Hannover. 678 000 Menschen hatten im Jahr 2018 in Deutschland keine eigene Wohnung. Davon sind zunehmend Frauen betroffen – ihr Anteil unter den Wohnungslosen ist in den vergangenen Jahren von 23 auf 27 Prozent gestiegen. „Sie sind in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar wie wohnungslose Männer, sondern kommen meist irgendwo unter, was mit der Gefahr von sexueller Ausbeutung und Gewalt verbunden ist“, sagte die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann (SPD) auf einer Fachtagung in Hannover am Mittwoch. Dort wurde eine Studie zur Situation wohnungsloser Frauen in Niedersachsen vorgestellt.

Danach haben die niedersächsischen Wohnungslosen-Beratungsstellen im Jahr 2018 mehr als 3000 Frauen betreut. Von ihnen drohte 35 Prozent der Verlust der Wohnung, 24 Prozent lebten bei Bekannten, 15 Prozent bei Familienangehörigen, 13 Prozent hatten überhaupt keine Unterkunft, fünf Prozent waren in Notquartieren untergekommen.

Bei einer aktuellen Befragung der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen (ZBS) von 215 wohnungslosen Frauen in Niedersachsen gab die Hälfte an, dass sie schon einmal in einer kommunalen Notunterkunft untergebracht war. 78 Prozent dieser Frauen berichteten von abschließbaren Sanitäranlagen, 67 Prozent von separaten Schlafgelegenheiten für Frauen und 64 Prozent von geschlechtergetrennten Sanitäranlagen. „Zum Schutz der Frauen vor Übergriffen sollten überall Sanitäranlagen und Schlafräume sicher sein“, sagt Gudrun Herrmann-Glöde von der ZBS, die im Auftrag des niedersächsischen Sozialministeriums die Hilfen für Menschen in Wohnungsnot koordiniert.

Aus Sicht der Betroffenen, von denen fast jede Zweite ihre Wohnung wegen Gewaltübergriffen verlassen hat, sollte es mehr spezielle Beratungsangebote, mehr Wohnungen und eine bessere medizinische Betreuung geben. Für befragte Sozialarbeiterinnen sind mehr kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten sowie mittelfristig mehr Plätze in Frauenhäusern und in ambulant begleiteten Wohnformen am wichtigsten – sowie generell mehr bezahlbarer Wohnraum.

Außer in Hannover gibt es seit einigen Monaten auch in Braunschweig eine Beratungsstelle nur für wohnungslose Frauen. „Frauen werden eher aktiv als Männer, wenn ihnen die Wohnungslosigkeit droht oder sie schon betroffen sind. Gleichzeitig ist gerade für Mütter die Hemmschwelle sehr hoch, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben, dass ihnen die Kinder weggenommen werden“, sagt Patricia Kirsch, Sozialarbeiterin im „Unter uns“.

Laut ZBS-Studie sind bei 16 Prozent der befragten Frauen auch deren minderjährige Kinder von der Wohnungslosigkeit ihrer Mütter betroffen. In der Braunschweiger Beratungsstelle können sich Frauen tagsüber mit ihren Kindern aufhalten, ihre Wäsche waschen, duschen, zudem gibt es eine kleine Wohnung, in der Hilfesuchende für ein paar Nächte bleiben können. „Wir konnten bereits Wohnraum vermitteln und so die Inobhutnahme der Kinder verhindern“, sagt Sozialarbeiterin Mona Bothe und fügt hinzu: „Immer mehr Frauen sind von Wohnungsräumungen betroffen.“

Um diese Zahl zu reduzieren, ist die Stadt Oldenburg aktiv geworden. Seit 2015 kümmern sich drei Sozialarbeiterinnen um alle Räumungsklagen, von denen es jährlich rund 300 in Oldenburg gibt. Sie treten mit dem Vermieter in Verbindung, um die Hintergründe der Klage zu erfahren. Und sie fahren zur Wohnung des Betroffenen und bieten ihre Hilfe an. „Die meisten sind zum Gespräch bereit, auch wenn sie sich nicht vorstellen können, was wir für sie tun können“, sagt Monika Hünecke. Nach ihrer Erfahrung geht es häufig um Mietschulden, die entstanden sind, weil Ämter Gelder gekürzt oder gar nicht gezahlt haben. Dann wird mit den Behörden Kontakt aufgenommen und nach einer Lösung gesucht.

„In rund 40 Prozent der Fälle können wir eine Räumung verhindern“, sagt Hünecke und ergänzt: „Wenn es doch zur Räumung kommt, dann helfen wir zum Beispiel, abgebrochene Kontakte zu Angehörigen herzustellen, bei denen die betroffenen Personen nicht selten unterkommen können. Außerdem sind wir bei jeder Zwangsräumung dabei. Gerichtsvollzieher und Möbelpacker verhalten sich dann anders.“

Nach dem gerade erschienenen ZBS-Jahresbericht für 2018 waren die Hauptgründe für den (drohenden) Wohnungsverlust Konflikte im Wohnumfeld (20 Prozent), Miet- und Nebenkostenschulden (16), Trennung und Scheidung (15), Ortswechsel (zwölf), Haftantritt (zwölf), Arbeitsplatzverlust (sechs) und Auszug bei den Eltern (fünf).