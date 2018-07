Gegen den Chefarzt hatte es wiederholt Beschwerden über seine Behandlungsmethoden und seinen Umgang mit Mitarbeitern gegeben. (Patrick Seeger/dpa)

Die Fronten sind verhärtet. Es werden noch mehr als drei Monate vergehen, bis man sich vor dem Verdener Arbeitsgericht wiedersieht: Im Gütetermin zur fristlosen Kündigung des Chefarztes der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg, Dr. Bernhard Prankel, ist am Donnerstag keine Einigung zustande gekommen.

Der am 2. Juli von der Klinikleitung ausgesprochenen Kündigung Prankels war, wie berichtet, bereits Mitte Mai die Freistellung vom Dienst mit sofortiger Wirkung vorausgegangen. Dagegen hatte der Mediziner im Eilverfahren geklagt. Doch die für den 3. Juli angesetzte Verhandlung beim Arbeitsgericht war mit der außerordentlichen Kündigung hinfällig. Am Donnerstag sollte im neuen Verfahren zumindest der Versuch unternommen werden, eine für beiden Seiten tragbare Lösung zu finden. Doch eine solche scheint in weiter Ferne zu liegen.

Wer am Donnerstagnachmittag dem Verhandlungsaal zustrebte, musste im Eingangsbereich des Verdener Arbeitsgerichts eine Personenkontrolle mit zwei Justizbediensteten passieren. Vor dem Gebäude hatte sich bereits ein Mann mit Plakat postiert: „Stoppt Dr. Prankel.“ Später rückte der angeblich durch haarsträubende Gutachten des geschassten Chefarztes betroffene Mann sein Schild auch so vor die großen Fenster des Saals, dass es zeitweise von der Zuhörerseite aus sichtbar war.

Schwer zu verstehen

Und von dieser Seite aus ergab sich während des knapp halbstündigen Termins auch bisweilen das Problem, dass nicht alles Gesagte zu verstehen war. Pressevertreter monierten dies bei den Ausführungen des Beklagtenvertreters, des Hamburger Rechtsanwalts Hauke Rinstorf. Er war in Begleitung der Personalleiterin des Diakonieklinikums, Antje Kohls, erschienen. Lauter sprach Rinstorf dann nicht. Nach dem Scheitern des Gütetermins lehnte er wie auch Kliniksprecherin Ute-Andrea Ludwig es ab, Nachfragen zu beantworten.

In einem Schriftsatz vom 12. Juli soll die Klinik die fristlose Kündigung Prankels lediglich mit einem Vorfall aus dem Jahre 2015 begründet haben. Dabei soll es um eine – ehemalige – Mitarbeiterin des Mediziners gehen, die „von heute auf morgen“, wie es hieß, krankgeschrieben worden sei, ihre Schlüssel abgegeben und „verschwunden“ sei. Über die Umstände des Ausscheidens habe die Personalabteilung aber schon damals Kenntnis gehabt, sagte Prankels Anwalt Ulrich Winkelvos.

Ob der vorgebrachte Sachverhalt die sofortige Kündigung nach rund 18 Dienstjahren rechtfertige, wage er zu bezweifeln, so Winkelvos. Eine abschließende Erklärung dazu könne dazu derzeit aber noch nicht abgegeben werden. Dass nun einzig dieser Fall als Begründung vorgebracht werde, verwundere doch angesichts der zuvor geäußerten Vorwürfe, wonach Prankel „massive fachliche Verstöße“ zur Last gelegt würden. Mit diesen habe man sich „auseinandergesetzt und alle widerlegt“.

Den im Vorfeld unterbreiteten Vorschlag der Klinik, die Kündigung mit einer Auslauffrist von drei bis maximal sechs Monaten zu versehen, habe sein Mandant abgelehnt, sagte Winkelvos. Sein für die Klinik tätiger Kollege Rinstorf trug vor, hinsichtlich der aufzuklärenden „Pflichtverletzungen“ sei eine „fachliche Stellungnahme, ein Gutachten“ abzuwarten und auszuwerten.

Richterin Susanne Trautmann fragte vorsichtshalber, ob die Möglichkeit einer gütlichen Einigung bestehe. Oder ob es „andere kreative Ideen“ gebe. Da dies nicht der Fall war, wurde die Ansetzung eines weiteren Termins fällig. Vielleicht sei auch eine Beweisaufnahme vonnöten, sagte Trautmann. Der Arbeitskalender des Arbeitsgerichts ist prall gefüllt: Als neuer Termin wurde der 23. Oktober bestimmt. Bis dahin muss sich der Kläger schon einmal zum aktuellen Schriftsatz des Beklagten erklären und der wiederum dazu Stellung nehmen.