„Rational betrachtet macht das kaum einen Sinn“, sagt Sven Scheffler. Seit einem Jahr leitet der 30-Jährige die Deichschäferei in Hude. (Vasil Dinev)

Im beheizten Wagen rauscht das Radio. Es ist Freitagmittag, als Sven Scheffler daran erinnert wird, wie wenig sein Leben mit dem der anderen zu tun hat. Er lenkt seinen schwarzen Pick-up über einen welligen Feldweg, links die Wiesen, rechts der Deich, dahinter die Hunte, und im Radio quatschen sie vom Wochenende und irgendeinem Countdown. Ein paar Stunden noch, dann sei es geschafft, endlich, endlich. Versteht Scheffler nicht. Es gibt Menschen, die sehnen den Freitag herbei. Und dann gibt es Typen wie ihn, für den das ein Tag wie jeder andere im Jahr ist, draußen mit den Schafen, irgendwo zwischen Bremen und Oldenburg.

Sven Scheffler hat sich einen Beruf ausgesucht, der ein paar Jahrtausende vor der sogenannten Work-Life-Balance erfunden wurde. Scheffler ist Schäfer. Nie frei, jeden Tag raus, auf die Wiesen, zu den Tieren. Was für ihn normal ist, wird in Niedersachsen immer seltener. Die Branche ist nicht nur eine der ältesten überhaupt, sie ist auch überaltert. Die Mehrheit der niedersächsischen Schäfer steht vor der Rente. Scheffler, 30, ist einer der jüngsten Schäferei-Betreiber in Niedersachsen. „Der Beruf droht hier bald zu verschwinden“, sagt er. „Wenn es so weitergeht, dann stirbt die Schäferei in Niedersachsen aus.“

Zuhause beim Schäfer, ein Landhaus bei Hude, nicht weit vom Deich. Scheffler, Vollbart, die Seiten ergraut, sitzt in der Küche, durchs Fenster hinter ihm sieht man, wie Bäche die Wiesen wie Adern durchziehen. Schon sein Vater war hier Schäfer. Scheffler verbrachte seine Kindheit draußen auf den Weiden, ein anderer Beruf kam für ihn nie infrage. Seit einem Jahr leitet er den Betrieb. „Rational betrachtet macht das kaum einen Sinn“, sagt Scheffler. Er könne verstehen, warum sich inzwischen kaum noch jemand für den Beruf entscheide. „Warum sollte man sich das heute noch antun?“

Als Schäferklischee ist Scheffler eine Enttäuschung, ein Schäfer ohne Schäferhund. Er treibt die Tiere nicht mit einen Stock, sondern mit einem Quad. (Vasil Dinev)

Mit der Wolle seiner Schafe verdient Scheffler kaum Geld, 50 Cent fürs Kilo, das deckt nicht einmal die Kosten fürs Scheren. „Die Wolle ist nur noch ein besseres Abfallprodukt, daran wird sich nichts mehr ändern“, sagt er. „Wir können die Globalisierung ja nicht zurückdrehen.“ Die Wolle aus Neuseeland und Australien ist feiner und lässt sich besser verarbeiten. Seitdem sie auf dem internationalen Markt gehandelt wird, sinkt der Preis der deutschen Wolle. Scheffler bekommt Zuschüsse für die Deichpflege seiner Schafe und lässt Lämmer schlachten. So richtig läuft das aber nur im August, wenn das islamische Opferfest ansteht. „Man muss Idealist sein“, sagt Scheffler, „sonst funktioniert das nicht.“

Zwölf-Stunden-Tage, selten Urlaub. Würde er sein Gehalt in Stunden berechnen, käme Scheffler nicht auf den Mindestlohn. Vielleicht wären es sieben Euro, vielleicht sechs. So wenig jedenfalls, dass er besser nicht genauer nachrechnen will. Er hält solche Überlegungen für unsinnig. Wenn die Tiere ihn brauchen, dann ist er da, logisch, egal ob das nun innerhalb tariflich geregelter Arbeitszeiten liegt oder nicht. Scheffler ist immer in Bereitschaft, das Handy auf dem Nachttisch, falls etwas passiert, draußen auf den Wiesen.

Die Ausschließlichkeit, mit der sich Schäfer ihrer Aufgabe widmen, kommt aus einer Zeit weit vor der Fünf-Tage-Woche. Altmodisch finden das manche, andere romantisch. Sven Scheffler hält nicht viel davon, seinen Beruf zu verklären. Manchmal bewerben sich Typen bei ihm, die denken, Schäfer würden in erster Linie irgendwo einsam in der Idylle rumstehen und, aufgestützt auf einem Stock, bedeutungsschwanger durch die Gegend gucken. „Traumtänzer“, sagt Scheffler, „kannste nicht gebrauchen.“ Er sei Landwirt, kein Aussteiger.

Leon Schröder, 17, lässt sich von Scheffler zum Schäfer ausbilden. (Vasil Dinev)

Scheffler zieht nicht mit seiner Herde übers Land und übernachtet in keinem Bauwagen, er ist kein Wanderschäfer. Sollen die ruhig machen, für ihn wäre das nichts. Als Schäferklischee ist Scheffler eine Enttäuschung, ein Schäfer ohne Schäferhund, er hat nicht mal einen Stock oder eine Schippe.

Tradition schafft keine Zukunft

Traditionen von vorgestern, glaubt Scheffler, werden den Beruf nicht retten. Er will es sich nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Wieso sollte er die Tiere mit einem Stock treiben, wenn er nicht auch ein Quad nehmen kann? Hundert Hektar Land hat er entlang des Deichs gepachtet, alle paar Tage wechseln seine Schafe die Wiese. Zäune, nicht wirklich hoch, sollen dafür sorgen, dass die Schafe nicht fliehen. Ständig aufpassen kann Scheffler nicht, dafür hat er zu viele Tiere, über tausend, aufgeteilt auf fünf, manchmal sechs Herden. Alleine nicht zu schaffen.

Im Sommer hat Scheffler seinen ersten Auszubildenden eingestellt. Leon Schröder, 17, ist einer von vieren, die sich in diesem Jahr in Niedersachsen entschieden haben, Schäfer zu werden. Jetzt sitzt er in Schefflers Pick-up und erzählt, wie es ist, wenn einen alle für verrückt halten. Die Freunde, die Familie, die Lehrer, alle hatten sie versucht, ihm die Sache mit der Schäferei auszutreiben. Sie hatten gehofft, dass das alles bloß eine merkwürdige Phase ist, die wieder vorübergeht und auf die er später mal verblüfft zurückschauen würde. Passierte nicht. „Irgendwann haben sie es dann eingesehen: Diskutieren bringt nichts“, sagt Schröder. Bei Scheffler habe er sich dagegen gleich verstanden gefühlt. „Da wusste ich: Der hat früher auch dumme Sprüche kassiert.“

Auf dem Handy führen die beiden ein Video vor, in dem Scheffler eines seiner Schafe schert. Monotones Surren, der Rasierer gleitet vom Bauch über den Rücken, Fell ab, fertig, keine Minute später. Scheffler hat aus dem Scheren einen Sport gemacht. Er misst sich auf Meisterschaften, Rekord: 300 Schafe in acht Stunden. Manchmal wird er gefragt, ob das nicht Tierquälerei sei, so viel Hektik, die laute Maschine. Dann sagt er: „Die Schafe haben weniger Stress als wir Menschen.“ Überhaupt kann man bei Scheffler schnell durcheinander kommen, wer nun gerade gemeint ist: Mensch oder Schaf. Die Menschheit, findet Scheffler, sei ein schwacher Bestand, dauernd brauchten die Medikamente. Die Schafe dagegen, absolute Spitzensportler, sein bestes Personal.

„Ich bin Schafsfanatiker“, sagt Scheffler. Mit Schröder mustert er jetzt eine Herde. Minutenlanger Züchtersprech, es geht um gerade Rücken und schöne Keulen. Ein paar Blicke genügen, dann schätzen die beiden die Gewichtszunahme der Tiere, in Gramm. „Da blüht man drin auf“, sagt Scheffler. Er wäre sehr wahrscheinlich zufrieden mit den Dingen, die viele Arbeit, der geringe Stundenlohn alles egal, wäre da nicht diese diffuse Angst vor dem, was hinter dem Deich lauert.

Der Wolf bringt das Fass zum überlaufen

Der Wolf, natürlich. Ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Seite der Hunte, seien mehrere Schafe gerissen worden, sagt Scheffler. „Der Wolf macht uns das Leben wirklich schwer.“ Ihm auch? Nein, noch nicht, aber allein das ständige Unbehagen bedeute Stress. Von all den Zumutungen der Schäferei ist der Wolf die eine zu viel, so sieht Scheffler das. Aber deswegen aufhören, zusehen, wie der Beruf langsam ausstirbt?

Scheffler steht auf einer Weide, nicht weit vom Oldenburger Industriehafen. Neben ihm die Schafe, in der Ferne über ihm die Huntebrücke. Er deutet auf die Autos, die über die Autobahn rauschen. Ob die jetzt von einem Termin zum nächsten hetzen? Wenn er sich vorstellt, wie die Stadtmenschen durch ihr Leben eilen, dann will Scheffler nicht mit denen dort oben tauschen. Lieber unten bleiben, auf der Wiese.