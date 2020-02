Mit drei ist Hannah Brankow zum ersten Mal auf einem Bauernhof, "die Gerüche und die Eindrücke von damals“, sagt sie, habe sie nie vergessen. (Louis Kellner)

Butjadingen. Ganz zum Schluss klettert Hannah Brankow einfach über das Gitter in die Kälber-Box hinein. Der Fotograf hatte sie darum gebeten, er sucht nach einem interessanten Motiv. Es soll einen Eindruck davon geben, wie gerne die junge Frau Landwirtin ist. Also streichelt Hannah Brankow erst das junge Kälbchen, dann drückt sie es ganz fest. Aber vielleicht geht es ja auch etwas ausgefallener. Klar, kein Problem. Krabbelt Hannah Brankow eben zum Kälbchen in das Iglu. Ein nettes Bild ist das, wie die zwei, Bäuerin und Kälbchen, da beieinander hocken.

Aber, das ahnt Hannah Brankow, das Foto wird nicht jedem gefallen. Kälber-Iglus, wie sie hier auf dem Hof stehen, finden auch Kritiker. Tierschützer lehnen sie ab, weil die Kälbchen hier gleich nach ihrer Geburt getrennt von der Mutter aufwachsen. „Der Trennungsschmerz nach einer Woche oder später wäre noch größer“, sagt Brankow. Sie findet Kälber-Iglus gut. „Die Tiere sind draußen an der frischen Luft, haben Auslauf, sind besser geschützt vor Keimen und können ihr Immunsystem entwickeln“, sagt sie.

Hannah Brankow ist es gewohnt, dass alles, was heute in der Landwirtschaft passiert, hinterfragt wird. Sie findet das grundsätzlich auch in Ordnung, manche Diskussion aber hält sie für „überemotionalisiert“. Das kann mitunter sehr anstrengend sein. Trotzdem, sagt sie, erkläre sie den Menschen gern, warum die Dinge in der Landwirtschaft so sind, wie sie sind.

Hannah Brankow könnte es sich auch bequemer machen, gar nicht so viel reden, sondern zum Beispiel einfach darauf setzen, dass die Menschen ihr schon zutrauen, dass sie das Richtige tut. Denn tatsächlich ist sie eine Landwirtin, die ihr Handwerk versteht. 22 Jahre alt ist sie und Niedersachsens beste Nachwuchs-Landwirtin. Ihre Ausbildung hat sie im vergangenen Jahr als Jahrgangsbeste abgeschlossen, Note 1,1. Gelernt hat sie unter anderem auf einem Hof in der Wesermarsch und in einem Betrieb in Bassum. Jetzt studiert sie an der Fachhochschule in Osnabrück. Sie will noch mehr wissen.

Hinter ihr liegen anstrengende Klausurwochen. Tage und Nächte lang hat sie an ihrem Schreibtisch gebüffelt. Mathe, Chemie, Buchführung, Steuerrecht, alles Stoff aus dem ersten Semester. Als die Arbeiten geschrieben waren, hat sie sich eine Woche Urlaub gegönnt. Oben an der Nordsee. In Butjadingen auf dem Hof der Familie Hansing, für die sie fast wie ein eigenes Kind ist. Sie war schon häufig hier.

Es ist ihre Vorstellung von Urlaub: jeden Morgen früh aufstehen, die Kälber füttern und Kühe melken und auf dem Hof dort anpacken, wo sie gebraucht wird. „Als ich am ersten Urlaubstag der ersten Kuh das Melkgeschirr angesetzt habe, war der Gedanke sofort in meinem Kopf: Was hast du die letzten vier Wochen falsch gemacht?“ Sie lacht, als sie davon erzählt. Natürlich weiß sie, dass sie gar nichts falsch gemacht hat mit dem Studium. Aber in Momenten wie diesen im Stall merkt sie, wie sehr sie es liebt, Landwirtin zu sein.

Dabei sind die Zeiten für Bauern nicht einfach. Immer mehr Höfe in Deutschland schließen. Viele Betriebe machen dicht, weil es sich nicht mehr lohnt, weil die Familien von den Erträgen nicht mehr leben können. Andere geben auf, weil sie keine Nachfolger finden. Trübe Aussichten sind das, zumal in einer Zeit, in der die Branche sowieso nicht den besten Ruf hat. Massentierhaltung, Nitrat im Grundwasser, Klimawandel – die Bauern fühlen sich von ihren Kritikern ungerecht behandelt und von der Politik im Stich gelassen. Was bringt eine junge Frau, die nicht einmal auf einem Hof groß geworden ist, heute noch dazu, Landwirtin werden zu wollen?

Für eine Antwort muss Hannah Brankow etwas weiter ausholen. Sie erzählt davon, wie sie in Uetze in der Region Hannover aufgewachsen ist, und wie sie mit ihrer Mutter, einer Justizbeamtin, ihrem Vater, einem IT-Spezialisten, und dem kleinen Schwesterchen Ferien auf einem Bauernhof in Bayern gemacht hat. Drei Jahre alt ist Hannah zu der Zeit. „Die Gerüche und die Eindrücke von damals“, sagt sie „die Bilder von den Katzen, Kühen und Treckern haben mich nie mehr los gelassen.“ Sie ist noch keine neun, als sie selbstständig ihre erste Kuh melkt. Angst vor dem Tier, das sich mächtig vor ihr aufbaut, hat sie nicht. Auch die gewaltigen Zugmaschinen mit ihren mannshohen Reifen und dem schweren Gerät schüchtern sie nicht ein, mit 14 kann sie selbst Trecker fahren.

Es könnte alles so schön sein. Das Leben draußen. Die Tiere. Die weiten Felder. Die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Landwirte versorgen die Menschen schließlich mit Essen. Und doch ist da etwas aus der Balance geraten. „Ich denke viel darüber nach“, sagt sie, „die Menschen wissen, glaube ich, nicht mehr so richtig, was wir Landwirte hier eigentlich machen.“ Das merkt sie sogar in ihrem Freundeskreis. Eine Bekannte ist Veganerin, und manchmal erklärt diese Frau, weshalb sie aus Überzeugung keine Milch trinkt. „Ich denke in diesen Momenten dann an die Menschen, die von der Milcherzeugung leben, und die ich sehr schätze“, sagt Brankow.

Ein Bekannter hat ihr kürzlich auf der Grünen Woche in Berlin von einem Taxifahrer erzählt, der noch nie in seinem Leben einen Trecker auf der Straße gesehen hatte. So unterschiedlich können Lebenswelten sein. Das macht das gegenseitige Verstehen nicht leichter. Auch die Sorgen um die Zukunft, die Ungewissheit vor dem, was kommt, nähmen in den Gesprächen mit ihren Kommilitonen einen gewissen Raum ein, sagt Brankow. Soll man heute wirklich noch Landwirt werden? „Ja, auf jeden Fall“, sagt sie, „wenn nicht wir, wer soll es denn sonst machen?“ Etwa die Agrarmultis? Oder die Lebensmittelkonzerne?

Wir, das sind in Brankows Studiengang ein Drittel junge Frauen und zwei Drittel junge Männer, „wir haben einen tollen Zusammenhalt, wir wollen alle das Gleiche.“ Nämlich eine Landwirtschaft, die eine Zukunft hat und nachhaltig ist. Dafür lernen sie drei Jahre lang. Bodenkunde, Anatomie, Marktlehre und Agrarpolitik, um nur ein paar Bausteine zu nennen, stehen im nächsten Semester an. Danach folgt die Spezialisierung, bei Brankow wird es wohl auf Rinder hinauslaufen. Aufzucht, Tiergesundheit, Fütterung, Herdenmanagement. Nach drei Jahren hat sie den Bachelor-Abschluss.

Ob sie den Master anschließend noch draufsattelt? Das weiß sie heute noch nicht. Auch nicht, was sie danach macht. Geht sie in die Forschung? In ein Ministerium? In die Schule? Oder führt sie einen eigenen Hof in Vollzeit? Sicher wird sie ein paar Kühe halten. „Aber ehrlich gesagt weiß man heute ja nicht einmal, was in der Landwirtschaft in zwei Jahren sein wird“, sagt sie. Auch das beklagen die Bauern, die seit ein paar Monaten regelmäßig zum Demonstrieren auf die Straße gehen: Wie verlässlich sind die Vorgaben der Politik? Oder kommen nach den neuesten Vorschriften gleich die nächsten?

Brankow hat selbst zwar an keiner Bauerndemo bisher teilgenommen, aber das nicht, weil sie den Protest ablehnt, sondern weil es zeitlich einfach nie gepasst hat. „Ich finde es richtig, dass wir Landwirte uns Gehör verschaffen. Wie sollen wir uns sonst wehren?“ Sie sagt, dass sie und ihre Generation bereit seien für Veränderungen. Aber dass sie selbst auch eine ganz bestimmte Erwartung an ihre Mitmenschen habe. „Ich wünsche mir“, sagt sie, „dass meine Kinder später nicht dafür angefeindet werden, wenn sie sagen: Meine Mama ist Landwirtin.“ Eine Selbstverständlichkeit? Hannah Brankow ist sich da nicht so sicher.