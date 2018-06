Wildgänse sind vielen Landwirten ein Dorn im Auge. Wenn die Zugvögel auf den Feldern rasten, fressen sie sich für den Weiterflug satt. (INGO WAGNER, dpa)

Seine Weiden liegen im Rheiderland. Das Grenzland zu den Niederlanden ist eines der größten Rastgebiete für Zugvögel in Norddeutschland und entsprechend groß sind die Fraßschäden auf den 113 Hektar Grünland der Venemas. Am liebsten würde Venema die Gänse „einfach vom Himmel schießen“, aber so einfach ist das in einem EU-Vogelschutzgebiet nicht.

„Im Frühjahr sind die Wiesen nackt wie das Watt“, sagt Venema. Während seine Berufskollegen schon die zweite Mahd vom Feld holen, hat er gerade mit der ersten begonnen. Er muss nachsäen, düngen und hoffen, dass sich die Emswiesen wieder erholen, nachdem sich die Wildgänse dort den Winter über für den Weiterflug satt gefressen haben. „Jedes Jahr bleiben sie länger. Manche bleiben sogar das ganze Jahr“, sagt Venema. Fraßschäden von 50 000 bis 60 000 Euro im Jahr bedrohen inzwischen seine Existenz.

Vom Stelzenhaus aus beobachten "Birdwatcher" die Zugvögel. (A3416 Carmen Jaspersen)

Das Land Niedersachsen unterstützt die Bauern in den EU-Vogelschutzgebieten. Jedes Jahr fließen sieben Millionen Euro Fördergeld aus Brüssel und Hannover in die EU-Vogelschutzgebiete – als Ausgleich dafür, dass die Wildgänse die Felder kahl fressen und mit ihren Hinterlassenschaften verdrecken. Auch Venema erhält die Agrarumweltmaßnahmen, die jeder Landwirt innerhalb der 125 000 Hektar großen Förderkulisse beantragen kann. „Das reicht nicht“, sagt Venema.

Gemeinsam mit anderen Bauern hat er bei der Unteren Naturschutzbehörde in Leer einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Diese leitete den Antrag weiter an die Enteignungsbehörde in Hannover und die entschied, dass das Umweltministerium die Entschädigung zahlen muss. „Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Entschädigung bei Schäden durch Wildgänse“, erklärt hingegen die Sprecherin von Umweltminister Olaf Lies (SPD), Sabine Schlemmer-Kaune. Das sieht die Behörde des Innenministeriums anders. Deshalb landete der Präzedenzfall nun vor dem Verwaltungsgericht in Oldenburg. Sollte die Enteignungsbehörde recht bekommen, könnte der Gänseschutz das Land noch teuer zu stehen kommen.

Dabei war das Land den Landwirten bereits entgegengekommen. So wurde das „Gänsemonitoring“ auf Flächen außerhalb der EU-Vogelschutzgebiete ausgeweitet, damit künftig auch Bauern staatliche Beihilfen erhalten können, die außerhalb der Förderkulisse von Gänsen geplagt sind. Um höhere Billigkeitsleistungen zahlen zu können, arbeitet das Ministerium aktuell an einer „Billigkeitsrichtlinie Nordische Gastvögel“. Diese waren zunächst nur für Ackerflächen geplant. „Dort sind die Ertragseinbußen am größten“, erklärt die Sprecherin. Nachdem sich der Landesbauernverband Landvolk eingeschaltet hatte, soll die Regelung aber auch für Grünland gelten.

Gänseforscher Helmut Kruckenberg aus dem Kreis Verden kann über den Gänsestreit nur den Kopf schütteln: „Die Gänse sind für die Bauern ein probates Mittel, um sich neue Geldquellen zu erschließen. Je niedriger der Milchpreis, desto lauter die Forderungen nach Entschädigung.“ Er kann nicht feststellen, dass die Wildgänse überhand nehmen. „Nachdem einige Arten bereits ganz oder so gut wie ausgestorben waren, haben sich die Bestände erholt“, freut sich der Experte. Lange, viel zu lange habe der Mensch den Vögeln den Lebensraum genommen, spielt er auf die Kultivierung der Moore, die Begradigung der Flüsse und die Industrialisierung der Landwirtschaft an. Erst als die Hungerjahre nach dem Krieg vorbei waren, seien die Gänse unter Schutz gestellt worden. Heute ist der Tisch für die Zugvögel trotz der Mais-Monokulturen reich gedeckt. Die Dünger getränkten Hochleistungswiesen strotzen vor Proteinen.

„Wenn der Staat die Gänse schützen will, dann muss er auch dafür zahlen“, meint Landwirt Venema. Dabei ist die Entschädigung für ihn nur die zweitbeste Lösung. „Ich will auch in Zukunft Milchbauer und nicht Gänsehirte sein“, sagt er. Deshalb müsse die Jagd auf Gänse endlich wieder erlaubt werden. Er schaut über den Dollart. Dort, wo die Ems in die Nordsee fließt, sind die Niederlande nicht weit. „Die Holländer“, sagt Venema, „die schießen, sobald sich eine Gans dem Deich nähert. Das ist für die eine Frage der nationalen Sicherheit.“

Auch in Niedersachsen beklagen erste Deichverbände Schäden durch Wildgänse. „Die Gänse fressen den Schafen das Futter weg“, klagt der Oberdeichrichter in der Krummhörn (Landkreis Aurich) Alwin Brinkmann in der Lokalpresse. Dabei sollen eigentlich die Schafe die grüne Grasnarbe schön kurz halten und fest treten, damit der Schutzwall auch der nächsten Sturmflut standhält. Grund genug für eine mündliche Anfrage der FDP im Landtag: Die Liberalen fragten den Umweltminister, ob die Belastungen durch Wildgänse für Weidehaltung und Küstenschutz noch tragbar seien. Abgesehen davon, dass die Schäfereien Futter zukaufen müssen, kann der Minister aber kein Problem für den Küstenschutz erkennen. Landwirt Venema aber hat den kahl gefressenen Deich am Dollart gesehen. „Nackt“, sagt er, „wie das Watt“.

In diesen Wochen ziehen die Wildgänse weiter. Im Herbst werden sie zu Tausenden zurückkehren. Mit ihnen kommen die Naturschützer in Scharen, um sich das Naturschauspiel anzusehen. Der Naturschutzbund Rheiderland lädt zu Gänseexkursionen ein, zum Frühstück mit den Wildgänsen und zur Gänsebustour durch das Rheiderland. Die Gäste werden die Gänse durch die Sehschlitze der Beobachtungstürme bestaunen, während Landwirt Venema die V-Formationen am Horizont mit Sorge betrachtet.