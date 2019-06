Wie verteidigt man einen Mann, bei dem es nicht mehr viel zu verteidigen gibt? Niels Högels Anwältin Ulrike Baumann hat am Mittwoch ihr Schlusswort gesprochen. (POOL)

Am Ende möchte Niels Högel doch noch etwas geraderücken. Es ist kurz nach 10 Uhr, als auf den beiden Leinwänden oben am Kopfende der Weser-Ems-Halle die ersten Bilder zu sehen sind. Sie zeigen, wie die Augen des Angeklagten, schwere Lider, so dunkel umrandet, dass sie wie tiefe Krater wirken, auf den Tisch vor ihm gerichtet sind.

Högel hat etwas vorbereitet, ein Blatt Papier, sein Blick klebt fest daran. Er hat in diesem Prozess frei geredet, manchmal schienen seine Sätze einstudiert, aber abgelesen waren sie nie. Jetzt das letzte Wort. Eine letzte Chance, den Eindruck zu korrigieren, dass er dieses Verfahren so teilnahmslos verfolgt hat, als wäre die ganze Zeit ein anderer Niels Högel gemeint gewesen, der Angeklagte vielleicht ein entfernter Bekannter von früher, aber nicht er selbst. Högel weiß um diese Chance. Er will sprechen.

Das Mikrofon hallt etwas. Högel räuspert sich und wartet kurz. Dann liest er seine Entschuldigung ab. „Mir ist in diesem Prozess klar geworden, wie viel unendliches Leid ich durch meine schrecklichen Taten verursacht habe.“ Seine Sätze klingen monoton, die Augen bleiben beim Blatt. Einmal stockt er und setzt neu an. Klingt so ein spätes Schuldbewusstsein? Der Mann, der als Krankenpfleger hundert Patienten ermordet haben soll, schaut auf den Zettel vor ihm und sagt: „Scham und Reue sind meine ständigen Begleiter, ob bei Tag oder Nacht.“

Schlusswort ohne Schnörkel

Bevor Högel seinen Entschuldigungstext aufsagt, sind am vorletzten Verhandlungstag seine beiden Verteidigerinnen dran. Das Schlusswort der Staatsanwaltschaft, die von 97 Morden ausgeht, hatte Mitte Mai fünf Stunden gedauert, eine Argumentation bis ins letzte Detail. Die Verteidigerinnen brauchen weniger Worte. Ihr Plädoyer ist nach einer Stunde vorbei. Am Ende stehen die Forderung, Högel in 31 Fällen freizusprechen, und die berechtigte Frage, inwieweit das Gericht der knappen Begründung bei seinem Urteil am Donnerstag folgt.

„Weder wir noch Herr Högel leugnen, dass er in vielen Fällen der Täter ist“, sagt Ulrike Baumann, „dennoch kann er nur für Taten verurteilt werden, die er begangen hat, und nicht für Taten, die er begangen haben könnte.“ Im Zweifel für den Angeklagten, das gilt auch bei der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Baumann und ihre Kollegin Kirsten Hüfken argumentieren nicht in allen, aber in einigen Fällen für Högel. Das ist ihre Aufgabe, und die erfüllen sie. Doch man merkt ihnen an, wie schwer das ist. Wie spricht man für einen nachweislichen Lügner? Wie entlastet man jemanden, der 43 Morde eingeräumt hat? Wie verteidigt man einen Mann, bei dem es nicht mehr viel zu verteidigen gibt, weil er wegen fünf Taten schon zu lebenslanger Freiheitsstrafe bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden ist?

Sie versuchen es mit einem Schlusswort ohne Schnörkel. Zur Tragik dieser Mordserie gehört, dass die Aufarbeitung erst Jahre später begonnen hat. Es geht um Indizien und Wahrscheinlichkeiten, nicht um absolute Gewissheiten. Dafür liegen die Taten zu lange zurück. Die Verteidigerinnen weisen auf diesen Umstand hin, und dann sagen sie zu jedem Todesfall, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient von Högel ermordet wurde oder an einer schweren Krankheit gestorben ist. Ob die Mittel, die im Körper gefunden wurden, von Högel gespritzt oder ob sie auch regulär verabreicht worden sein könnten.

Der Prozess, eine Bühne für Högel?

Baumann erinnert daran, dass Högel auch Morde gestanden hat, die ihm niemand hätte nachweisen können. Der Angeklagte habe aufklären wollen, sagt die Anwältin, aber sie verschweigt auch seine Lügen nicht. „Es ist nicht zu leugnen, dass er nicht nur einmal die Unwahrheit gesagt hat. Es ist das Recht eines jeden Angeklagten, auch das von Herrn Högel.“ Man könne ihm jetzt nur nicht mehr so leicht glauben.

Högel versucht in seinem letzten Wort nicht mehr wirklich zu erklären, warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, in diesem Prozess und überhaupt. Nur so viel: In ein besseres Licht habe er sich nicht rücken wollen. Keine Selbstdarstellung, nicht von ihm. „Wie soll das auch funktionieren, wenn man moralisch schon auf unterster Stufe steht?“ Eine Bühne sei der Prozess für ihn nie gewesen.

Jetzt, wo sich ihm diese Bühne bietet, will er dann aber doch noch eine letzte Sache loswerden. „Ich appelliere an Sie, nicht das Vertrauen in die Arbeit von Pflegern zu verlieren, die jeden Tag alles tun, um Ihnen zu helfen.“ Er sagt das so selbstverständlich, als gäbe es niemanden, der besser geeignet wäre, um diese Botschaft zu verkünden als Niels Högel.