus: Sämtliche Dokumente sind perfekt gefälscht, das Fahrzeug gestohlen.

Der Fahrer hatte das Pech, an einen der 35 ausgebildeten Dokumentenprüfer der Polizeidirektion Oldenburg zu geraten. Solche Experten werden für die Autobahnpolizei immer wichtiger, weil Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) von unechten Papieren überrollt wird. Die Oldenburger Beamten gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Fälschungsjägern: Sie konnten im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich zwischen Cuxhaven, Verden und Cloppenburg über 1000 Fälschungen aufdecken. Viele davon im Umfeld der Fleischverarbeitung. „Wir sind zuständig für eine von Landwirtschaft und Schlachtbetrieben geprägte Region“, erklärt Dezernatsleiter Hendrik Vieth, „und dieser Arbeitsmarkt ist verlockend für viele Personen aus Nicht-EU-Staaten“.

Zahlreiche Arbeitskräfte aus dem Ausland drängen in die Schnitzelfabriken. Sie träumen von einem besseren Leben. „Moldawier oder Ukrainer können sich ohne große Probleme zu Hause für etwa 600 Euro einen falschen rumänischen Pass kaufen und damit die Freizügigkeit von EU-Bürgern und die Arbeitserlaubnis genießen“, weiß Dokumentenprüfer Jens Ludwig von der Autobahnpolizei Ahlhorn. „Der Markt für solche Dokumente ist groß. Fast täglich fallen uns solche Papiere auf.“ Manche Ausländer verfügten sogar über mehrere falsche Identitäten. Dies könne besondere Probleme bereiten, wenn sie bei einem Corona-Test in ihrem Betrieb einen positiven Befund erhielten, dann aber nicht in Quarantäne gingen, sondern sich unter anderem Namen gleich wieder zur Arbeit meldeten. Auch viele gefälschte rumänische, griechische oder auch irische Führerscheine seien im Umlauf und würden von Personen benutzt, die kaum Fahrpraxis hätten und ein gefährliches Verkehrsrisiko darstellten, so Ludwig. Noch seien diese Dokumente nicht selten so schlecht gemacht, dass sie von den Prüfern mit bloßem Auge als billige Fälschungen erkannt werden.

Wettlauf gegen die Mafia

Aber so einfach wird es für die Ermittler wohl nicht bleiben. „Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Fälschungs-Mafia“, sagt Hendrik Vieth, „dort wird ständig technisch aufgerüstet. Denn falsche Dokumente sind der Einstieg für viele Verbrechen, und den Kampf dagegen kann nicht nur die Polizei alleine führen. Auch die kommunalen Behörden sind gefordert.“ Als Beispiel nennt er die Meldeämter. Wer als Ausländer eine Meldebescheinigung hat, kann damit einen Kredit beantragen, ein Fahrzeug mieten, Geschäfte tätigen und so auch im großen Stil Betrügereien begehen. Deshalb wurden im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg sämtliche 101 Meldeämter und die Ausländerbehörden im Erkennen falscher Papiere geschult und mit elektronischen Lesegeräten ausgestattet. Die Erfolge stellten sich schnell ein: Ein Mann wollte im Dezember in Brake ein Gewerbe anmelden und zeigte eine gültige Meldebescheinigung der Stadt Hannover vor. Dort war dessen falscher kroatischer Ausweis nicht aufgefallen. Die Sachbearbeiterin in Brake aber schöpfte Verdacht; der Mann wurde festgenommen.

In Oldenburg hatte man die Bedeutung der Dokumentenprüfung zeitig erkannt, als vermehrt ausländische Arbeitskräfte in die Betriebe strömten. Deshalb koordinierte dort schon seit 2004 Hauptkommissar Josef Brüggen als erster hauptamtlicher Experte in Niedersachsen die Organisation der Fälschungsjäger und entwickelte das Modell als landesweites Vorbild. Er vernetzte die Fahndung vor allem auch international so effektiv, dass in Zweifelsfällen ein sachkundiger Polizeikollege in Italien, Rumänien oder Griechenland selbst nach Dienstschluss angerufen und um Rat gefragt werden konnte. In manchen anderen Bundesländern hingegen ist die Dokumentenprüfung noch in den Kinderschuhen. „Bei uns lassen sich etwa auch Ermittler aus Rheinland-Pfalz ausbilden und nachschulen“, sagt Dezernatsleiter Vieth, „das ist wichtig, denn es gibt inzwischen neue Identitäten auf Bestellung, die Fälscherwerkstätten reagieren schnell auf unsere Erfolge, und deshalb müssen wir uns auf alle Veränderungen einstellen“.

Die Beamten der Polizeidirektion Oldenburg haben inzwischen als Dokumentenprüfer ihre eigene Form der Zusammenarbeit entwickelt. Neue, bislang unbekannte Fälschungsmerkmale werden nach ihrer Entdeckung umgehend in der Runde ausgetauscht und Erkenntnisse in freiwilligen internen Schulungen weitergegeben. „Auch schon die jüngste Generation unserer Kollegen entwickelt großen Ehrgeiz“, berichtet Dokumentenprüfer Jens Ludwig, „obwohl schon Mut dazu gehört, bei einem Verdacht das komplette polizeiliche Prozedere abzuspulen. Denn dieser Verdacht kann ja auch mal unbegründet sein – und dann droht Ärger mit dem kontrollierten Bürger.“

Wie groß die Menge der im Umlauf befindlichen falschen Papiere ist, ist unklar. Im Darknet kann man offenbar professionell hergestellte Dokumente aller Art kaufen – auch Polizei-Dienstausweise. Die Entdeckungen von Falsifikaten nehmen zwar zu, aber das Aufspüren professioneller Fälscherwerkstätten bleibt immer noch eine Ausnahme.